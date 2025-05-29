Андреева и Шнайдер вышли во второй круг парного разряда «Ролан Гаррос»

Россиянкивыиграли у американокв первом круге парного разряда «Ролан Гаррос».

Встреча продолжалась всего 1 час и завершилась со счетом 6:3, 6:0 в пользу россиянок.

Андреева и Шнайдер сделали один эйс, совершили три двойные ошибки и реализовали семь брейк-пойнтов из 16-ти. Баптист и Крюгер два раза подали навылет, один раз ошиблись на подаче и использовали два брейк-пойнта из четырёх.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

В следующем круге Андреева и Шнайдер встретятся с дуэтом Майя Люмсден/Сабрина Сантамария (Великобритания/США).