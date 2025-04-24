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    У Шнайдер снова будут проблемы?

    Шнайдер — Волынец. Ставка (к. 2.29) и прогноз на турнир в Мадриде 24 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Шнайдер — Волынец
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    Диана Шнайдер
    Россиянка Диана Шнайдер сыграет против американки Кэти Волынец во втором круге турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). Матч пройдет 24 апреля, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шнайдер — Волынец, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Мадрид. Женщины 24 Апреля 2025 года

    Диана Шнайдер

  • Россия
    •  Диана Шнайдер 15:00 Кэти Волынец

    Кэти Волынец

  • США
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    Шнайдер

    Диана ранее в этом месяце успела сыграть на двух грунтовых турнирах.

    В начале апреля россиянка прошла один раунд на «пятисотнике» в Чарлстоне — после победы над Полиной Кудерметовой проиграла Екатерине Александровой.

    На турнире в Штутгарте Шнайдер тоже выиграла только один матч. Здесь 21-летняя теннисистка остановила Веронику Кудерметову, но после этого уступила Элизе Мертенс.

    После Открытого чемпионата Австралии, на котором она дошла до третьего круга, Диана еще ни разу не выигрывала больше одного матча.

    Прогнозы на теннис

    В начале апреля Шнайдер начала тренироваться под руководством бывшей первой ракетки мира Динары Сафиной.

    Волынец

    Кэти в стартовом матче одержала разгромную победу над Петрой Квитовой, которая несколько месяцев назад вернулась в тур после декрета.

    Вопреки ожиданиям, американка отдала чешской теннисистке лишь четыре гейма — 6:4, 6:0.

    Этой весной Волынец провела на грунте уже восемь матче. На этом отрезке у нее шесть побед и два поражения.

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    Волынец прошла один раунд в Чарлстоне и добралась до финала на турнире ITF в португальском Оэйраше.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Шнайдер в этом матче можно поставить за 1.60, победу Волынец букмекеры предлагают за 2.34.

    Прогноз: Диана не первый месяце играет чересчур неубедительно, поэтому сейчас ставку на ее победу точно нельзя назвать оптимальным вариантом. Ну и соперница явно не такая простая, как, возможно, многие думают.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.29.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Шнайдер — Волынец?

    Матч Шнайдер — Волынец состоится 24 апреля 2025 года в 15:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Шнайдер — Волынец?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал сетов больше 2,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Шнайдер — Волынец?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал сетов больше 2,5» с коэффициентом у букмекеров 2.29.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Шнайдер — Волынец?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Шнайдер — Волынец?

    Коэффициенты букмекеров: на Шнайдер в этом матче можно поставить за 1.60, победу Волынец букмекеры предлагают за 2.34.

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