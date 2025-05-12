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    Мирра продлит серию побед над Таусон?

    Таусон — Андреева. Ставка (к. 2.02) и прогноз на турнир в Риме 12 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Таусон — Андреева
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    Мирра Андреева
    Россиянка Мирра Андреева сыграет против датчанки Клары Таусон в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Риме. Матч пройдет 12 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Таусон — Андреева, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Рим. Женщины 12 Мая 2025 года

    Клара Таусон

  • Дания
    •  Клара Таусон 16:30 Мирра Андреева

    Мирра Андреева

  • Россия
    •

    Таусон

    Клара второй раз в сезоне дошла до четвертого круга на турнире категории WTA 1000.

    В конце февраля теннисистка из Дании остановилась в шаге от победы на «тысячнике» в Дубае.

    В стартовом матче на текущем турнире соперницей Таусон была Кэти Волынец, которая отказалась от продолжения борьбы при счете 7:5, 4:1 в пользу датчанки.

    В третьем круге Таусон одержала волевую победу над американкой Эммой Наварро — 3:6, 6:0, 6:4.

    Прогнозы на теннис

    В апреле Таусон не прошла ни одного раунда на грунтовых турнирах в Штутгарте и Мадриде, проиграв Анастасии Потаповой и Белинде Бенчич соответственно.

    Андреева

    Мирра тем временем пока не проиграла ни одного сета на текущем турнире.

    В первом матче российская теннисистка одержала победу над колумбийкой Эмилианой Аранго — 6:2, 6:4.

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    • В следующем раунде Андреева выиграла у чешки Линды Носковой — 6:1, 7:5.

    На «тысячнике» в Мадриде Мирра дошла до четвертьфинала, где уступила американке Кори Гауфф (5:7, 1:6).

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    В этом году Андреева провела уже 32 матча. На этом отрезке у нее 26 побед и шесть поражений.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Таусон в этом матче можно поставить за 3.76, победу Андреевой букмекеры предлагают за 1.27.

    Прогноз: Мирра и Клара третий раз в сезоне сыграют друг с другом на «тысячнике». Ранее россиянка обыграла датчанку в финале турнира в Дубае и в третьем круге в Индиан-Уэллс. В обоих случаях Андреевой хватило двух сетов. Скорее всего, Мирра продлит серию побед над Таусон.

    Рекомендуемая ставка: победа Андреевой + тотал геймов меньше 21,5 за 2.02.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Таусон — Андреева?

    Матч Таусон — Андреева состоится 12 мая 2025 года в 16:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Таусон — Андреева?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Андреевой + тотал геймов меньше 21,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Таусон — Андреева?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Андреевой + тотал геймов меньше 21,5» с коэффициентом у букмекеров 2.02.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Таусон — Андреева?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Таусон — Андреева?

    Коэффициенты букмекеров: на Таусон в этом матче можно поставить за 3.76, победу Андреевой букмекеры предлагают за 1.27.

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    Таусон — Андреева: прогноз и ставка за 2.02, статистика, коэффициенты матча 12.05.202516:30. Мирра продлит серию побед над Таусон?
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