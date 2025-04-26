Фонсека — Пол. Ставка (к. 2.35) и прогноз на Мастерс в Мадриде 26 апреля 2025 года

Жуан Фонсека
Томми Пол
Фонсека
Жоао в первом раунде одержал уверенную победу над датчанином Элмером Мёллером — 6:2, 6:3.
Это был первый матч бразильца после поражения от австралийца Алекса Де Минора на «Мастерсе» в Майами. На этом турнире он одержал победы над Лернером Тьеном и Юго Эмбером.
В текущем сезоне Фонсека провел уже 28 матчей. На этом отрезке у него 23 победы и пять поражений.
Главным успехом 18-летнего теннисиста пока остается победа на грунтовом турнире в Буэнос-Айресе.
Кроме того, в марте Фонсека выиграл престижный «челленджер» в Финиксе. Здесь он обыграл Павла Котова, Яна-Леннарда Штруффа, Юго Гастона, Кея Нисикори и Александра Бублика.
Пол
Томми тоже не играл на недавних турнирах в Монте-Карло, Барселоне и Мюнхене.
В начале апреля американец дошел до полуфинала на домашнем турнире в Хьюстоне.
Пол выиграл у Кристиана Гарина и Колтона Смита, после чего уступил в 1/2 финала Дженсону Бруксби.
В текущем сезоне Пол выигрывал хотя бы один матч на всех турнирах, в которых принимал участие.
Лучшим результатом Томми в этом году пока остается выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Фонсеку в этом матче можно поставить за 1.49, победу Пола букмекеры предлагают за 2.62.
Прогноз: рискнем предположить, что американца тоже сильно удивит уровень игры 18-летнего бразильца.
- 2.32Медведев — Джере: прогноз и ставкаСегодня в 13:30
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Рекомендуемая ставка: победа Фонсеки в двух сетах за 2.35.