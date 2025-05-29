Боузкова — Картал. Ставка (к. 1.74) и прогноз на матч Ролан Гаррос, 29 мая 2025 года

Чешка Мария Боузкова и британка Сонай Картал встретятся во втором круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 29 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Боузкова — Картал, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Мария Боузкова

Уровень Боузковой отлично всем известен, но в последнее время у неё были определённые проблемы со здоровьем, а ещё ей не повезло с сеткой.

В первом круге «Ролан Гаррос» ей выпало играть против россиянки Калинской, и встреча ожидалась максимально тяжелой.

По счету она такой и получилась (6:4, 7:5), но складывалось впечатление, что россиянка проиграла встречу ещё до её начала.

Существует уверенность, что для Боузковой встреча против Картал окажется легкой прогулкой, поскольку молодая британка совсем не знает, что такое игра под серьезным давлением.

Сонай Картал

Про игру эту британки только никто не знает в туре, но Картал постепенно начинает выходить из тени, а особенно отрадно признавать, что на грунтовом мэйджоре она уже во втором круге соревнований.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

На старте «Ролан Гаррос» ей пришлось играть против россиянки Эрики Андреевой, и Сонай не испытала никаких сложностей с добычей победы.

Британка отдала свой сопернице всего лишь два гейма за весь матч, а на корте теннисистки провели чуть больше часа.

Хочется верить, что в матче против Боузковой теннисистка из Великобритании встретит другой уровень сопротивления.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в чешку в этом поединке: победа Боузковой — 1.46, победа Картал — 2.74.

Прогноз: Боузкова не испытает проблем с выходом третий круг.

Ставка: Ф1 (-3) за 1.74.

Альтернативный прогноз: Боевой встречи не получится, поскольку класс соперниц довольно серьезно разнится.

Альтернативная ставка: ТМ 19.5 с коэффициентом 2.44.