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    Циципас наконец-то обыграет Фиса?

    Фис — Циципас. Ставка (к. 2.00) и прогноз на Мастерс в Риме 11 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Фис — Циципас
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    Стефанос Циципас
    Грек Стефанос Циципас сыграет против француза Артура Фиса в третьем круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 11 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Фис — Циципас, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Рим. Мужчины 11 Мая 2025 года

    Артур Филс

  • Франция
    •  Артур Филс 12:00 Стефанос Циципас

    Стефанос Циципас

  • Греция
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    Фис

    В стартовом матче Артур разгромил нидерландца Таллона Грикспора — 6:2, 6:2.

    На недавнем «Мастерсе» в Мадриде он не смог пройти второй круг, проиграв аргентинцу Франсиско Комесане.

    По всей видимости, в тот момент у француза был небольшой спад после очень насыщенного отрезка.

    Прогнозы на теннис

    В марте Фис дошел до четвертьфинала на «Мастерсах» в Индиан-Уэллс и Майами, а в апреле добрался до этой стадии в Монте-Карло и до полуфинала на «пятисотнике» в Барселоне. При этом на Лазурном берегу и в столице Каталонии его остановил Карлос Алькарас.

    Циципас

    Стефанос в первом матче на этой неделе одержал победу над французом Александром Мюллером — 6:2, 7:6.

    В Мадриде грек с трудом выиграл у немца Яна-Леннарда Штруффа, после чего проиграл Лоренцо Музетти.

    В начале апреля Циципас не смог защитить титул в Монте-Карло. На этот раз он проиграл в четвертьфинале итальянцу Лоренцо Музетти.

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    На турнире в Барселоне, где ему надо было защищать очки за прошлогодний финал, Циципас не доиграл из-за травмы матч 1/4 финала против Артура Фиса.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Фиса в этом матче можно поставить за 1.81, победу Циципаса букмекеры предлагают за 2.00.

    Прогноз: Стефанос ранее ни разу не обыгрывал Артура. В 2023-м он уступил французу в Антверпене, а в 2024-м — в Базеле. Скорее всего, Фис снова остановит бывшую третью ракетку мира. Циципас, как правило, плохо играет против звезд нового поколения.

    Рекомендуемая ставка: победа Фиса с форой по геймам (-1,5) за 2.00.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Фис — Циципас?

    Матч Фис — Циципас состоится 11 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Фис — Циципас?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Фиса с форой по геймам (-1,5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Фис — Циципас?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Фиса с форой по геймам (-1,5)» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Фис — Циципас?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Фис — Циципас?

    Коэффициенты букмекеров: на Фиса в этом матче можно поставить за 1.81, победу Циципаса букмекеры предлагают за 2.00.

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    Фис — Циципас: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 11.05.202512:00. Циципас наконец-то обыграет Фиса?
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