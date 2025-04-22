Осака — Бронцетти. Ставка (к. 1.95) и прогноз на турнир в Мадриде 22 апреля 2025 года

Японка Наоми Осака сыграет против итальянки Лючии Бронцетти в первом круге турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). Матч пройдет 22 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Осака — Бронцетти, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Осака

Наоми в этом году пока ни разу не играла на грунте. По сути, для нее это самая нелюбимая часть сезона.

Ранее у японской теннисистки был лишь один более-менее успешный сезон на грунте — в 2019-м она выиграла девять матчей.

Тогда же Осака дошла в Мадриде до четвертого круга. Во всех остальных случаях она в лучшем случае выигрывала здесь один матч.

В 2025-м Осака провела пока лишь 14 матчей. На этом отрезке она одержала девять побед и пять раз проиграла.

Прогнозы на теннис

В январе Наоми остановилась в шаге от титула в новозеландском Окленде, а в марте выиграла три матча на «тысячнике» в Майами.

Бронцетти

Лючия тем временем успела сыграть уже на двух грунтовых турнирах.

На «пятисотнике» в Чарлстоне итальянка проиграла в первом круге китаянке Шуай Чжан, а на турнире в Руане уступила в стартовом матче француженке Саре Ракотоманге.

В этом сезоне у 26-летней теннисистки уже пять турниров, на которых она не прошла первый раунд.

Но слишком недооценивать Бронцетти все же не стоит. Например, в феврале она дошла до финала в Клуж-Напоке (Румыния), а еще через месяц выиграла два матча на «тысячнике» в Индиан-Уэллс.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Осаку в этом матче можно поставить за 1.25, победу Бронцетти букмекеры предлагают за 4.00.

Прогноз: Наоми дважды обыграла Лючию в прошлом году — сначала на Ролан Гаррос, а потом в Пекине.

Но если на китайском харде японка спокойно разобралась с итальянкой, то на парижском грунте им понадобился третий сет. Скорее всего, в предстоящем матче Бронцетти тоже навяжет борьбу экс-первой ракетке мира.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 20,5 за 1.95.