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    Оже-Альяссим тоже проиграет Мюллеру?

    Мюллер — Оже-Альяссим. Ставка (к. 1.95) и прогноз на турнир в Гамбурге 22 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Мюллер — Оже-Альяссим
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    Феликс Оже-Альяссим
    Канадец Феликс Оже-Альяссим сыграет против француза Александра Мюллера в четвертьфинале турнира ATP 500 в Гамбурге (Германия). Матч пройдет 22 мая, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Мюллер — Оже-Альяссим, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Гамбург. Мужчины 22 Мая 2025 года

    Александр Мюллер

  • Франция
    •  Александр Мюллер 19:00 Феликс Оже-Альяссим

    Феликс Оже-Альяссим

  • Канада
    •

    Мюллер

    Александр четвертый раз в сезоне дошел до четвертьфинала на уровне ATP.

    Во втором раунде французский теннисист преподнес пока что главную сенсацию недели, обыграв первого сеяного Александра Зверева.

    Мюллер вырвал победу на решающем тай-брейке — 6:3, 4:6, 7:6.

    После матча Зверев сообщил, что не мог играть в полную силу из-за проблем со здоровьем. В общем, Мюллеру, для которого это вторая в карьере победа над соперником из топ-10, действительно немного повезло.

    В первом круге француз выиграл у шведа Элиаса Имера — 6:3, 7:5.

    Прогнозы на теннис

    В этом году Мюллер провел на грунте уже 19 матчей. На этом отрезке у него 11 побед и восемь поражений.

    Оже-Альяссим

    Феликс в первом раунде одержал победу над немцем Даниэлем Альтмайером — 6:3, 6:3.

    Во втором круге канадский теннисист выиграл у француза Джованни Мпетши-Перрикара — 6:2, 6:4.

    На этой неделе Оже-Альяссим наконец-то прервал серию поражений. Перед этим он проиграл пять матчей подряд.

    После «Мастерса» в Майами, на котором он уступил в третьем круге Лоренцо Музетти, Оже-Альяссим   не выиграл ни одного матча в Монте-Карло, Мюнхене, Мадриде и на «челленджере» в Эшториле.

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    Но также стоит не забывать, что в начале года Феликс выиграл турниры в Аделаиде и Монпелье, а также дошел до финала в Дубае и до полуфинала в Дохе.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Мюллера в этом матче можно поставить за 2.68, победу Оже-Альяссима букмекеры предлагают за 1.47.

    Прогноз: в прошлом году француз уверенно обыграл канадца на харде в Шанхае — 6:3, 6:2. Но сейчас все равно есть смысл выбрать ставку без учета исхода встречи. После спада к Оже-Альяссиму, кажется, снова вернулась мотивация.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.95.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Мюллер — Оже-Альяссим?

    Матч Мюллер — Оже-Альяссим состоится 22 мая 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Мюллер — Оже-Альяссим?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 22,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Мюллер — Оже-Альяссим?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 22,5» с коэффициентом у букмекеров 1.95.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Мюллер — Оже-Альяссим?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Мюллер — Оже-Альяссим?

    Коэффициенты букмекеров: на Мюллера в этом матче можно поставить за 2.68, победу Оже-Альяссима букмекеры предлагают за 1.47.

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