Мюллер — Оже-Альяссим. Ставка (к. 1.95) и прогноз на турнир в Гамбурге 22 мая 2025 года

Канадец Феликс Оже-Альяссим сыграет против француза Александра Мюллера в четвертьфинале турнира ATP 500 в Гамбурге (Германия). Матч пройдет 22 мая, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Мюллер — Оже-Альяссим, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Мюллер

Александр четвертый раз в сезоне дошел до четвертьфинала на уровне ATP.

Во втором раунде французский теннисист преподнес пока что главную сенсацию недели, обыграв первого сеяного Александра Зверева.

Мюллер вырвал победу на решающем тай-брейке — 6:3, 4:6, 7:6.

После матча Зверев сообщил, что не мог играть в полную силу из-за проблем со здоровьем. В общем, Мюллеру, для которого это вторая в карьере победа над соперником из топ-10, действительно немного повезло.

В первом круге француз выиграл у шведа Элиаса Имера — 6:3, 7:5.

Прогнозы на теннис

В этом году Мюллер провел на грунте уже 19 матчей. На этом отрезке у него 11 побед и восемь поражений.

Оже-Альяссим

Феликс в первом раунде одержал победу над немцем Даниэлем Альтмайером — 6:3, 6:3.

Во втором круге канадский теннисист выиграл у француза Джованни Мпетши-Перрикара — 6:2, 6:4.

На этой неделе Оже-Альяссим наконец-то прервал серию поражений. Перед этим он проиграл пять матчей подряд.

После «Мастерса» в Майами, на котором он уступил в третьем круге Лоренцо Музетти, Оже-Альяссим не выиграл ни одного матча в Монте-Карло, Мюнхене, Мадриде и на «челленджере» в Эшториле.

Но также стоит не забывать, что в начале года Феликс выиграл турниры в Аделаиде и Монпелье, а также дошел до финала в Дубае и до полуфинала в Дохе.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Мюллера в этом матче можно поставить за 2.68, победу Оже-Альяссима букмекеры предлагают за 1.47.

Прогноз: в прошлом году француз уверенно обыграл канадца на харде в Шанхае — 6:3, 6:2. Но сейчас все равно есть смысл выбрать ставку без учета исхода встречи. После спада к Оже-Альяссиму, кажется, снова вернулась мотивация.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.95.