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    Осака проиграет на старте «тысячника» в Мадриде?

    Осака — Бронцетти. Ставка (к. 1.95) и прогноз на турнир в Мадриде 22 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Осака — Бронцетти
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    Наоми Осака
    Японка Наоми Осака сыграет против итальянки Лючии Бронцетти в первом круге турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). Матч пройдет 22 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Осака — Бронцетти, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Осака

    Наоми в этом году пока ни разу не играла на грунте. По сути, для нее это самая нелюбимая часть сезона.

    Ранее у японской теннисистки был лишь один более-менее успешный сезон на грунте — в 2019-м она выиграла девять матчей.

    Тогда же Осака дошла в Мадриде до четвертого круга. Во всех остальных случаях она в лучшем случае выигрывала здесь один матч.

    В 2025-м Осака провела пока лишь 14 матчей. На этом отрезке она одержала девять побед и пять раз проиграла.

    Прогнозы на теннис

    В январе Наоми остановилась в шаге от титула в новозеландском Окленде, а в марте выиграла три матча на «тысячнике» в Майами.

    Бронцетти

    Лючия тем временем успела сыграть уже на двух грунтовых турнирах.

    На «пятисотнике» в Чарлстоне итальянка проиграла в первом круге китаянке Шуай Чжан, а на турнире в Руане уступила в стартовом матче француженке Саре Ракотоманге.

    В этом сезоне у 26-летней теннисистки уже пять турниров, на которых она не прошла первый раунд.

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    Но слишком недооценивать Бронцетти все же не стоит. Например, в феврале она дошла до финала в Клуж-Напоке (Румыния), а еще через месяц выиграла два матча на «тысячнике» в Индиан-Уэллс.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Осаку в этом матче можно поставить за 1.25, победу Бронцетти букмекеры предлагают за 4.00.

    Прогноз: Наоми дважды обыграла Лючию в прошлом году — сначала на Ролан Гаррос, а потом в Пекине.

    Но если на китайском харде японка спокойно разобралась с итальянкой, то на парижском грунте им понадобился третий сет. Скорее всего, в предстоящем матче Бронцетти тоже навяжет борьбу экс-первой ракетке мира.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 20,5 за 1.95.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Осака — Бронцетти?

    Матч Осака — Бронцетти состоится 22 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Осака — Бронцетти?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 20,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Осака — Бронцетти?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 20,5» с коэффициентом у букмекеров 1.95.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Осака — Бронцетти?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Осака — Бронцетти?

    Коэффициенты букмекеров: на Осаку в этом матче можно поставить за 1.25, победу Бронцетти букмекеры предлагают за 4.00.

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    Осака — Бронцетти: прогноз и ставка за 1.95, статистика, коэффициенты матча 22.04.202512:00. Осака проиграет на старте «тысячника» в Мадриде?
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