Зверев — Мюллер. Ставка (к. 1.88) и прогноз на турнир в Гамбурге 21 мая 2025 года

Александр Зверев
Александр Мюллер
Зверев
Саша в стартовом матче одержал победу над американцем Александром Ковачевичем — 6:1, 7:6.
В этом сезоне немецкий теннисист провел на грунте уже 19 матчей.
На этом отрезке у Зверева 14 побед и пять поражений.
Лучшим результатом третьей ракетки мира на грунте в этом году пока остается победа на «пятисотнике» в Мюнхене.
На «Мастерсе» в Риме Зверев проиграл в четвертьфинале итальянцу Лоренцо Музетти (7:6, 6:4). После матча он заявил, что главной причиной поражения стали плохие мячи и условия на корте.
В прошлом году Зверев дошел в Гамбурге до финала, а в 2023-м стал чемпионом турнира.
Мюллер
Александр в первом раунде выиграл у шведа Элиаса Имера — 6:3, 7:5.
В этом году французский теннисист провел на грунте 18 матчей (10 побед и восемь поражений).
Еще в конце февраля Мюллер остановился в шаге от титула на «пятисотнике» в Рио-де-Жанейро. В решающем матче 40-я ракетка мира проиграл аргентинцу Себастьяну Баэсу.
Весной Мюллер прошел дальше второго раунда только на одном грунтовом турнире — в в конце апреля дошел до третьего круга на «Мастерсе» в Мадриде.
Но также стоит обратить внимание, что на старте престижного турнира в Риме Мюллер выиграл у чеха Иржи Легечки.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.10, победу Мюллера букмекеры предлагают за 6.65.
Прогноз: в середине апреля немец разгромил француза на турнире в Мюнхене — 6:4, 6:1. Скорее всего, приблизительно по такому же сценарию пройдет и предстоящая встреча. Очевидно, что Зверев приехал в Гамбург за титулом.
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Рекомендуемая ставка: победа Зверева + тотал геймов меньше 21,5 за 1.88.