Попырин — Медведев. Ставка (к. 1.93) и прогноз на Мастерс в Риме 11 мая 2025 года

Россиянин Даниил Медведев сыграет против австралийца Алексея Попырина в третьем круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 11 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Попырин — Медведев, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Попырин

Алексей по-прежнему находится в топ-30, благодаря чему в Риме он попал в число сеяных и стартовал сразу со второго круга.

В первом матче представитель Австралии одержал победу над 139-й ракеткой мира Карлосом Табернером — 6:1, 7:6.

В этом году Попырин до сих пор выиграл лишь шесть матчей и потерпел десять поражений.

Но пока что ему нет смысла сильно переживать по поводу результатов. Дело в том, что большую часть очков Попырину предстоит защищать во второй половине сезона.

Прогнозы на теннис

Лучшим результатом Алексея в 2025-м пока остается выход в четвертьфинал грунтового «Мастерса» в Монте-Карло.

В Мадриде Попырин уступил Александру Бублику, а на «челленджере» в Экс-ан-Провансе проиграл 40-летнему швейцарцу Стэну Вавринке.

Медведев

Даниил в стартовом матче одержал уверенную победу над Кэмероном Норри — 6:4, 6:2.

Вопреки ожиданиям, российский теннисист спокойно разобрался с бывшей восьмой ракеткой мира.

Интересно, что начиная с 2024 года Медведев выиграл 15 из 16-ти матчей против соперников, которые находятся за пределами топ-20.

На «Мастерсе» в Мадриде Медведев дошел до четвертьфинала, где проиграл норвежцу Касперу Рууду (3:6, 5:7).

В 2023 году Медведев стал победителем «Мастерса» в Риме, а в 2024-м дошел до четвертого круга.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Попырина в этом матче можно поставить за 3.10, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.37.

Прогноз: Даниил выиграл три из четырех матчей против Алексея. Правда, в их предыдущем матче, который состоялся в конце прошлого сезона на «Мастерсе» в Париже, австралиец одержал победу со счетом 6:4, 2:6, 7:6. И остальные встречи с Попыриным тоже получились для Медведева не самыми простыми. В данном случае лучше сделать ставку на количество геймов.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.93.