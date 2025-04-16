Стефанос Циципас
Себастьян Корда
Циципас
Стефанос в первом раунде спокойно переиграл Райли Опелку — 6:2, 6:2.
Матч совершенно не оправдал ожидания, американец играл значительно хуже грека, который продемонстрировал весьма солидный уровень.
На недавнем «Мастерсе» в Монте-Карло Циципас не смог защитить титул, проиграв в четвертьфинале итальянцу Лоренцо Музетти.
Циципас четыре раза доходил в Барселоне до финала — в 2018-м, 2021-м, 2023-м и 2024 году. Во всех случаях он проиграл в решающем матче.
Корда
Себастьян в стартовом матче одержал волевую победу над Маттео Арнальди — 3:6, 6:3, 6:2.
С учетом того, насколько слабо он провел первый сет, камбэк американца стал сюрпризом.
На «Мастерсе» в Монте-Карло Корда проиграл в первом круге чеху Иржи Легечке (3:6, 6:7).
Ранее в этом сезоне Корда выиграл больше одного матча только на двух турнирах — в Аделаиде и Майами.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Циципаса в этом матче можно поставить за 1.35, победу Корды букмекеры предлагают за 3.20.
Прогноз: в прошлом месяце Стефанос проиграл американцу на «Мастерсе» в Майами — 6:7, 3:6. На грунте Корде будет гораздо сложнее противостоять греку, который очень любит играть на этом покрытии.
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Рекомендуемая ставка: победа Циципаса с форой по геймам (-3,5) за 1.92.