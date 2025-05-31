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    Гауфф одержит очередную легкую победу?

    Боузкова — Гауфф. Ставка (к. 1.79) и прогноз на матч Ролан Гаррос, 31 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Боузкова — Гауфф
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    Коко Гауфф
    Чешка Мария Боузкова и американка Коко Гауфф встретятся в третьем круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 31 мая, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Боузкова — Гауфф, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Мария Боузкова

    Рассматривать выход Боузковой в третий раунд «Ролан Гаррос», как сенсацию, не стоит, поскольку класс чешки за все время её игры в туре довольно высок.

    В последние годы у Марии значительно просело качество тенниса, но она постепенно возвращается к своей лучшей форме.

    Два круга в Париже она уже прошла. Победу над Картал вполне можно рассматривать, как проходную, а вот выигрыш у россиянки Калинской однозначно можно записать ей в актив.

    В матче против Гауфф будет настоящая проверка для чешки, поскольку Коко явно нацелилась на долгожданный титул в Париже.

    Коко Гауфф

    Пока что для Гауфф турнир проходит в тренировочном режиме, поскольку за два сыгранных матча она проиграла крайне мало геймов.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    Что в первом матче против Гадеки, что во втором против Валентовой, американка играла даже не на половину своих возможностей.

    Некоторые комбинации у Коко не проходили, но она все недочеты записывает в работу над ошибками перед матчами с более конкурентными соперниками.

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    В матче против Боузковой у американки также не возникнет проблем с добычей победы, при всем уважении к чешке.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Боузкова — 5.67, победа Гауфф — 1.09.

    Прогноз: Гауфф выиграет этот матч без лишних вопросов.

    Ставка: Ф2 (-5.5) за 1.79.

    Альтернативный прогноз: Матч пройдет с огромным доминированием американки, поэтому продолжительной встречи ждать не стоит.

    Альтернативная ставка: ТМ 17.5 с коэффициентом 2.64.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Боузкова — Гауфф?

    Матч Боузкова — Гауфф состоится 31 мая 2025 года в 16:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Боузкова — Гауфф?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф2 (-5.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Боузкова — Гауфф?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф2 (-5.5)» с коэффициентом у букмекеров 1.79.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Боузкова — Гауфф?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Боузкова — Гауфф?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

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