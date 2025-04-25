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    Сможет ли Хуркач выиграть у Бонзи?

    Бонзи — Хуркач. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Мастерс в Мадриде 25 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Бонзи — Хуркач
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    Хуберт Хуркач
    Поляк Хуберт Хуркач сыграет против француза Бенжамена Бонзи во втором круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 25 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бонзи — Хуркач, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Мадрид. Мужчины 25 Апреля 2025 года

    Бенжамен Бонзи

  • Франция
    •  Бенжамен Бонзи 11:00 Хуберт Хуркач

    Хуберт Хуркач

  • Польша
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    Бонзи

    Бенжамен в первом раунде одержал уверенную победу над Марином Чиличем.

    На фоне неудачной серии француза этот результат стал сюрпризом. К тому же, в этом матче он отдал бывшей третьей ракетке мира всего лишь пять геймов — 6:3, 6:2.

    После Australian Open, на котором он дошел до третьего круга, у Бонзи действительно был сложнейший отрезок, в течение которого ему удалось выиграть лишь два матча из десяти.

    Прогнозы на теннис

    В начале апреля Бонзи не прошел даже первый раунд квалификации в Монте-Карло и Барселоне, проиграв Альберту Рамосу и Даниэлю Ринкону соотвественно.

    Хуркач

    Хуберт тем временем проведет первый матч за полтора месяца.

    Вскоре после «Мастерса» в Индиан-Уэллс, на котором он проиграл в третьем круге Алексу Де Минору со счетом 4:6, 0:6, Хуркач решил сосредоточиться на самостоятельной подготовке и восстановлении.

    По всей видимости, Хуркача снова беспокоили последствия прошлогодней травмы колена.

    Хотя также появлялась информация о том, что у Хуби были проблемы со спиной.

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    В общем, пока сложно сказать, сумел ли Хуркач хотя бы приблизиться к своей оптимальной форме.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Бонзи в этом матче можно поставить за 2.65, победу Хуркача букмекеры предлагают за 1.48.

    Прогноз: очевидно, что это один из тех случаев, когда уместно рассмотреть ставку на количество геймов. Хуркачу, скорее всего, будет тяжело в первом матче после перерыва.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Бонзи — Хуркач?

    Матч Бонзи — Хуркач состоится 25 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Бонзи — Хуркач?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 22,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Бонзи — Хуркач?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 22,5» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Бонзи — Хуркач?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Бонзи — Хуркач?

    Коэффициенты букмекеров: на Бонзи в этом матче можно поставить за 2.65, победу Хуркача букмекеры предлагают за 1.48.

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    Бонзи — Хуркач: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 25.04.202512:00. Сможет ли Хуркач выиграть у Бонзи?
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