ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игорь Ледяхов«Алонсо уже доказал, что готов работать в Мадриде». Ледяхов — о возможной смене главного тренера «Реала» Николай Писарев«Ничьей с ЦСКА достаточно, чтобы "Краснодар" потерял уверенность». Писарев — о 28-м туре РПЛ Чехия в драматичном матче обыграла ФинляндиюЧМ-2025. Драма чемпионов, скромный старт финнов, рабочие победы фаворитов
    Все новости спорта

    Медведев спокойно обыграет Попырина?

    Попырин — Медведев. Ставка (к. 1.93) и прогноз на Мастерс в Риме 11 мая 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Даниил Медведев
    Прогноз и ставки на Попырин — Медведев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против австралийца Алексея Попырина в третьем круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 11 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Попырин — Медведев, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Попырин

    Алексей по-прежнему находится в топ-30, благодаря чему в Риме он попал в число сеяных и стартовал сразу со второго круга.

    В первом матче представитель Австралии одержал победу над 139-й ракеткой мира Карлосом Табернером — 6:1, 7:6.

    В этом году Попырин до сих пор выиграл лишь шесть матчей и потерпел десять поражений.

    Но пока что ему нет смысла сильно переживать по поводу результатов. Дело в том, что большую часть очков Попырину предстоит защищать во второй половине сезона.

    Прогнозы на теннис

    Лучшим результатом Алексея в 2025-м пока остается выход в четвертьфинал грунтового «Мастерса» в Монте-Карло.

    В Мадриде Попырин уступил Александру Бублику, а на «челленджере» в Экс-ан-Провансе проиграл 40-летнему швейцарцу Стэну Вавринке.

    Медведев

    Даниил в стартовом матче одержал уверенную победу над Кэмероном Норри — 6:4, 6:2.
    Вопреки ожиданиям, российский теннисист спокойно разобрался с бывшей восьмой ракеткой мира.

    Интересно, что начиная с 2024 года Медведев выиграл 15 из 16-ти матчей против соперников, которые находятся за пределами топ-20.

    На «Мастерсе» в Мадриде Медведев дошел до четвертьфинала, где проиграл норвежцу Касперу Рууду (3:6, 5:7).

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    В 2023 году Медведев стал победителем «Мастерса» в Риме, а в 2024-м дошел до четвертого круга.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Попырина в этом матче можно поставить за 3.10, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.37.

    Прогноз: Даниил выиграл три из четырех матчей против Алексея. Правда, в их предыдущем матче, который состоялся в конце прошлого сезона на «Мастерсе» в Париже, австралиец одержал победу со счетом 6:4, 2:6, 7:6. И остальные встречи с Попыриным тоже получились для Медведева не самыми простыми. В данном случае лучше сделать ставку на количество геймов.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.93.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Попырин — Медведев?

    Матч Попырин — Медведев состоится 11 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Попырин — Медведев?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 22,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Попырин — Медведев?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 22,5» с коэффициентом у букмекеров 1.93.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Попырин — Медведев?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Попырин — Медведев?

    Коэффициенты букмекеров: на Попырина в этом матче можно поставить за 3.10, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.37.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.87
  • Прогноз на матч Киз — Стернс
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Пол — Баутиста-Агут
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Марожан — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Берреттини — Фирнли
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Словения — Канада
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:20
    •  1.98
  • Прогноз на матч Норвегия — Казахстан
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:20
    •  2.02
  • Прогноз на матч Шнайдер — Кристиан
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Мартинес — Хуркач
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Бублик — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Коллинз — Свентек
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Оренбург — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Валенсия — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Де Йонг — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Паолини — Жабер
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Попырин — Медведев: прогноз и ставка за 1.93, статистика, коэффициенты матча 11.05.202512:00. Медведев спокойно обыграет Попырина?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры