ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Краснодар»«Краснодар», «Зенит» или «Спартак»? РПЛ ожидает интригующая развязка на финише «Спартак» — ЦСКА26-й тур РПЛ. Корнеев уверен в победе «Зенита» над «Динамо», Есипов не ждет голов в Дерби всея Руси Леонид Вайсфельд «Хорошо, что все результаты непредсказуемые». Леонид Вайсфельд — о сериях 1/4 финала Кубка Гагарина
    Все новости спорта

    Дрейпер проиграет Грикспору на решающем тай-брейке?

    Дрейпер — Грикспор. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Мастерс в Мадриде 26 апреля 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Джек Дрейпер Прогнозы на Таллон Грикспор
    Прогноз и ставки на Дрейпер — Грикспор
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джек Дрейпер
    Британец Джек Дрейпер сыграет против нидерландца Таллона Грикспора во втором круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 26 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Дрейпер — Грикспор, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Мадрид. Мужчины 26 Апреля 2025 года

    Джек Дрейпер

  • Великобритания
    •  Джек Дрейпер 12:00 Таллон Грикспор

    Таллон Грикспор

  • Нидерланды
    •

    Дрейпер

    Джек пропустил недавние турниры в Барселоне и Мюнхене, но зато известно, что на прошлой неделе он тренировался вместе с Янником Синнером.

    В начале апреля британский теннисист прошел лишь один раунд на «Мастерсе» в Монте-Карло.

    Дрейпер легко переиграл американца Маркоса Гирона, после чего уступил испанцу Алехандро Давидовичу-Фокине.

    Ранее в этом сезоне Дрейпер успел сыграть лишь на пяти турнирах.

    Прогнозы на теннис

    В феврале Джек дошел до финала в Дохе (проиграл в решающем матче Андрею Рублеву), а в марте стал победителем «Мастерса» в Индиан-Уэллс. Вскоре после этого 23-летний теннисист дебютировал в топ-10.

    Грикспор

    Таллон в первом круге одержал уверенную победу над чехом Витом Копршивой — 6:1, 6:4.

  • Мирра сокрушила Соболенко и выиграла второй «тысячник», Дрейпер остановил Алькараса, а Медведев почти два года без титулов
  • В Индиан-Уэллс завершился традиционный мартовский «тысячник»
  • 17/03/2025

    • На «пятисотнике» в Мюнхене нидерландский теннисист проиграл в четвертьфинал Александру Звереву (7:6, 6:7, 4:6).

    Это было очень обидное поражение — во втором сете при счете 5:4 Грикспор не смог подать на матч.

    В Монте-Карло Грикспор проиграл в первом круге французу Артуру Фису, но зато перед этим он дошел до финала в Марракеше.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Ранее в текущем сезоне Грикспор выиграл не менее двух матчей на пяти турнирах.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Дрейпера в этом матче можно поставить за 1.53, победу Грикспора букмекеры предлагают а 2.50.

    Прогноз: подобные матчи с участием Грикспора, как правило, получаются затяжными и напряженными. В предстоящем британец и нидерландец, скорее всего, проведут больше 20 геймов.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Дрейпер — Грикспор?

    Матч Дрейпер — Грикспор состоится 26 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Дрейпер — Грикспор?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 23,0.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Дрейпер — Грикспор?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 23,0» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Дрейпер — Грикспор?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Дрейпер — Грикспор?

    Коэффициенты букмекеров: на Дрейпера в этом матче можно поставить за 1.53, победу Грикспора букмекеры предлагают а 2.50.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.93
  • Прогноз на матч Комесана — Фис
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Бонзи — Хуркач
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Бадоса — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Риндеркнеш — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Кыргызалтын — Мурас Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Медведев — Джере
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Соболенко — Блинкова
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Александрова — Данилович
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Попырин — Бублик
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Худжанд — Баркчи
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Фриц — О'Коннелл
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Барс — Илбирс
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Куинн — Меншик
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Зверев — Баутиста-Агут
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Дрейпер — Грикспор: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 26.04.202512:00. Дрейпер проиграет Грикспору на решающем тай-брейке?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры