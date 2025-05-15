Мбоко — Ван. Ставка (к. 1.69) и прогноз на матч в Парме, 15 мая 2025 года

Канадка Виктория Мбоко и китаянка Синьюй Ван встретятся в четвертьфинале турнира в Парме. Матч пройдет 15 мая, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Мбоко — Ван, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Виктория Мбоко

К грунтовому сезону Мбоко готова просто отлично, что она доказала ещё неделю назад в Риме, успешно пройдя квалификацию.

Были опасения, что юная канадка совсем без сил приедет в Парму, но пока что она выглядит довольно свежо и уже находится в четвертьфинале турнира.

Мбоко пришлось провести два тяжелых матча, в которых было сыграно по три сета, но в каждом из них спортсменка из северной страны добивалась победы.

Против китаянки Синьюй Ван будет сложно, и есть вероятность, что именно на ней у Виктории силы и закончатся.

Синьюй Ван

От матча к матчу Синьюй Ван становится сильнее, а к концу весны её форма приближается к лучшей с начала календарного года.

Прогнозы на теннис

Турнир в Парме нельзя назвать каким-то статусным, но для начала нужно научиться добиваться успехов именно на таких стартах.

С соотечественницей Чжан Шуай в первом круге проблем у Ван не возникло. А вот Лепченко неожиданно для всех эти сложности создала, поэтому азиатской спортсменке пришлось играть три сета.

С Мбоко будет ещё сложнее, поскольку канадка растет не по месяцам, а по неделям. У Ван есть ресурсы, чтобы добиться убедительной победы над ней.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в китаянку в этом поединке: победа Мбоко — 2.07, победа Ван — 1.69.

Прогноз: Ван имеет больше шансов побороться за титул.

Ставка: П2 за 1.69.

Альтернативный прогноз: Получится очередная упорная встреча, где будет сыграно достаточно большое количество геймов.

Альтернативная ставка: ТБ 23.5 с коэффициентом 2.45.