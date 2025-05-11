Радукану — Кудерметова. Ставка (к. 1.98) и прогноз на турнир в Риме 11 мая 2025 года

Британка Эмма Радукану сыграет против россиянки Вероники Кудерметовой в третьем круге турнира в Риме. Матч пройдёт 11 мая, начало — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч Радукану — Кудерметова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Радукану

На кортах в Риме британка уже одержала две победы, особенно уверенным получился поединок против швейцарки Жиль Тайхманн (6:2, 6:2). На корте девушки провели 1 час 23 минуты.

За это время Эмма Радукану пять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта.

В первом раунде соревнований Радукану оказалась сильнее Майи Джойнт из Австралии (7:5,6:7, 6:3).

Прогнозы на теннис

Эмма Радукану занимает 49 место в рейтинге WTA.

Кудереметова

В римском «тысячнике» Вероника Кудерметова пока не проиграла ни одного сета своим соперницам. В рамках второго круга российская теннисистка выиграла у американки Аманды Анисисмовой (7:6, 7:5).

В поединке против Анисимовой россиянка пять раз подала навылета, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов.

В стартовой игре соревнований Кудерметова переиграла итальянку Лукрецию Стефанини (7:5, 6:2).

Вероника Кудерметова занимает 50 место в рейтинге WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Радукану в этом матче можно поставить за 1.65, Кудерметову букмекеры предлагают за 2.25.

Прогноз: Вероника Кудерметова обычно сильна на ранних стадиях турнира, как наступает пора сразиться за путевку в решающие раунды, россиянка может допустить себе осечку. Сейчас на кону — путевку в четвёртый круг соревнований, а там уже и четвертьфинал. Так что есть вероятность, что Эмма Радукану сможет добиться успеха в этом противостоянии.

Рекомендуемая ставка: Ф1 (-2.5) с коэффициентом 1.98.