Мпетши-Перрикар — Бублик. Ставка (к. 1.94) и прогноз на турнир в Гамбурге 20 мая 2025 года

Джованни Мпетши Перрикар
Александр Бублик
Мпетши-Перрикар
Джованни на прошлой неделе выиграл «челленджер» в Бордо.
В финале французского турнира двухметровый теннисист одержал победу над бывшей 16-й ракеткой мира Николозом Басилашвили — 6:3, 6:7, 7:5.
В остальных раундах Мпетши-Перрикар выиграл у Пьера-Юга Эрбера, Александра Шевченко и Ринки Хиджикаты.
Но также стоит обратить внимание, что перед этим у Мпетши-Перрикара была серия из шести поражений. В начале марта он уступил нидерландцу Таллону Грикспору в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс, после чего не выиграл ни одного матча в Майами, Монте-Карло, Барселоне, Мадриде и Риме.
Бублик
Саша тем временем на прошлой неделе стал победителем «челленджера» в Турине, благодаря чему вернулся в топ-60.
В решающем матче теннисист из Казахстана уверенно обыграл китайца Бу Юньчаокэтэ — 6:3, 6:3.
Среди его соперников на турнире в Италии также были аргентинец Томас Этчеверри и немец Даниэль Альтмайер.
Этой весной у Бублика удивительный баланс на грунте — 11 побед и всего лишь четыре поражения.
Главным успехом Бублика в 2025-м пока остается выход в четвертый круг «Мастерса» в Мадриде. В столице Испании он выиграл у Алекса Микельсена, Алексея Попырина и Андрея Рублева, после чего уступил Якубу Меншику.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Мпетши-Перрикара в этом матче можно поставить за 2.14, победу Бублика букмекеры предлагают за 1.71.
Прогноз: в прошлом году Саша проиграл французу на грунте в Лионе со счетом 4:6, 5:7. С учетом настроя, который он демонстрирует этой весной, Бублик вполне способен взять реванш, однако оптимальным вариантом здесь все же будет ставка на количество геймов.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.94.