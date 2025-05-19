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    Касаткина снова переиграет британскую соперницу?

    Радукану — Касаткина. Ставка (к. 2.01) и прогноз на турнир в Страсбурге 19 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Радукану — Касаткина
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    Дарья Касаткина
    Эмма Радукану из Великобритании сыграет против австралийки Дарьи Касаткиной в первом круге турнира в Страсбурге. Матч пройдёт 19 мая, начало — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч Радукану — Касаткина, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Радукану

    На турнире в Риме Эмма Радукану добралась до 1/8 финала. На этой стадии «тысячника» британка уступила третьей ракетке Коко Гауфф из США (1:6, 2:6). Время игры продолжалась 1 час 21 минуту.

    На итальянском корте Радукану одержала три победы, выиграв у россиянки Вероники Кудерметовой, швейцарки Жиль Тайхманн и австралийки Майи Джойнт.

    У Эммы Радукану за плечами выступление в Мадриде, обыграв Ламенс из Нидерланд и проиграв украинке Костюк.

    Прогнозы на теннис

    Эмма Радукану в женской теннисной ассоциации заимает 49 место.

    Касаткина

    Дарья Касаткина неудачно стартовала на грунте, в Чарльстоне австралийка выиграла у Лорен Дэвис из США (6:1,6:1) и проиграла американке Софии Кенин (3:6, 6:7).

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    • На соревнованиях в Мадриде Касаткину остановила Екатерина Александрова из России (3:6, 6:7).

    На «тысячнике» в Риме Дарья Касаткина проиграла в двух сетах украинке Марте Костюк (4:6, 2:6). На корте теннисистки провели 1 час 28 минут.

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    Дарья Касаткина занимает 15 место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Радукану в этом матче можно поставить за 1.80, на победу Касаткиной букмекеры предлагают за 2.01.

    Прогноз: Касаткина и Радукану между собой встречались три раза, во всех встречах экс-россиянка выходила победительницей. Не исключаем новой виктории австралийской теннисистки.

    Рекомендуемая ставка: П2 с коэффициентом 2.01.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Радукану — Касаткина?

    Матч Радукану — Касаткина состоится 19 мая 2025 года в 18:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Радукану — Касаткина?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Радукану — Касаткина?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.01.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Радукану — Касаткина?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Радукану — Касаткина?

    Коэффициенты букмекеров: : На Радукану в этом матче можно поставить за 1.80, на победу Касаткиной букмекеры предлагают за 2.01.

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    Радукану — Касаткина: прогноз и ставка за 2.01, статистика, коэффициенты матча 19.05.202518:30. Касаткина снова переиграет британскую соперницу?
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