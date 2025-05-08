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    Фирнли обыграет Фоньини с разгромным счетом?

    Фирнли — Фоньини. Ставка (к. 1.98) и прогноз на Мастерс в Риме 8 мая 2025 года

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    Джейкоб Фирнли
    Итальянец Фабио Фоньини сыграет против британца Джейкоба Фирнли в первом круге «Мастерса» в Риме (Италия). Матч пройдет 8 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Фирнли — Фоньини, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Рим. Мужчины 08 Мая 2025 года

    Джейкоб Фернли

  • Великобритания
    •  Джейкоб Фернли 12:00 Фабио Фоньини

    Фабио Фоньини

  • Италия
    •

    Фирнли

    У Джейкоба до этого сезона не было ни одного матча на грунте. Но, как оказалось, на этом покрытии его тоже нельзя недооценивать.

    Этой весной британский теннисист выиграл шесть из девяти матчей на грунте.

    Главным успехом Фирнли стал выход в третий раунд «Мастерса» в Мадриде — сначала он прошел квалификацию, а потом выиграл два матча в основной сетке.

    Прежде чем проиграть Григору Димитрову (4:6, 6:7), Фирнли остановил китайца Бу Юньчаокэтэ и чеха Томаша Махача.

    Прогнозы на теннис

    Также стоит обратить внимание, что в этом году Фирнли не смог пройти первый круг только на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.

    Фоньини

    Фабио тем временем попал сразу в основную сетку только благодаря организаторам, которые предоставили ему wild card.

    В текущем сезоне 37-летний итальянец до сих пор провел лишь 11 матчей.

    На этом отрезке у Фоньини три победы и восемь поражений.

    В 2025-м у бывшей девятой ракетки мира пока нет ни одной победы на уровне основного тура.

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    На «Мастерсе» в Мадриде Фоньини прошел квалификацию, после чего проиграл в первом круге сербу Ласло Джере.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Фирнли в этом матче можно поставить за 1.36, победу Фоньини букмекеры предлагают за 3.14.

    Прогноз: здесь действительно не очень много интриги, британец, скорее всего, спокойно переиграет опытного итальянца, который в последнее время совсем не впечатляет.

    Рекомендуемая ставка: победа Фирнли в двух сетах за 1.98.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Фирнли — Фоньини?

    Матч Фирнли — Фоньини состоится 08 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Фирнли — Фоньини?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Фирнли в двух сетах.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Фирнли — Фоньини?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Фирнли в двух сетах» с коэффициентом у букмекеров 1.98.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Фирнли — Фоньини?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Фирнли — Фоньини?

    Коэффициенты букмекеров: на Фирнли в этом матче можно поставить за 1.36, победу Фоньини букмекеры предлагают за 3.14.

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    Фирнли — Фоньини: прогноз и ставка за 1.98, статистика, коэффициенты матча 08.05.202512:00. Фирнли обыграет Фоньини с разгромным счетом?
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