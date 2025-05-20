Мпетши-Перрикар — Бублик. Ставка (к. 1.94) и прогноз на турнир в Гамбурге 20 мая 2025 года

Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против француза Джованни Мпетши-Перрикара в первом круге турнира ATP 500 в Гамбурге (Германия). Матч пройдет 20 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Мпетши-Перрикар — Бублик, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Мпетши-Перрикар

Джованни на прошлой неделе выиграл «челленджер» в Бордо.

В финале французского турнира двухметровый теннисист одержал победу над бывшей 16-й ракеткой мира Николозом Басилашвили — 6:3, 6:7, 7:5.

В остальных раундах Мпетши-Перрикар выиграл у Пьера-Юга Эрбера, Александра Шевченко и Ринки Хиджикаты.

Прогнозы на теннис

Но также стоит обратить внимание, что перед этим у Мпетши-Перрикара была серия из шести поражений. В начале марта он уступил нидерландцу Таллону Грикспору в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс, после чего не выиграл ни одного матча в Майами, Монте-Карло, Барселоне, Мадриде и Риме.

Бублик

Саша тем временем на прошлой неделе стал победителем «челленджера» в Турине, благодаря чему вернулся в топ-60.

В решающем матче теннисист из Казахстана уверенно обыграл китайца Бу Юньчаокэтэ — 6:3, 6:3.

Среди его соперников на турнире в Италии также были аргентинец Томас Этчеверри и немец Даниэль Альтмайер.

Этой весной у Бублика удивительный баланс на грунте — 11 побед и всего лишь четыре поражения.

Главным успехом Бублика в 2025-м пока остается выход в четвертый круг «Мастерса» в Мадриде. В столице Испании он выиграл у Алекса Микельсена, Алексея Попырина и Андрея Рублева, после чего уступил Якубу Меншику.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Мпетши-Перрикара в этом матче можно поставить за 2.14, победу Бублика букмекеры предлагают за 1.71.

Прогноз: в прошлом году Саша проиграл французу на грунте в Лионе со счетом 4:6, 5:7. С учетом настроя, который он демонстрирует этой весной, Бублик вполне способен взять реванш, однако оптимальным вариантом здесь все же будет ставка на количество геймов.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.94.