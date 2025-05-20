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    Бублик обыграет Мпетши-Перрикара на решающем тай-брейке?

    Мпетши-Перрикар — Бублик. Ставка (к. 1.94) и прогноз на турнир в Гамбурге 20 мая 2025 года

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    Александр Бублик
    Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против француза Джованни Мпетши-Перрикара в первом круге турнира ATP 500 в Гамбурге (Германия). Матч пройдет 20 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Мпетши-Перрикар — Бублик, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Гамбург. Мужчины 20 Мая 2025 года

    Джованни Мпетши Перрикар

  • Франция
    •  Джованни Мпетши Перрикар 11:00 Александр Бублик

    Александр Бублик

  • Казахстан
    •

    Мпетши-Перрикар

    Джованни на прошлой неделе выиграл «челленджер» в Бордо.

    В финале французского турнира двухметровый теннисист одержал победу над бывшей 16-й ракеткой мира Николозом Басилашвили — 6:3, 6:7, 7:5.

    В остальных раундах Мпетши-Перрикар выиграл у Пьера-Юга Эрбера, Александра Шевченко и Ринки Хиджикаты.

    Прогнозы на теннис

    Но также стоит обратить внимание, что перед этим у Мпетши-Перрикара была серия из шести поражений. В начале марта он уступил нидерландцу Таллону Грикспору в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс, после чего не выиграл ни одного матча в Майами, Монте-Карло, Барселоне, Мадриде и Риме.

    Бублик

    Саша тем временем на прошлой неделе стал победителем «челленджера» в Турине, благодаря чему вернулся в топ-60.

    В решающем матче теннисист из Казахстана уверенно обыграл китайца Бу Юньчаокэтэ — 6:3, 6:3.

    Среди его соперников на турнире в Италии также были аргентинец Томас Этчеверри и немец Даниэль Альтмайер.

    Этой весной у Бублика удивительный баланс на грунте — 11 побед и всего лишь четыре поражения.

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    Главным успехом Бублика в 2025-м пока остается выход в четвертый круг «Мастерса» в Мадриде. В столице Испании он выиграл у Алекса Микельсена, Алексея Попырина и Андрея Рублева, после чего уступил Якубу Меншику.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Мпетши-Перрикара в этом матче можно поставить за 2.14, победу Бублика букмекеры предлагают за 1.71.

    Прогноз: в прошлом году Саша проиграл французу на грунте в Лионе со счетом 4:6, 5:7. С учетом настроя, который он демонстрирует этой весной, Бублик вполне способен взять реванш, однако оптимальным вариантом здесь все же будет ставка на количество геймов.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.94.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Мпетши-Перрикар — Бублик?

    Матч Мпетши-Перрикар — Бублик состоится 20 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Мпетши-Перрикар — Бублик?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 23,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Мпетши-Перрикар — Бублик?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 23,5» с коэффициентом у букмекеров 1.94.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Мпетши-Перрикар — Бублик?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Мпетши-Перрикар — Бублик?

    Коэффициенты букмекеров: на Мпетши-Перрикара в этом матче можно поставить за 2.14, победу Бублика букмекеры предлагают за 1.71.

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