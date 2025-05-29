Касаткина — Жанжан. Ставка (к. 1.98) и прогноз на Ролан Гаррос 29 мая 2025 года

Австралийка Дарья Касаткина сыграет против Леолии Жанжан из Франции во втором круге Ролан Гаррос. Матч пройдёт 29 мая, начало — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч Касаткина — Жанжан, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Касаткина

Дарья Касаткина смогла прервать проигрышную серию из трёх матчей. В стартовой игре «мэйджора» австралийка выиграла у Катерины Синяковой из Чехии (6:1, 3:6, 6:2).

На корте девушки провели 1 час 52 минуты, Касаткина выполнила два эйса, допустила восемь двойных ошибок и реализовала восемь брейк-пойнтов.

Завершилась чёрная полоса игр, экс-россиянка завершила участие со знаком минус в Страсбурге, Риме и Мадриде.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

В женской теннисной ассоциации Дарья Касаткина занимает 17 место.

Жанжан

На парижском мэйджоре Леолия Жанжан прошла во второй круг досрочно. Дело в том, что ее соперница Ирина Бегу из Румынии снялась с чемпионата (0:6, 7:5, 3:0).

На корте теннисистки провели 1 час 54 минуты. За это время Жанжан один раз подала навылет, допустил три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов.

В последних пяти матчах французская спортсменка одержала три победы.

Жанжан занимает 100 место в мировом рейтинге.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Касаткину в этом матче можно поставить за 1.23, на победу Жанжан букмекеры предлагают за 4.20.

Прогноз: Дарья Касаткина не должна испытать проблем с 100-й ракеткой мира, экс-россиянка шагнёт в третий круг Ролан Гаррос.

Рекомендуемая ставка: Фора Касаткиной (-5.5) с коэффициентом 1.98.