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    Фонсека обыграет Пола с разгромным счетом?

    Фонсека — Пол. Ставка (к. 2.35) и прогноз на Мастерс в Мадриде 26 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Фонсека — Пол
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    Жоао Фонсека
    Американец Томми Пол сыграет против бразильца Жоао Фонсеки во втором круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 26 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Фонсека — Пол, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Мадрид. Мужчины 26 Апреля 2025 года

    Жуан Фонсека

  • Бразилия
    •  Жуан Фонсека 12:00 Томми Пол

    Томми Пол

  • США
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    Фонсека

    Жоао в первом раунде одержал уверенную победу над датчанином Элмером Мёллером — 6:2, 6:3.

    Это был первый матч бразильца после поражения от австралийца Алекса Де Минора на «Мастерсе» в Майами. На этом турнире он одержал победы над Лернером Тьеном и Юго Эмбером.

    В текущем сезоне Фонсека провел уже 28 матчей. На этом отрезке у него 23 победы и пять поражений.

    Главным успехом 18-летнего теннисиста пока остается победа на грунтовом турнире в Буэнос-Айресе.

    Прогнозы на теннис

    Кроме того, в марте Фонсека выиграл престижный «челленджер» в Финиксе. Здесь он обыграл Павла Котова, Яна-Леннарда Штруффа, Юго Гастона, Кея Нисикори и Александра Бублика.

    Пол

    Томми тоже не играл на недавних турнирах в Монте-Карло, Барселоне и Мюнхене.

    В начале апреля американец дошел до полуфинала на домашнем турнире в Хьюстоне.

    Пол выиграл у Кристиана Гарина и Колтона Смита, после чего уступил в 1/2 финала Дженсону Бруксби.

    В текущем сезоне Пол выигрывал хотя бы один матч на всех турнирах, в которых принимал участие.

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    Лучшим результатом Томми в этом году пока остается выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Фонсеку в этом матче можно поставить за 1.49, победу Пола букмекеры предлагают за 2.62.

    Прогноз: рискнем предположить, что американца тоже сильно удивит уровень игры 18-летнего бразильца.

    Рекомендуемая ставка: победа Фонсеки в двух сетах за 2.35.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Фонсека — Пол?

    Матч Фонсека — Пол состоится 26 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Фонсека — Пол?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Фонсеки в двух сетах .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Фонсека — Пол?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Фонсеки в двух сетах » с коэффициентом у букмекеров 2.35.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Фонсека — Пол?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Фонсека — Пол?

    Коэффициенты букмекеров: на Фонсеку в этом матче можно поставить за 1.49, победу Пола букмекеры предлагают за 2.62.

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