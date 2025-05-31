Боузкова — Гауфф. Ставка (к. 1.79) и прогноз на матч Ролан Гаррос, 31 мая 2025 года

Мария Боузкова
Рассматривать выход Боузковой в третий раунд «Ролан Гаррос», как сенсацию, не стоит, поскольку класс чешки за все время её игры в туре довольно высок.
В последние годы у Марии значительно просело качество тенниса, но она постепенно возвращается к своей лучшей форме.
Два круга в Париже она уже прошла. Победу над Картал вполне можно рассматривать, как проходную, а вот выигрыш у россиянки Калинской однозначно можно записать ей в актив.
В матче против Гауфф будет настоящая проверка для чешки, поскольку Коко явно нацелилась на долгожданный титул в Париже.
Коко Гауфф
Пока что для Гауфф турнир проходит в тренировочном режиме, поскольку за два сыгранных матча она проиграла крайне мало геймов.
Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос
Что в первом матче против Гадеки, что во втором против Валентовой, американка играла даже не на половину своих возможностей.
Некоторые комбинации у Коко не проходили, но она все недочеты записывает в работу над ошибками перед матчами с более конкурентными соперниками.
В матче против Боузковой у американки также не возникнет проблем с добычей победы, при всем уважении к чешке.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Боузкова — 5.67, победа Гауфф — 1.09.
Прогноз: Гауфф выиграет этот матч без лишних вопросов.
- 1.95Кудерметова — Александрова: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
- 2.00Касаткина — Бадоса: прогноз и ставкаСегодня в 12:00
- 1.81Баптист — Бузас Манейро: прогноз и ставкаСегодня в 15:00
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Ставка: Ф2 (-5.5) за 1.79.
Альтернативный прогноз: Матч пройдет с огромным доминированием американки, поэтому продолжительной встречи ждать не стоит.
Альтернативная ставка: ТМ 17.5 с коэффициентом 2.64.