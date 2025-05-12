Синнер — де Йонг. Ставка (к. 2.07) и прогноз на Мастерс в Риме 12 мая 2025 года

Итальянец Янник Синнер сыграет против нидерландца Йеспера де Йонга в третьем круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 12 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Синнер — де Йонг, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Синнер

Янник в субботу выиграл первый матч после дисквалификации.

Как и ожидалось, итальянец спокойно остановил аргентинца Мариано Навоне — 6:3, 6:4.

Во втором сете Синнер позволил латиноамериканцу сделать обратный брейк при счете 4:3. Правда, сразу после этого он снова взял гейм на приеме.

В начале февраля, вскоре после победы на Australian Open, Синнер по соглашению с WADA был отстранен на срок с 9 февраля по 4 мая за две положительные пробы на клостебол, которые он сдал в марте 2024 года.

Прогнозы на теннис

Если что, победная серия Синнера теперь составляет 22 матча. Последний раз он проигрывал в октябре Карлосу Алькарасу в финале «пятисотника» в Пекине.

Де Йонг

Йеспер не смог пройти квалификацию, но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер.

В решающем отборочном матче нидерландский теннисист проиграл бразильцу Тиаго Сейботу-Уайлду.

В первом круге де Йонг одержал победу над представителем Казахстана Александром Шевченко — 6:2, 6:4.

Но главным сюрпризом стала его победа над Алехандро Давидовичем-Фокиной.

Более того, нидерландец отдал испанскому теннисисту лишь два гейма — 6:0, 6:2. По всей видимости, у соперника были какие-то проблемы.

Де Йонг второй раз в сезоне выиграл больше одного матча на уровне основного тура. В феврале 24-летний теннисист дошел до полуфинала в Монпелье.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: в данном случае букмекеры уверены, что Синнер обыграет соперника с разгромным счетом. На победу де Йонга можно поставить за 10.25.

Прогноз: в январе 2024-го Янник выиграл у Йеспера на Australian Open со счетом 6:2, 6:2, 6:2. В предстоящем матче нидерландец возьмет максимум три-четыре гейма.

Рекомендуемая ставка: победа Синнера с форой по геймам (-6,0) за 2.07.