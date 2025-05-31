Боузкова — Гауфф. Ставка (к. 1.79) и прогноз на матч Ролан Гаррос, 31 мая 2025 года

Чешка Мария Боузкова и американка Коко Гауфф встретятся в третьем круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 31 мая, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Боузкова — Гауфф, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Мария Боузкова

Рассматривать выход Боузковой в третий раунд «Ролан Гаррос», как сенсацию, не стоит, поскольку класс чешки за все время её игры в туре довольно высок.

В последние годы у Марии значительно просело качество тенниса, но она постепенно возвращается к своей лучшей форме.

Два круга в Париже она уже прошла. Победу над Картал вполне можно рассматривать, как проходную, а вот выигрыш у россиянки Калинской однозначно можно записать ей в актив.

В матче против Гауфф будет настоящая проверка для чешки, поскольку Коко явно нацелилась на долгожданный титул в Париже.

Коко Гауфф

Пока что для Гауфф турнир проходит в тренировочном режиме, поскольку за два сыгранных матча она проиграла крайне мало геймов.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

Что в первом матче против Гадеки, что во втором против Валентовой, американка играла даже не на половину своих возможностей.

Некоторые комбинации у Коко не проходили, но она все недочеты записывает в работу над ошибками перед матчами с более конкурентными соперниками.

В матче против Боузковой у американки также не возникнет проблем с добычей победы, при всем уважении к чешке.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Боузкова — 5.67, победа Гауфф — 1.09.

Прогноз: Гауфф выиграет этот матч без лишних вопросов.

Ставка: Ф2 (-5.5) за 1.79.

Альтернативный прогноз: Матч пройдет с огромным доминированием американки, поэтому продолжительной встречи ждать не стоит.

Альтернативная ставка: ТМ 17.5 с коэффициентом 2.64.