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    Андреева и Шнайдер вышли во второй круг парного разряда «Ролан Гаррос»

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Ролан Гаррос Диана Шнайдер Мирра Андреева
    Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли у американок Хэйли Баптист и Эшлин Крюгер в первом круге парного разряда «Ролан Гаррос».

    Мирра Андреева и Диана Шнайдер
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    Мирра Андреева и Диана Шнайдер

    Встреча продолжалась всего 1 час и завершилась со счетом 6:3, 6:0 в пользу россиянок.

    Андреева и Шнайдер сделали один эйс, совершили три двойные ошибки и реализовали семь брейк-пойнтов из 16-ти. Баптист и Крюгер два раза подали навылет, один раз ошиблись на подаче и использовали два брейк-пойнта из четырёх.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    В следующем круге Андреева и Шнайдер встретятся с дуэтом Майя Люмсден/Сабрина Сантамария (Великобритания/США).

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