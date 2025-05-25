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    Шнайдер без проблем пройдет во второй круг Ролан Гаррос

    Шнайдер — Соболева. Ставка (к. 1.80) и прогноз на Ролан Гаррос 25 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Шнайдер — Соболева
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    Диана Шнайдер
    Россиянка Диана Шнайдер сыграет против украинки Анастасии Соболевой в первом круге Ролан Гаррос. Матч пройдёт 25 мая, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шнайдер — Соболева, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Женщины 25 Мая 2025 года

    Диана Шнайдер

  • Россия
    •  Диана Шнайдер 14:00 Анастасия Соболева

    Анастасия Соболева

  • Украина
    •

    Шнайдер

    На «тысячнике» в Риме Диана Шнайдер дошла до четвертьфинала, на этой стадии россиянка уступила итальянке Ясмин Паолини (7:6, 4:6, 2:6). На корте спортсменки провели 2 часа 25 минут.

    Таким образом прервалась победная серия российской спортсменки, которая добилась трёх побед.

    В столице Италии Шнайдер в двух сетах обыграла бельгийку Элизу Мертенс (6:2, 6:3), румынку Жаклин Кристиан (6:3, 6:3) и американку Каролин Долхайд (6:0, 6:0).

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    Диана Шнайдер занимает 11 место в мировом рейтинге.

    Соболева

    Украинская теннисистка пробилась в основную сетку Открытого чемпионата Франции через квалификацию.

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    • В отборочных играх Анастасия Соболева переиграла британку Хэрриет Дарт (6:1, 6:2) и француженку Жюли Белгравер (6:3, 6:4)

    В финале квалификации теннисистка из Украины переиграла Франческу Джонс из Великобритании (6:0, 0:6, 6:2).

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    Анастасия Соболевва занимает 230 место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Шнайдер в этом матче можно поставить за 1.06, на победу Соболевой букмекеры предлагают за 9.15.

    Прогноз: Диана Шнайдер не должна столкнуться с проблемой, россиянка вполне способна на крупную победу.

    Рекомендуемая ставка: Фора Шнайдер (-6.5) с коэффициентом 1.80.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Шнайдер — Соболева?

    Матч Шнайдер — Соболева состоится 25 мая 2025 года в 14:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Шнайдер — Соболева?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора Шнайдер (-6.5) .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Шнайдер — Соболева?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора Шнайдер (-6.5) » с коэффициентом у букмекеров 1.80.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Шнайдер — Соболева?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Шнайдер — Соболева?

    Коэффициенты букмекеров: : На Шнайдер в этом матче можно поставить за 1.06, на победу Соболевой букмекеры предлагают за 9.15.

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    Шнайдер — Соболева: прогноз и ставка за 1.80, статистика, коэффициенты матча 25.05.202514:00. Шнайдер без проблем пройдет во второй круг Ролан Гаррос
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