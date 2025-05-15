Мбоко — Ван. Ставка (к. 1.69) и прогноз на матч в Парме, 15 мая 2025 года

Виктория Мбоко
К грунтовому сезону Мбоко готова просто отлично, что она доказала ещё неделю назад в Риме, успешно пройдя квалификацию.
Были опасения, что юная канадка совсем без сил приедет в Парму, но пока что она выглядит довольно свежо и уже находится в четвертьфинале турнира.
Мбоко пришлось провести два тяжелых матча, в которых было сыграно по три сета, но в каждом из них спортсменка из северной страны добивалась победы.
Против китаянки Синьюй Ван будет сложно, и есть вероятность, что именно на ней у Виктории силы и закончатся.
Синьюй Ван
От матча к матчу Синьюй Ван становится сильнее, а к концу весны её форма приближается к лучшей с начала календарного года.
Турнир в Парме нельзя назвать каким-то статусным, но для начала нужно научиться добиваться успехов именно на таких стартах.
С соотечественницей Чжан Шуай в первом круге проблем у Ван не возникло. А вот Лепченко неожиданно для всех эти сложности создала, поэтому азиатской спортсменке пришлось играть три сета.
С Мбоко будет ещё сложнее, поскольку канадка растет не по месяцам, а по неделям. У Ван есть ресурсы, чтобы добиться убедительной победы над ней.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в китаянку в этом поединке: победа Мбоко — 2.07, победа Ван — 1.69.
Прогноз: Ван имеет больше шансов побороться за титул.
- 1.89Бегу — Бондар: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
- 1.97Грикспор — Харрис: прогноз и ставкаСегодня в 13:00
- 2.10Хиджиката — Баэс: прогноз и ставкаСегодня в 11:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: П2 за 1.69.
Альтернативный прогноз: Получится очередная упорная встреча, где будет сыграно достаточно большое количество геймов.
Альтернативная ставка: ТБ 23.5 с коэффициентом 2.45.