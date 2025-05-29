Касаткина — Жанжан. Ставка (к. 1.98) и прогноз на Ролан Гаррос 29 мая 2025 года

Дарья Касаткина
Леолия Жанжан
Касаткина
Дарья Касаткина смогла прервать проигрышную серию из трёх матчей. В стартовой игре «мэйджора» австралийка выиграла у Катерины Синяковой из Чехии (6:1, 3:6, 6:2).
На корте девушки провели 1 час 52 минуты, Касаткина выполнила два эйса, допустила восемь двойных ошибок и реализовала восемь брейк-пойнтов.
Завершилась чёрная полоса игр, экс-россиянка завершила участие со знаком минус в Страсбурге, Риме и Мадриде.
Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос
В женской теннисной ассоциации Дарья Касаткина занимает 17 место.
Жанжан
На парижском мэйджоре Леолия Жанжан прошла во второй круг досрочно. Дело в том, что ее соперница Ирина Бегу из Румынии снялась с чемпионата (0:6, 7:5, 3:0).
На корте теннисистки провели 1 час 54 минуты. За это время Жанжан один раз подала навылет, допустил три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов.
В последних пяти матчах французская спортсменка одержала три победы.
Жанжан занимает 100 место в мировом рейтинге.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Касаткину в этом матче можно поставить за 1.23, на победу Жанжан букмекеры предлагают за 4.20.
Прогноз: Дарья Касаткина не должна испытать проблем с 100-й ракеткой мира, экс-россиянка шагнёт в третий круг Ролан Гаррос.
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Рекомендуемая ставка: Фора Касаткиной (-5.5) с коэффициентом 1.98.