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    Боузкова разгромит неопытную британку?

    Боузкова — Картал. Ставка (к. 1.74) и прогноз на матч Ролан Гаррос, 29 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Боузкова — Картал
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    Мария Боузкова
    Чешка Мария Боузкова и британка Сонай Картал встретятся во втором круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 29 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Боузкова — Картал, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Женщины 29 Мая 2025 года

    Мари Боузкова

  • Чехия
    •  Мари Боузкова 12:00 Sonay Kartal

    Sonay Kartal

  • Ролан Гаррос. Женщины
    •

    Мария Боузкова

    Уровень Боузковой отлично всем известен, но в последнее время у неё были определённые проблемы со здоровьем, а ещё ей не повезло с сеткой.

    В первом круге «Ролан Гаррос» ей выпало играть против россиянки Калинской, и встреча ожидалась максимально тяжелой.

    По счету она такой и получилась (6:4, 7:5), но складывалось впечатление, что россиянка проиграла встречу ещё до её начала.

    Существует уверенность, что для Боузковой встреча против Картал окажется легкой прогулкой, поскольку молодая британка совсем не знает, что такое игра под серьезным давлением.

    Сонай Картал

    Про игру эту британки только никто не знает в туре, но Картал постепенно начинает выходить из тени, а особенно отрадно признавать, что на грунтовом мэйджоре она уже во втором круге соревнований.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    На старте «Ролан Гаррос» ей пришлось играть против россиянки Эрики Андреевой, и Сонай не испытала никаких сложностей с добычей победы.

    Британка отдала свой сопернице всего лишь два гейма за весь матч, а на корте теннисистки провели чуть больше часа.

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    Хочется верить, что в матче против Боузковой теннисистка из Великобритании встретит другой уровень сопротивления.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в чешку в этом поединке: победа Боузковой — 1.46, победа Картал — 2.74.

    Прогноз: Боузкова не испытает проблем с выходом третий круг.

    Ставка: Ф1 (-3) за 1.74.

    Альтернативный прогноз: Боевой встречи не получится, поскольку класс соперниц довольно серьезно разнится.

    Альтернативная ставка: ТМ 19.5 с коэффициентом 2.44.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Боузкова — Картал?

    Матч Боузкова — Картал состоится 29 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Боузкова — Картал?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф1 (-3).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Боузкова — Картал?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф1 (-3)» с коэффициентом у букмекеров 1.74.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Боузкова — Картал?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Боузкова — Картал?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

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    Боузкова — Картал: прогноз и ставка за 1.74, статистика, коэффициенты матча 29.05.202512:00. Боузкова разгромит неопытную британку?
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