Фирнли — Фоньини. Ставка (к. 1.98) и прогноз на Мастерс в Риме 8 мая 2025 года

Итальянец Фабио Фоньини сыграет против британца Джейкоба Фирнли в первом круге «Мастерса» в Риме (Италия). Матч пройдет 8 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Фирнли — Фоньини, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Фирнли

У Джейкоба до этого сезона не было ни одного матча на грунте. Но, как оказалось, на этом покрытии его тоже нельзя недооценивать.

Этой весной британский теннисист выиграл шесть из девяти матчей на грунте.

Главным успехом Фирнли стал выход в третий раунд «Мастерса» в Мадриде — сначала он прошел квалификацию, а потом выиграл два матча в основной сетке.

Прежде чем проиграть Григору Димитрову (4:6, 6:7), Фирнли остановил китайца Бу Юньчаокэтэ и чеха Томаша Махача.

Прогнозы на теннис

Также стоит обратить внимание, что в этом году Фирнли не смог пройти первый круг только на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.

Фоньини

Фабио тем временем попал сразу в основную сетку только благодаря организаторам, которые предоставили ему wild card.

В текущем сезоне 37-летний итальянец до сих пор провел лишь 11 матчей.

На этом отрезке у Фоньини три победы и восемь поражений.

В 2025-м у бывшей девятой ракетки мира пока нет ни одной победы на уровне основного тура.

На «Мастерсе» в Мадриде Фоньини прошел квалификацию, после чего проиграл в первом круге сербу Ласло Джере.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фирнли в этом матче можно поставить за 1.36, победу Фоньини букмекеры предлагают за 3.14.

Прогноз: здесь действительно не очень много интриги, британец, скорее всего, спокойно переиграет опытного итальянца, который в последнее время совсем не впечатляет.

Рекомендуемая ставка: победа Фирнли в двух сетах за 1.98.