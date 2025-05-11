Фис — Циципас. Ставка (к. 2.00) и прогноз на Мастерс в Риме 11 мая 2025 года

Грек Стефанос Циципас сыграет против француза Артура Фиса в третьем круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 11 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Фис — Циципас, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Фис

В стартовом матче Артур разгромил нидерландца Таллона Грикспора — 6:2, 6:2.

На недавнем «Мастерсе» в Мадриде он не смог пройти второй круг, проиграв аргентинцу Франсиско Комесане.

По всей видимости, в тот момент у француза был небольшой спад после очень насыщенного отрезка.

Прогнозы на теннис

В марте Фис дошел до четвертьфинала на «Мастерсах» в Индиан-Уэллс и Майами, а в апреле добрался до этой стадии в Монте-Карло и до полуфинала на «пятисотнике» в Барселоне. При этом на Лазурном берегу и в столице Каталонии его остановил Карлос Алькарас.

Циципас

Стефанос в первом матче на этой неделе одержал победу над французом Александром Мюллером — 6:2, 7:6.

В Мадриде грек с трудом выиграл у немца Яна-Леннарда Штруффа, после чего проиграл Лоренцо Музетти.

В начале апреля Циципас не смог защитить титул в Монте-Карло. На этот раз он проиграл в четвертьфинале итальянцу Лоренцо Музетти.

На турнире в Барселоне, где ему надо было защищать очки за прошлогодний финал, Циципас не доиграл из-за травмы матч 1/4 финала против Артура Фиса.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фиса в этом матче можно поставить за 1.81, победу Циципаса букмекеры предлагают за 2.00.

Прогноз: Стефанос ранее ни разу не обыгрывал Артура. В 2023-м он уступил французу в Антверпене, а в 2024-м — в Базеле. Скорее всего, Фис снова остановит бывшую третью ракетку мира. Циципас, как правило, плохо играет против звезд нового поколения.

Рекомендуемая ставка: победа Фиса с форой по геймам (-1,5) за 2.00.