Грек Стефанос Циципас сыграет против американца Себастьяна Корды во втором круге турнира ATP 500 в Барселоне. Матч пройдет 16 апреля, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Циципас — Корда, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Циципас

Стефанос в первом раунде спокойно переиграл Райли Опелку — 6:2, 6:2.

Матч совершенно не оправдал ожидания, американец играл значительно хуже грека, который продемонстрировал весьма солидный уровень.

На недавнем «Мастерсе» в Монте-Карло Циципас не смог защитить титул, проиграв в четвертьфинале итальянцу Лоренцо Музетти.

Прогнозы на теннис

Циципас четыре раза доходил в Барселоне до финала — в 2018-м, 2021-м, 2023-м и 2024 году. Во всех случаях он проиграл в решающем матче.

Корда

Себастьян в стартовом матче одержал волевую победу над Маттео Арнальди — 3:6, 6:3, 6:2.

С учетом того, насколько слабо он провел первый сет, камбэк американца стал сюрпризом.

На «Мастерсе» в Монте-Карло Корда проиграл в первом круге чеху Иржи Легечке (3:6, 6:7).

Ранее в этом сезоне Корда выиграл больше одного матча только на двух турнирах — в Аделаиде и Майами.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Циципаса в этом матче можно поставить за 1.35, победу Корды букмекеры предлагают за 3.20.

Прогноз: в прошлом месяце Стефанос проиграл американцу на «Мастерсе» в Майами — 6:7, 3:6. На грунте Корде будет гораздо сложнее противостоять греку, который очень любит играть на этом покрытии.

Рекомендуемая ставка: победа Циципаса с форой по геймам (-3,5) за 1.92.