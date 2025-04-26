Дрейпер — Грикспор. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Мастерс в Мадриде 26 апреля 2025 года

Джек Дрейпер
Таллон Грикспор
Дрейпер
Джек пропустил недавние турниры в Барселоне и Мюнхене, но зато известно, что на прошлой неделе он тренировался вместе с Янником Синнером.
В начале апреля британский теннисист прошел лишь один раунд на «Мастерсе» в Монте-Карло.
Дрейпер легко переиграл американца Маркоса Гирона, после чего уступил испанцу Алехандро Давидовичу-Фокине.
Ранее в этом сезоне Дрейпер успел сыграть лишь на пяти турнирах.
В феврале Джек дошел до финала в Дохе (проиграл в решающем матче Андрею Рублеву), а в марте стал победителем «Мастерса» в Индиан-Уэллс. Вскоре после этого 23-летний теннисист дебютировал в топ-10.
Грикспор
Таллон в первом круге одержал уверенную победу над чехом Витом Копршивой — 6:1, 6:4.
На «пятисотнике» в Мюнхене нидерландский теннисист проиграл в четвертьфинал Александру Звереву (7:6, 6:7, 4:6).
Это было очень обидное поражение — во втором сете при счете 5:4 Грикспор не смог подать на матч.
В Монте-Карло Грикспор проиграл в первом круге французу Артуру Фису, но зато перед этим он дошел до финала в Марракеше.
Ранее в текущем сезоне Грикспор выиграл не менее двух матчей на пяти турнирах.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Дрейпера в этом матче можно поставить за 1.53, победу Грикспора букмекеры предлагают а 2.50.
Прогноз: подобные матчи с участием Грикспора, как правило, получаются затяжными и напряженными. В предстоящем британец и нидерландец, скорее всего, проведут больше 20 геймов.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.92.