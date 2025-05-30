Ястремская — Самсонова. Ставка (к. 1.85) и прогноз на Ролан Гаррос 30 мая 2025 года

Россиянка Людмила Самсонова сыграет против украинки Даяны Ястремской в третьем круге Ролан Гаррос. Матч пройдёт 30 мая, начало — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч Ястремская — Самсонова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская смогла добиться успеха в матче против травмированной Дианы Шнайдер из России, выиграв у соперницы в двух сетах (7:5, 7:5).

Время игры продолжалось 1 час 51 минуту. Даяна Ястремская выполнила четыре подачи навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов.

В первом раунде парижского мэйджора Ястремская одержала победу в матче против австралийки Дестани Айявы (7:5, 6:1).

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

Даяна Ястремская занимает 48 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.

Самсонова

Российская теннисистка Людмила Самсонова в течении 1 часа 37 минут одержала победу в матче против испанской соперниции Ромеро-Гормаз (6:3, 6:3).

В поединке второго круга спортсменка из России допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов.

В Открытом чемпионате Франции Людмила Самсонова одержала победу над Маяр Шериф из Египта (7:6, 6:2).

Людмила Самсонова занимает 18 место в рейтинге WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Самсонову в этом матче можно поставить за 1.63, на победу Ястремской букмекеры предлагают за 2.28.

Прогноз: Ожидается интересная игра абсолютно двух равных соперниц. Людмила Самсонова и Даяна Ястремская сыграют в яркий теннис.

Рекомендуемая ставка: ТБ 21.5 с коэффициентом 1.85.