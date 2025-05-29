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    Сможет ли Касаткина обыграть соперницу?

    Касаткина — Жанжан. Ставка (к. 1.98) и прогноз на Ролан Гаррос 29 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Касаткина — Жанжан
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    Дарья Касаткина
    Австралийка Дарья Касаткина сыграет против Леолии Жанжан из Франции во втором круге Ролан Гаррос. Матч пройдёт 29 мая, начало — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч Касаткина — Жанжан, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Женщины 29 Мая 2025 года

    Дарья Касаткина

  • Россия
    •  Дарья Касаткина 17:30 Леолия Жанжан

    Леолия Жанжан

  • Франция
    •

    Касаткина

    Дарья Касаткина смогла прервать проигрышную серию из трёх матчей. В стартовой игре «мэйджора» австралийка выиграла у Катерины Синяковой из Чехии (6:1, 3:6, 6:2).

    На корте девушки провели 1 час 52 минуты, Касаткина выполнила два эйса, допустила восемь двойных ошибок и реализовала восемь брейк-пойнтов.

    Завершилась чёрная полоса игр, экс-россиянка завершила участие со знаком минус в Страсбурге, Риме и Мадриде.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    В женской теннисной ассоциации Дарья Касаткина занимает 17 место.

    Жанжан

    На парижском мэйджоре Леолия Жанжан прошла во второй круг досрочно. Дело в том, что ее соперница Ирина Бегу из Румынии снялась с чемпионата (0:6, 7:5, 3:0).

    На корте теннисистки провели 1 час 54 минуты. За это время Жанжан один раз подала навылет, допустил три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов.

    В последних пяти матчах французская спортсменка одержала три победы.

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    Жанжан занимает 100 место в мировом рейтинге.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Касаткину в этом матче можно поставить за 1.23, на победу Жанжан букмекеры предлагают за 4.20.

    Прогноз: Дарья Касаткина не должна испытать проблем с 100-й ракеткой мира, экс-россиянка шагнёт в третий круг Ролан Гаррос.

    Рекомендуемая ставка: Фора Касаткиной (-5.5) с коэффициентом 1.98.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Касаткина — Жанжан?

    Матч Касаткина — Жанжан состоится 29 мая 2025 года в 17:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Касаткина — Жанжан?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора Касаткиной (-5.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Касаткина — Жанжан?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора Касаткиной (-5.5)» с коэффициентом у букмекеров 1.98.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Касаткина — Жанжан?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Касаткина — Жанжан?

    Коэффициенты букмекеров: : На Касаткину в этом матче можно поставить за 1.23, на победу Жанжан букмекеры предлагают за 4.20.

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    Касаткина — Жанжан: прогноз и ставка за 1.98, статистика, коэффициенты матча 29.05.202517:30. Сможет ли Касаткина обыграть соперницу?
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