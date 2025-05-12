Соболенко — Костюк. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Риме 12 мая 2025 года

Соболенко
Арина в предыдущем раунде одержала волевую победу над американкой Софией Кенин — 3:6, 6:3, 6:3.
В стартовом матче белорусская теннисистка разгромила россиянку Анастасию Потапову — 6:2, 6:2.
Победная серия Соболенко составляет восемь матчей. В начале мая она выиграла титул на «тысячнике» в Мадриде. В финале первая ракетка мира одержала победу над американкой Кори Гауфф (6:3, 7:6).
Соболенко выиграла 22 матча из последних 24-х. После февральского турнира в Дубае она еще ни разу не проигрывала раньше финала.
Костюк
Марта не попала в число сеяных на этом турнире, поэтому для выхода в 1/8 финала ней надо было выиграть три матча.
В первом украинская теннисистка не оставила шансов филиппинке Александре Эале — 6:0, 6:1.
Во втором круге Костюк выиграла у представительницы Австралии Дарьи Касаткиной — 6:4, 6:2.
В третьем раунде Марта остановила канадскую теннисистку Лейлу Фернандес — 6:4, 6:2.
Ранее в текущем сезоне Костюк еще ни разу не выигрывала больше трех матчей.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.33, победу Костюк букмекеры предлагают за 3.32.
Прогноз: две недели назад Арина с трудом выиграла у Марты в четвертьфинале мадридского «тысячника» — 7:6, 7:6. Есть подозрение, что в предстоящем матче против атлетичной украинки у первой ракетки мира снова будут проблемы.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,0 за 1.92.