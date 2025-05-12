Соболенко — Костюк. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Риме 12 мая 2025 года

Белоруска Арина Соболенко сыграет против украинки Марты Костюк в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Риме. Матч пройдет 12 мая, начало — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч Соболенко — Костюк, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Соболенко

Арина в предыдущем раунде одержала волевую победу над американкой Софией Кенин — 3:6, 6:3, 6:3.

В стартовом матче белорусская теннисистка разгромила россиянку Анастасию Потапову — 6:2, 6:2.

Победная серия Соболенко составляет восемь матчей. В начале мая она выиграла титул на «тысячнике» в Мадриде. В финале первая ракетка мира одержала победу над американкой Кори Гауфф (6:3, 7:6).

Прогнозы на теннис

Соболенко выиграла 22 матча из последних 24-х. После февральского турнира в Дубае она еще ни разу не проигрывала раньше финала.

Костюк

Марта не попала в число сеяных на этом турнире, поэтому для выхода в 1/8 финала ней надо было выиграть три матча.

В первом украинская теннисистка не оставила шансов филиппинке Александре Эале — 6:0, 6:1.

Во втором круге Костюк выиграла у представительницы Австралии Дарьи Касаткиной — 6:4, 6:2.

В третьем раунде Марта остановила канадскую теннисистку Лейлу Фернандес — 6:4, 6:2.

Ранее в текущем сезоне Костюк еще ни разу не выигрывала больше трех матчей.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.33, победу Костюк букмекеры предлагают за 3.32.

Прогноз: две недели назад Арина с трудом выиграла у Марты в четвертьфинале мадридского «тысячника» — 7:6, 7:6. Есть подозрение, что в предстоящем матче против атлетичной украинки у первой ракетки мира снова будут проблемы.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,0 за 1.92.