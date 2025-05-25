Шнайдер — Соболева. Ставка (к. 1.80) и прогноз на Ролан Гаррос 25 мая 2025 года

Россиянка Диана Шнайдер сыграет против украинки Анастасии Соболевой в первом круге Ролан Гаррос. Матч пройдёт 25 мая, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шнайдер — Соболева, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Шнайдер

На «тысячнике» в Риме Диана Шнайдер дошла до четвертьфинала, на этой стадии россиянка уступила итальянке Ясмин Паолини (7:6, 4:6, 2:6). На корте спортсменки провели 2 часа 25 минут.

Таким образом прервалась победная серия российской спортсменки, которая добилась трёх побед.

В столице Италии Шнайдер в двух сетах обыграла бельгийку Элизу Мертенс (6:2, 6:3), румынку Жаклин Кристиан (6:3, 6:3) и американку Каролин Долхайд (6:0, 6:0).

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

Диана Шнайдер занимает 11 место в мировом рейтинге.

Соболева

Украинская теннисистка пробилась в основную сетку Открытого чемпионата Франции через квалификацию.

В отборочных играх Анастасия Соболева переиграла британку Хэрриет Дарт (6:1, 6:2) и француженку Жюли Белгравер (6:3, 6:4)

В финале квалификации теннисистка из Украины переиграла Франческу Джонс из Великобритании (6:0, 0:6, 6:2).

Анастасия Соболевва занимает 230 место в рейтинге WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Шнайдер в этом матче можно поставить за 1.06, на победу Соболевой букмекеры предлагают за 9.15.

Прогноз: Диана Шнайдер не должна столкнуться с проблемой, россиянка вполне способна на крупную победу.

Рекомендуемая ставка: Фора Шнайдер (-6.5) с коэффициентом 1.80.