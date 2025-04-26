Фонсека — Пол. Ставка (к. 2.35) и прогноз на Мастерс в Мадриде 26 апреля 2025 года

Американец Томми Пол сыграет против бразильца Жоао Фонсеки во втором круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 26 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Фонсека — Пол, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Фонсека

Жоао в первом раунде одержал уверенную победу над датчанином Элмером Мёллером — 6:2, 6:3.

Это был первый матч бразильца после поражения от австралийца Алекса Де Минора на «Мастерсе» в Майами. На этом турнире он одержал победы над Лернером Тьеном и Юго Эмбером.

В текущем сезоне Фонсека провел уже 28 матчей. На этом отрезке у него 23 победы и пять поражений.

Главным успехом 18-летнего теннисиста пока остается победа на грунтовом турнире в Буэнос-Айресе.

Прогнозы на теннис

Кроме того, в марте Фонсека выиграл престижный «челленджер» в Финиксе. Здесь он обыграл Павла Котова, Яна-Леннарда Штруффа, Юго Гастона, Кея Нисикори и Александра Бублика.

Пол

Томми тоже не играл на недавних турнирах в Монте-Карло, Барселоне и Мюнхене.

В начале апреля американец дошел до полуфинала на домашнем турнире в Хьюстоне.

Пол выиграл у Кристиана Гарина и Колтона Смита, после чего уступил в 1/2 финала Дженсону Бруксби.

В текущем сезоне Пол выигрывал хотя бы один матч на всех турнирах, в которых принимал участие.

Лучшим результатом Томми в этом году пока остается выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фонсеку в этом матче можно поставить за 1.49, победу Пола букмекеры предлагают за 2.62.

Прогноз: рискнем предположить, что американца тоже сильно удивит уровень игры 18-летнего бразильца.

Рекомендуемая ставка: победа Фонсеки в двух сетах за 2.35.