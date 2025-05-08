ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Интер — БарселонаМагия на «Сан-Сиро». «Интер» пережил каталонскую бурю и прорвался в финал Лиги Чемпионов Андрей Кобелев«Игра со "Спартаком" станет для "Динамо" решающей». Кобелев — о 27-м туре РПЛ и проблемах «Зенита» Федерико Димарко и Ламин Ямаль«Интер» — «Барселона» 4:3 (д.в). Онлайн, прямая трансляция
    Все новости спорта

    Сможет ли Шевченко пройти первый круг в Риме?

    Де Йонг — Шевченко. Ставка (к. 2.62) и прогноз на Мастерс в Риме 8 мая 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Александр Шевченко
    Прогноз и ставки на Де Йонг — Шевченко
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Шевченко
    Представитель Казахстана Александр Шевченко сыграет против нидерландца Йеспера де Йонга в первом круге «Мастерса» в Риме (Италия). Матч пройдет 8 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Де Йонг — Шевченко, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Рим. Мужчины 08 Мая 2025 года

    Йеспер де Йонг

  • Нидерланды
    •  Йеспер де Йонг 12:00 Александр Шевченко

    Александр Шевченко

  • Россия
    •

    Де Йонг

    Йеспер не прошел квалификацию на римском «тысячнике», но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер.

    В решающем отборочном матче нидерландский теннисист проиграл бразильцу Тиаго Сейботу-Уайлду (6:7, 4:6).

    На прошлой неделе де Йонг одержал победу над бразильцем Жоао Фонсекой (6:2, 7:5) на старте «челленджера» в португальском Эшториле. Правда, уже в следующем матче он уступил испанцу Бернабе Сапате-Миральесу.

    Этой весной де Йонг выиграл лишь один матч на грунте на уровне основной сетки ATP — в начале апреля прошел раунд в Марракеше.

    Прогнозы на теннис

    В текущем сезоне лучшим результатом де Йонга, который не так давно дебютировал в топ-100, пока остается выход в полуфинал на турнире в Монпелье.

    Шевченко

    Саша тем временем уверенно выиграл оба матча в рамках квалификации.

    В первом раунде отбора представитель Казахстана одержал победу над аргентинцем Хуаном-Пабло Фиковичем, а в решающем — над венгром Мартоном Фучовичем (6:4, 6:2).

    Но в текущем сезоне у Шевченко по-прежнему очень печальный баланс — лишь десять побед и 16 поражений.

    В апреле Шевченко проиграл на старте турнира в Бухаресте, выиграл лишь один матч на «челленджере» в Мадриде и не прошел квалификацию на «тысячнике» в столице Испании.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    На «пятисотнике» в Мюнхене Шевченко в первом круге обыграл итальянца Флавио Коболли, после чего уступил Франсиско Серундоло. Правда, здесь он попал в основную сетку как лаки-лузер.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на де Йонга в этом матче можно поставить за 1.49, победу Шевченко букмекеры предлагают за 2.62.

    Прогноз: ситуация действительно не самая приятная, Шевченко не лучшим образом проводит сезон, но при этом его победа в предстоящем матче не станет сюрпризом.

    Рекомендуемая ставка: победа Шевченко за 2.62.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Де Йонг — Шевченко?

    Матч Де Йонг — Шевченко состоится 08 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Де Йонг — Шевченко?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Шевченко.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Де Йонг — Шевченко?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Шевченко» с коэффициентом у букмекеров 2.62.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Де Йонг — Шевченко?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Де Йонг — Шевченко?

    Коэффициенты букмекеров: на де Йонга в этом матче можно поставить за 1.49, победу Шевченко букмекеры предлагают за 2.62.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Томпсон — Мпетши-Перрикар
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Легечка — Мюллер
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Грикспор — Кецманович
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Стефанини — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Павлюченкова — Бултер
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч Витебск — Неман
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ястремская — Потапова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Джере — Этчеверри
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Аль-Наср — Аль-Иттихад
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч ПСЖ — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  7.20
  • Прогноз на матч ПСЖ — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.59
  • Экспресс дня 7 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Бостон — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Торонто — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Де Йонг — Шевченко: прогноз и ставка за 2.62, статистика, коэффициенты матча 08.05.202512:00. Сможет ли Шевченко пройти первый круг в Риме?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры