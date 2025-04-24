Шнайдер — Волынец. Ставка (к. 2.29) и прогноз на турнир в Мадриде 24 апреля 2025 года

Россиянка Диана Шнайдер сыграет против американки Кэти Волынец во втором круге турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). Матч пройдет 24 апреля, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шнайдер — Волынец, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Шнайдер

Диана ранее в этом месяце успела сыграть на двух грунтовых турнирах.

В начале апреля россиянка прошла один раунд на «пятисотнике» в Чарлстоне — после победы над Полиной Кудерметовой проиграла Екатерине Александровой.

На турнире в Штутгарте Шнайдер тоже выиграла только один матч. Здесь 21-летняя теннисистка остановила Веронику Кудерметову, но после этого уступила Элизе Мертенс.

После Открытого чемпионата Австралии, на котором она дошла до третьего круга, Диана еще ни разу не выигрывала больше одного матча.

Прогнозы на теннис

В начале апреля Шнайдер начала тренироваться под руководством бывшей первой ракетки мира Динары Сафиной.

Волынец

Кэти в стартовом матче одержала разгромную победу над Петрой Квитовой, которая несколько месяцев назад вернулась в тур после декрета.

Вопреки ожиданиям, американка отдала чешской теннисистке лишь четыре гейма — 6:4, 6:0.

Этой весной Волынец провела на грунте уже восемь матче. На этом отрезке у нее шесть побед и два поражения.

Волынец прошла один раунд в Чарлстоне и добралась до финала на турнире ITF в португальском Оэйраше.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шнайдер в этом матче можно поставить за 1.60, победу Волынец букмекеры предлагают за 2.34.

Прогноз: Диана не первый месяце играет чересчур неубедительно, поэтому сейчас ставку на ее победу точно нельзя назвать оптимальным вариантом. Ну и соперница явно не такая простая, как, возможно, многие думают.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.29.