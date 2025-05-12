Таусон — Андреева. Ставка (к. 2.02) и прогноз на турнир в Риме 12 мая 2025 года

Россиянка Мирра Андреева сыграет против датчанки Клары Таусон в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Риме. Матч пройдет 12 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Таусон — Андреева, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Таусон

Клара второй раз в сезоне дошла до четвертого круга на турнире категории WTA 1000.

В конце февраля теннисистка из Дании остановилась в шаге от победы на «тысячнике» в Дубае.

В стартовом матче на текущем турнире соперницей Таусон была Кэти Волынец, которая отказалась от продолжения борьбы при счете 7:5, 4:1 в пользу датчанки.

В третьем круге Таусон одержала волевую победу над американкой Эммой Наварро — 3:6, 6:0, 6:4.

Прогнозы на теннис

В апреле Таусон не прошла ни одного раунда на грунтовых турнирах в Штутгарте и Мадриде, проиграв Анастасии Потаповой и Белинде Бенчич соответственно.

Андреева

Мирра тем временем пока не проиграла ни одного сета на текущем турнире.

В первом матче российская теннисистка одержала победу над колумбийкой Эмилианой Аранго — 6:2, 6:4.

В следующем раунде Андреева выиграла у чешки Линды Носковой — 6:1, 7:5.

На «тысячнике» в Мадриде Мирра дошла до четвертьфинала, где уступила американке Кори Гауфф (5:7, 1:6).

В этом году Андреева провела уже 32 матча. На этом отрезке у нее 26 побед и шесть поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Таусон в этом матче можно поставить за 3.76, победу Андреевой букмекеры предлагают за 1.27.

Прогноз: Мирра и Клара третий раз в сезоне сыграют друг с другом на «тысячнике». Ранее россиянка обыграла датчанку в финале турнира в Дубае и в третьем круге в Индиан-Уэллс. В обоих случаях Андреевой хватило двух сетов. Скорее всего, Мирра продлит серию побед над Таусон.

Рекомендуемая ставка: победа Андреевой + тотал геймов меньше 21,5 за 2.02.