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    У Соболенко снова будут проблемы в матче против Костюк?

    Соболенко — Костюк. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Риме 12 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Соболенко — Костюк
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    Арина Соболенко
    Белоруска Арина Соболенко сыграет против украинки Марты Костюк в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Риме. Матч пройдет 12 мая, начало — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч Соболенко — Костюк, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Соболенко

    Арина в предыдущем раунде одержала волевую победу над американкой Софией Кенин — 3:6, 6:3, 6:3.

    В стартовом матче белорусская теннисистка разгромила россиянку Анастасию Потапову — 6:2, 6:2.

    Победная серия Соболенко составляет восемь матчей. В начале мая она выиграла титул на «тысячнике» в Мадриде. В финале первая ракетка мира одержала победу над американкой Кори Гауфф (6:3, 7:6).

    Прогнозы на теннис

    Соболенко выиграла 22 матча из последних 24-х. После февральского турнира в Дубае она еще ни разу не проигрывала раньше финала.

    Костюк

    Марта не попала в число сеяных на этом турнире, поэтому для выхода в 1/8 финала ней надо было выиграть три матча.

    В первом украинская теннисистка не оставила шансов филиппинке Александре Эале — 6:0, 6:1.

    Во втором круге Костюк выиграла у представительницы Австралии Дарьи Касаткиной — 6:4, 6:2.

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    В третьем раунде Марта остановила канадскую теннисистку Лейлу Фернандес — 6:4, 6:2.

    Ранее в текущем сезоне Костюк еще ни разу не выигрывала больше трех матчей.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.33, победу Костюк букмекеры предлагают за 3.32.

    Прогноз: две недели назад Арина с трудом выиграла у Марты в четвертьфинале мадридского «тысячника» — 7:6, 7:6. Есть подозрение, что в предстоящем матче против атлетичной украинки у первой ракетки мира снова будут проблемы.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,0 за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Соболенко — Костюк?

    Матч Соболенко — Костюк состоится 12 мая 2025 года в 21:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Соболенко — Костюк?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 21,0.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Соболенко — Костюк?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 21,0» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Соболенко — Костюк?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Соболенко — Костюк?

    Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.33, победу Костюк букмекеры предлагают за 3.32.

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    Соболенко — Костюк: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 12.05.202521:30. У Соболенко снова будут проблемы в матче против Костюк?
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