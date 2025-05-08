Де Йонг — Шевченко. Ставка (к. 2.62) и прогноз на Мастерс в Риме 8 мая 2025 года

Йеспер де Йонг
Александр Шевченко
Де Йонг
Йеспер не прошел квалификацию на римском «тысячнике», но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер.
В решающем отборочном матче нидерландский теннисист проиграл бразильцу Тиаго Сейботу-Уайлду (6:7, 4:6).
На прошлой неделе де Йонг одержал победу над бразильцем Жоао Фонсекой (6:2, 7:5) на старте «челленджера» в португальском Эшториле. Правда, уже в следующем матче он уступил испанцу Бернабе Сапате-Миральесу.
Этой весной де Йонг выиграл лишь один матч на грунте на уровне основной сетки ATP — в начале апреля прошел раунд в Марракеше.
В текущем сезоне лучшим результатом де Йонга, который не так давно дебютировал в топ-100, пока остается выход в полуфинал на турнире в Монпелье.
Шевченко
Саша тем временем уверенно выиграл оба матча в рамках квалификации.
В первом раунде отбора представитель Казахстана одержал победу над аргентинцем Хуаном-Пабло Фиковичем, а в решающем — над венгром Мартоном Фучовичем (6:4, 6:2).
Но в текущем сезоне у Шевченко по-прежнему очень печальный баланс — лишь десять побед и 16 поражений.
В апреле Шевченко проиграл на старте турнира в Бухаресте, выиграл лишь один матч на «челленджере» в Мадриде и не прошел квалификацию на «тысячнике» в столице Испании.
На «пятисотнике» в Мюнхене Шевченко в первом круге обыграл итальянца Флавио Коболли, после чего уступил Франсиско Серундоло. Правда, здесь он попал в основную сетку как лаки-лузер.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на де Йонга в этом матче можно поставить за 1.49, победу Шевченко букмекеры предлагают за 2.62.
Прогноз: ситуация действительно не самая приятная, Шевченко не лучшим образом проводит сезон, но при этом его победа в предстоящем матче не станет сюрпризом.
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Рекомендуемая ставка: победа Шевченко за 2.62.