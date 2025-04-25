Бонзи — Хуркач. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Мастерс в Мадриде 25 апреля 2025 года

Поляк Хуберт Хуркач сыграет против француза Бенжамена Бонзи во втором круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 25 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бонзи — Хуркач, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Бонзи

Бенжамен в первом раунде одержал уверенную победу над Марином Чиличем.

На фоне неудачной серии француза этот результат стал сюрпризом. К тому же, в этом матче он отдал бывшей третьей ракетке мира всего лишь пять геймов — 6:3, 6:2.

После Australian Open, на котором он дошел до третьего круга, у Бонзи действительно был сложнейший отрезок, в течение которого ему удалось выиграть лишь два матча из десяти.

Прогнозы на теннис

В начале апреля Бонзи не прошел даже первый раунд квалификации в Монте-Карло и Барселоне, проиграв Альберту Рамосу и Даниэлю Ринкону соотвественно.

Хуркач

Хуберт тем временем проведет первый матч за полтора месяца.

Вскоре после «Мастерса» в Индиан-Уэллс, на котором он проиграл в третьем круге Алексу Де Минору со счетом 4:6, 0:6, Хуркач решил сосредоточиться на самостоятельной подготовке и восстановлении.

По всей видимости, Хуркача снова беспокоили последствия прошлогодней травмы колена.

Хотя также появлялась информация о том, что у Хуби были проблемы со спиной.

В общем, пока сложно сказать, сумел ли Хуркач хотя бы приблизиться к своей оптимальной форме.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Бонзи в этом матче можно поставить за 2.65, победу Хуркача букмекеры предлагают за 1.48.

Прогноз: очевидно, что это один из тех случаев, когда уместно рассмотреть ставку на количество геймов. Хуркачу, скорее всего, будет тяжело в первом матче после перерыва.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.