Шнайдер — Соболева. Ставка (к. 1.80) и прогноз на Ролан Гаррос 25 мая 2025 года

Диана Шнайдер
Анастасия Соболева
Шнайдер
На «тысячнике» в Риме Диана Шнайдер дошла до четвертьфинала, на этой стадии россиянка уступила итальянке Ясмин Паолини (7:6, 4:6, 2:6). На корте спортсменки провели 2 часа 25 минут.
Таким образом прервалась победная серия российской спортсменки, которая добилась трёх побед.
В столице Италии Шнайдер в двух сетах обыграла бельгийку Элизу Мертенс (6:2, 6:3), румынку Жаклин Кристиан (6:3, 6:3) и американку Каролин Долхайд (6:0, 6:0).
Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос
Диана Шнайдер занимает 11 место в мировом рейтинге.
Соболева
Украинская теннисистка пробилась в основную сетку Открытого чемпионата Франции через квалификацию.
В отборочных играх Анастасия Соболева переиграла британку Хэрриет Дарт (6:1, 6:2) и француженку Жюли Белгравер (6:3, 6:4)
В финале квалификации теннисистка из Украины переиграла Франческу Джонс из Великобритании (6:0, 0:6, 6:2).
Анастасия Соболевва занимает 230 место в рейтинге WTA.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Шнайдер в этом матче можно поставить за 1.06, на победу Соболевой букмекеры предлагают за 9.15.
Прогноз: Диана Шнайдер не должна столкнуться с проблемой, россиянка вполне способна на крупную победу.
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Рекомендуемая ставка: Фора Шнайдер (-6.5) с коэффициентом 1.80.