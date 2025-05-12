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    Синнер сенсационно проиграет 93-й ракетке мира?

    Синнер — де Йонг. Ставка (к. 2.07) и прогноз на Мастерс в Риме 12 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Синнер — де Йонг
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    Янник Синнер
    Итальянец Янник Синнер сыграет против нидерландца Йеспера де Йонга в третьем круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 12 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Синнер — де Йонг, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Рим. Мужчины 12 Мая 2025 года

    Янник Синнер

  • Италия
    •  Янник Синнер 12:00 Йеспер де Йонг

    Йеспер де Йонг

  • Нидерланды
    •

    Синнер

    Янник в субботу выиграл первый матч после дисквалификации.

    Как и ожидалось, итальянец спокойно остановил аргентинца Мариано Навоне — 6:3, 6:4.

    Во втором сете Синнер позволил латиноамериканцу сделать обратный брейк при счете 4:3. Правда, сразу после этого он снова взял гейм на приеме.

    В начале февраля, вскоре после победы на Australian Open, Синнер по соглашению с WADA был отстранен на срок с 9 февраля по 4 мая за две положительные пробы на клостебол, которые он сдал в марте 2024 года.

    Прогнозы на теннис

    Если что, победная серия Синнера теперь составляет 22 матча. Последний раз он проигрывал в октябре Карлосу Алькарасу в финале «пятисотника» в Пекине.

    Де Йонг

    Йеспер не смог пройти квалификацию, но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер.

    В решающем отборочном матче нидерландский теннисист проиграл бразильцу Тиаго Сейботу-Уайлду.

    В первом круге де Йонг  одержал победу над представителем Казахстана Александром Шевченко — 6:2, 6:4.

    Но главным сюрпризом стала его победа над Алехандро Давидовичем-Фокиной.

    Более того, нидерландец отдал испанскому теннисисту лишь два гейма — 6:0, 6:2. По всей видимости, у соперника были какие-то проблемы.

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    Де Йонг второй раз в сезоне выиграл больше одного матча на уровне основного тура. В феврале 24-летний теннисист дошел до полуфинала в Монпелье.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: в данном случае букмекеры уверены, что Синнер обыграет соперника с разгромным счетом. На победу де Йонга можно поставить за 10.25.

    Прогноз: в январе 2024-го Янник выиграл у Йеспера на Australian Open со счетом 6:2, 6:2, 6:2. В предстоящем матче нидерландец возьмет максимум три-четыре гейма.

    Рекомендуемая ставка: победа Синнера с форой по геймам (-6,0) за 2.07.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Синнер — де Йонг?

    Матч Синнер — де Йонг состоится 12 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Синнер — де Йонг?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Синнера с форой по геймам (-6,0).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Синнер — де Йонг?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Синнера с форой по геймам (-6,0)» с коэффициентом у букмекеров 2.07.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Синнер — де Йонг?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Синнер — де Йонг?

    Коэффициенты букмекеров: в данном случае букмекеры уверены, что Синнер обыграет соперника с разгромным счетом. На победу де Йонга можно поставить за 10.25.

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    Синнер — де Йонг: прогноз и ставка за 2.07, статистика, коэффициенты матча 12.05.202512:00. Синнер сенсационно проиграет 93-й ракетке мира?
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