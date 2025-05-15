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    Синьюй Ван уже видит себя в полуфинале?

    Мбоко — Ван. Ставка (к. 1.69) и прогноз на матч в Парме, 15 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Мбоко — Ван
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    Синьюй Ван
    Канадка Виктория Мбоко и китаянка Синьюй Ван встретятся в четвертьфинале турнира в Парме. Матч пройдет 15 мая, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Мбоко — Ван, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Виктория Мбоко

    К грунтовому сезону Мбоко готова просто отлично, что она доказала ещё неделю назад в Риме, успешно пройдя квалификацию.

    Были опасения, что юная канадка совсем без сил приедет в Парму, но пока что она выглядит довольно свежо и уже находится в четвертьфинале турнира.

    Мбоко пришлось провести два тяжелых матча, в которых было сыграно по три сета, но в каждом из них спортсменка из северной страны добивалась победы.

    Против китаянки Синьюй Ван будет сложно, и есть вероятность, что именно на ней у Виктории силы и закончатся.

    Синьюй Ван

    От матча к матчу Синьюй Ван становится сильнее, а к концу весны её форма приближается к лучшей с начала календарного года.

    Прогнозы на теннис

    Турнир в Парме нельзя назвать каким-то статусным, но для начала нужно научиться добиваться успехов именно на таких стартах.

    С соотечественницей Чжан Шуай в первом круге проблем у Ван не возникло. А вот Лепченко неожиданно для всех эти сложности создала, поэтому азиатской спортсменке пришлось играть три сета.

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    С Мбоко будет ещё сложнее, поскольку канадка растет не по месяцам, а по неделям. У Ван есть ресурсы, чтобы добиться убедительной победы над ней.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в китаянку в этом поединке: победа Мбоко — 2.07, победа Ван — 1.69.

    Прогноз: Ван имеет больше шансов побороться за титул.

    Ставка: П2 за 1.69.

    Альтернативный прогноз: Получится очередная упорная встреча, где будет сыграно достаточно большое количество геймов.

    Альтернативная ставка: ТБ 23.5 с коэффициентом 2.45.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Мбоко — Ван?

    Матч Мбоко — Ван состоится 15 мая 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Мбоко — Ван?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Мбоко — Ван?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 1.69.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Мбоко — Ван?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Мбоко — Ван?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

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