Диалло — Гирон. Ставка (к. 1.98) и прогноз на Мастерс в Риме 7 мая 2025 года

Американец Маркос Гирон сыграет против канадца Габриэля Диалло в первом круге «Мастерса» в Риме (Италия). Матч пройдет 7 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Диалло — Гирон, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Диалло

Габриэль преподнес одну из главных сенсаций на недавнем «Мастерсе» в Мадриде.

Канадец изначально не прошел квалификацию, но попал в основную сетку как лаки-лузер и в итоге добрался до четвертьфинала.

В испанской столице Диалло выиграл у Зизу Бергса, Камиля Майхшака, Кэмерона Норри и Григора Димитрова (5:7, 7:6, 6:4), после чего уступил Лоренцо Музетти (4:6, 3:6).

Благодаря столь успешному выступлению на крупном турнире 23-летний теннисист поднялся в рейтинге с 78-й на 54-ю строчку.

Прогнозы на теннис

Интересно, что до этого Диалло ни разу в текущем сезоне не проходил дальше второго круга.

Гирон

Маркос тем временем не очень успешно играет на грунте этой весной.

В Мадриде американский теннисист с трудом обыграл в первом круге Лернера Тьена, после чего уступил Маттео Берреттини.

На прошлой неделе Гирон потерпел разгромное поражение от австралийца Александара Вукича (3:6, 1:6) на «челленджере» в португальском Эшториле.

После мартовского «Мастерса» в Индиан-Уэллс, на котором он дошел до четвертого круга, Гирон выиграл лишь два матча из семи.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Диалло в этом матче можно поставить за 1.60, победу Гирона букмекеры предлагают за 2.34.

Прогноз: с учетом того, как канадец играл на прошлой неделе в Мадриде, логично предположить, что он, скорее всего, остановит американца, которому на грунте явно не так комфортно, как на харде.

Рекомендуемая ставка: победа Диалло с форой по геймам (-2,5) за 1.98.