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    Самсонова продолжит борьбу на Ролан Гаррос?

    Ястремская — Самсонова. Ставка (к. 1.85) и прогноз на Ролан Гаррос 30 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Ястремская — Самсонова
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    Людмила Самсонова
    Россиянка Людмила Самсонова сыграет против украинки Даяны Ястремской в третьем круге Ролан Гаррос. Матч пройдёт 30 мая, начало — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч Ястремская — Самсонова, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Женщины 30 Мая 2025 года

    Даяна Ястремская

  • Украина
    •  Даяна Ястремская 13:30 Людмила Самсонова

    Людмила Самсонова

  • Россия
    •

    Ястремская

    Украинская теннисистка Даяна Ястремская смогла добиться успеха в матче против травмированной Дианы Шнайдер из России, выиграв у соперницы в двух сетах (7:5, 7:5).

    Время игры продолжалось 1 час 51 минуту. Даяна Ястремская выполнила четыре подачи навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов.

    В первом раунде парижского мэйджора Ястремская одержала победу в матче против австралийки Дестани Айявы (7:5, 6:1).

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    Даяна Ястремская занимает 48 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.

    Самсонова

    Российская теннисистка Людмила Самсонова в течении 1 часа 37 минут одержала победу в матче против испанской соперниции Ромеро-Гормаз (6:3, 6:3).

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    В Открытом чемпионате Франции Людмила Самсонова одержала победу над Маяр Шериф из Египта (7:6, 6:2).

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    Людмила Самсонова занимает 18 место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Самсонову в этом матче можно поставить за 1.63, на победу Ястремской букмекеры предлагают за 2.28.

    Прогноз: Ожидается интересная игра абсолютно двух равных соперниц. Людмила Самсонова и Даяна Ястремская сыграют в яркий теннис.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 21.5 с коэффициентом 1.85.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Ястремская — Самсонова?

    Матч Ястремская — Самсонова состоится 30 мая 2025 года в 13:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Ястремская — Самсонова?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: ТБ 21.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Ястремская — Самсонова?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «ТБ 21.5» с коэффициентом у букмекеров 1.85.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Ястремская — Самсонова?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Ястремская — Самсонова?

    Коэффициенты букмекеров: : На Самсонову в этом матче можно поставить за 1.63, на победу Ястремской букмекеры предлагают за 2.28.

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    Ястремская — Самсонова: прогноз и ставка за 1.85, статистика, коэффициенты матча 30.05.202513:30. Самсонова продолжит борьбу на Ролан Гаррос?
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