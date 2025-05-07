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    Диалло и Гирон дойдут до решающего тай-брейка?

    Диалло — Гирон. Ставка (к. 1.98) и прогноз на Мастерс в Риме 7 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Диалло — Гирон
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    Габриэль Диалло
    Американец Маркос Гирон сыграет против канадца Габриэля Диалло в первом круге «Мастерса» в Риме (Италия). Матч пройдет 7 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Диалло — Гирон, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Диалло

    Габриэль преподнес одну из главных сенсаций на недавнем «Мастерсе» в Мадриде.

    Канадец изначально не прошел квалификацию, но попал в основную сетку как лаки-лузер и в итоге добрался до четвертьфинала.

    В испанской столице Диалло выиграл у Зизу Бергса, Камиля Майхшака, Кэмерона Норри и Григора Димитрова (5:7, 7:6, 6:4), после чего уступил Лоренцо Музетти (4:6, 3:6).

    Благодаря столь успешному выступлению на крупном турнире 23-летний теннисист поднялся в рейтинге с 78-й на 54-ю строчку.

    Прогнозы на теннис

    Интересно, что до этого Диалло ни разу в текущем сезоне не проходил дальше второго круга.

    Гирон

    Маркос тем временем не очень успешно играет на грунте этой весной.

    В Мадриде американский теннисист с трудом обыграл в первом круге Лернера Тьена, после чего уступил Маттео Берреттини.

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  • 04/05/2025

    • На прошлой неделе Гирон потерпел разгромное поражение от австралийца Александара Вукича (3:6, 1:6) на «челленджере» в португальском Эшториле.

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    После мартовского «Мастерса» в Индиан-Уэллс, на котором он дошел до четвертого круга, Гирон выиграл лишь два матча из семи.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Диалло в этом матче можно поставить за 1.60, победу Гирона букмекеры предлагают за 2.34.

    Прогноз: с учетом того, как канадец играл на прошлой неделе в Мадриде, логично предположить, что он, скорее всего, остановит американца, которому на грунте явно не так комфортно, как на харде.

    Рекомендуемая ставка: победа Диалло с форой по геймам (-2,5) за 1.98.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Диалло — Гирон?

    Матч Диалло — Гирон состоится 07 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Диалло — Гирон?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Диалло с форой по геймам (-2,5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Диалло — Гирон?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Диалло с форой по геймам (-2,5)» с коэффициентом у букмекеров 1.98.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Диалло — Гирон?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Диалло — Гирон?

    Коэффициенты букмекеров: на Диалло в этом матче можно поставить за 1.60, победу Гирона букмекеры предлагают за 2.34.

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