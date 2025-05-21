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    Зверев снова обыграет Мюллера с разгромным счетом?

    Зверев — Мюллер. Ставка (к. 1.88) и прогноз на турнир в Гамбурге 21 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Зверев — Мюллер
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    Александр Зверев
    Немец Александр Зверев сыграет против француза Александра Мюллера во втором круге турнира ATP 500 в Гамбурге (Германия). Матч пройдет 21 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Зверев — Мюллер, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Гамбург. Мужчины 21 Мая 2025 года

    Александр Зверев

  • Германия
    •  Александр Зверев 12:00 Александр Мюллер

    Александр Мюллер

  • Франция
    •

    Зверев

    Саша в стартовом матче одержал победу над американцем Александром Ковачевичем — 6:1, 7:6.

    В этом сезоне немецкий теннисист провел на грунте уже 19 матчей.

    На этом отрезке у Зверева 14 побед и пять поражений.

    Лучшим результатом третьей ракетки мира на грунте в этом году пока остается победа на «пятисотнике» в Мюнхене.

    На «Мастерсе» в Риме Зверев  проиграл в четвертьфинале итальянцу Лоренцо Музетти (7:6, 6:4). После матча он заявил, что главной причиной поражения стали плохие мячи и условия на корте.

    Прогнозы на теннис

    В прошлом году Зверев дошел в Гамбурге до финала, а в 2023-м стал чемпионом турнира.

    Мюллер

    Александр в первом раунде выиграл у шведа Элиаса Имера — 6:3, 7:5.

    В этом году французский теннисист провел на грунте 18 матчей (10 побед и восемь поражений).

    Еще в конце февраля Мюллер остановился в шаге от титула на «пятисотнике» в Рио-де-Жанейро. В решающем матче 40-я ракетка мира проиграл аргентинцу Себастьяну Баэсу.

    Весной Мюллер прошел дальше второго раунда только на одном грунтовом турнире — в в конце апреля дошел до третьего круга на «Мастерсе» в Мадриде.

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    Но также стоит обратить внимание, что на старте престижного турнира в Риме Мюллер выиграл у чеха Иржи Легечки.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.10, победу Мюллера букмекеры предлагают за 6.65.

    Прогноз: в середине апреля немец разгромил француза на турнире в Мюнхене — 6:4, 6:1. Скорее всего, приблизительно по такому же сценарию пройдет и предстоящая встреча. Очевидно, что Зверев приехал в Гамбург за титулом.

    Рекомендуемая ставка: победа Зверева + тотал геймов меньше 21,5 за 1.88.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Зверев — Мюллер?

    Матч Зверев — Мюллер состоится 21 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Зверев — Мюллер?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Зверева + тотал геймов меньше 21,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Зверев — Мюллер?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Зверева + тотал геймов меньше 21,5» с коэффициентом у букмекеров 1.88.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Зверев — Мюллер?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Зверев — Мюллер?

    Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.10, победу Мюллера букмекеры предлагают за 6.65.

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