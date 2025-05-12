Синнер — де Йонг. Ставка (к. 2.07) и прогноз на Мастерс в Риме 12 мая 2025 года

Янник Синнер
Йеспер де Йонг
Синнер
Янник в субботу выиграл первый матч после дисквалификации.
Как и ожидалось, итальянец спокойно остановил аргентинца Мариано Навоне — 6:3, 6:4.
Во втором сете Синнер позволил латиноамериканцу сделать обратный брейк при счете 4:3. Правда, сразу после этого он снова взял гейм на приеме.
В начале февраля, вскоре после победы на Australian Open, Синнер по соглашению с WADA был отстранен на срок с 9 февраля по 4 мая за две положительные пробы на клостебол, которые он сдал в марте 2024 года.
Если что, победная серия Синнера теперь составляет 22 матча. Последний раз он проигрывал в октябре Карлосу Алькарасу в финале «пятисотника» в Пекине.
Де Йонг
Йеспер не смог пройти квалификацию, но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер.
В решающем отборочном матче нидерландский теннисист проиграл бразильцу Тиаго Сейботу-Уайлду.
В первом круге де Йонг одержал победу над представителем Казахстана Александром Шевченко — 6:2, 6:4.
Но главным сюрпризом стала его победа над Алехандро Давидовичем-Фокиной.
Более того, нидерландец отдал испанскому теннисисту лишь два гейма — 6:0, 6:2. По всей видимости, у соперника были какие-то проблемы.
Де Йонг второй раз в сезоне выиграл больше одного матча на уровне основного тура. В феврале 24-летний теннисист дошел до полуфинала в Монпелье.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: в данном случае букмекеры уверены, что Синнер обыграет соперника с разгромным счетом. На победу де Йонга можно поставить за 10.25.
Прогноз: в январе 2024-го Янник выиграл у Йеспера на Australian Open со счетом 6:2, 6:2, 6:2. В предстоящем матче нидерландец возьмет максимум три-четыре гейма.
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Рекомендуемая ставка: победа Синнера с форой по геймам (-6,0) за 2.07.