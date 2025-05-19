Радукану — Касаткина. Ставка (к. 2.01) и прогноз на турнир в Страсбурге 19 мая 2025 года

Радукану
На турнире в Риме Эмма Радукану добралась до 1/8 финала. На этой стадии «тысячника» британка уступила третьей ракетке Коко Гауфф из США (1:6, 2:6). Время игры продолжалась 1 час 21 минуту.
На итальянском корте Радукану одержала три победы, выиграв у россиянки Вероники Кудерметовой, швейцарки Жиль Тайхманн и австралийки Майи Джойнт.
У Эммы Радукану за плечами выступление в Мадриде, обыграв Ламенс из Нидерланд и проиграв украинке Костюк.
Эмма Радукану в женской теннисной ассоциации заимает 49 место.
Касаткина
Дарья Касаткина неудачно стартовала на грунте, в Чарльстоне австралийка выиграла у Лорен Дэвис из США (6:1,6:1) и проиграла американке Софии Кенин (3:6, 6:7).
На соревнованиях в Мадриде Касаткину остановила Екатерина Александрова из России (3:6, 6:7).
На «тысячнике» в Риме Дарья Касаткина проиграла в двух сетах украинке Марте Костюк (4:6, 2:6). На корте теннисистки провели 1 час 28 минут.
Дарья Касаткина занимает 15 место в рейтинге WTA.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Радукану в этом матче можно поставить за 1.80, на победу Касаткиной букмекеры предлагают за 2.01.
Прогноз: Касаткина и Радукану между собой встречались три раза, во всех встречах экс-россиянка выходила победительницей. Не исключаем новой виктории австралийской теннисистки.
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Рекомендуемая ставка: П2 с коэффициентом 2.01.