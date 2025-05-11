ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Севилья»Лузеры в лиге, но герои в Европе: шокирующие истории триумфа Борнмут — Астон Вилла«Астон Вилла» цепляется за Лигу Чемпионов: Уоткинс зарешал против «Борнмута» Кенан Йылдыз«Лацио» — «Ювентус» 1:1. Онлайн, прямая трансляция
    Все новости спорта

    Радукану переиграет соперницу и продолжит борьбу в Риме

    Радукану — Кудерметова. Ставка (к. 1.98) и прогноз на турнир в Риме 11 мая 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Вероника Кудерметова Прогнозы на Эмма Радукану
    Прогноз и ставки на Радукану — Кудерметова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эмма Радукану
    Британка Эмма Радукану сыграет против россиянки Вероники Кудерметовой в третьем круге турнира в Риме. Матч пройдёт 11 мая, начало — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч Радукану — Кудерметова, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Рим. Женщины 11 Мая 2025 года

    Эмма Радукану

  • Великобритания
    •  Эмма Радукану 13:30 Вероника Кудерметова

    Вероника Кудерметова

  • Россия
    •

    Радукану

    На кортах в Риме британка уже одержала две победы, особенно уверенным получился поединок против швейцарки Жиль Тайхманн (6:2, 6:2). На корте девушки провели 1 час 23 минуты.

    За это время Эмма Радукану пять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта.

    В первом раунде соревнований Радукану оказалась сильнее Майи Джойнт из Австралии (7:5,6:7, 6:3).

    Прогнозы на теннис

    Эмма Радукану занимает 49 место в рейтинге WTA.

    Кудереметова

    В римском «тысячнике» Вероника Кудерметова пока не проиграла ни одного сета своим соперницам. В рамках второго круга российская теннисистка выиграла у американки Аманды Анисисмовой (7:6, 7:5).

  • Шнайдер обыграла Кристиан и вышла в 1/8 финала на турнире в Риме
  • Читайте по теме

    • В поединке против Анисимовой россиянка пять раз подала навылета, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов.

    В стартовой игре соревнований Кудерметова переиграла итальянку Лукрецию Стефанини (7:5, 6:2).

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Вероника Кудерметова занимает 50 место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Радукану в этом матче можно поставить за 1.65, Кудерметову букмекеры предлагают за 2.25.

    Прогноз: Вероника Кудерметова обычно сильна на ранних стадиях турнира, как наступает пора сразиться за путевку в решающие раунды, россиянка может допустить себе осечку. Сейчас на кону — путевку в четвёртый круг соревнований, а там уже и четвертьфинал. Так что есть вероятность, что Эмма Радукану сможет добиться успеха в этом противостоянии.

    Рекомендуемая ставка: Ф1 (-2.5) с коэффициентом 1.98.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Радукану — Кудерметова?

    Матч Радукану — Кудерметова состоится 11 мая 2025 года в 13:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Радукану — Кудерметова?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф1 (-2.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Радукану — Кудерметова?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф1 (-2.5)» с коэффициентом у букмекеров 1.98.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Радукану — Кудерметова?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Радукану — Кудерметова?

    Коэффициенты букмекеров: : На Радукану в этом матче можно поставить за 1.65, Кудерметову букмекеры предлагают за 2.25.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.89
  • Прогноз на матч Каролина — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 01:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Ясудавичус — Андраде
  • Бои
  • Сегодня в 02:00
    •  1.56
  • Прогноз на матч Сен-Дени — Преполек
  • Бои
  • Сегодня в 03:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Миннесота
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Вегас
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Грассо — Силва
  • Бои
  • Сегодня в 04:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Альдо — Захаби
  • Бои
  • Сегодня в 05:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Мухаммад — Маддалена
  • Бои
  • Сегодня в 07:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Фернандес — Костюк
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Соболенко — Кенин
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Фис — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Попырин — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч США — Венгрия
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:20
    •  2.24
  • Прогноз на матч Муте — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Радукану — Кудерметова: прогноз и ставка за 1.98, статистика, коэффициенты матча 11.05.202513:30. Радукану переиграет соперницу и продолжит борьбу в Риме
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры