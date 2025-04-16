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    Сможет ли Циципас взять реванш у Корды?

    Циципас — Корда. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Барселоне 16 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Циципас — Корда
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    Стефанос Циципас
    Грек Стефанос Циципас сыграет против американца Себастьяна Корды во втором круге турнира ATP 500 в Барселоне. Матч пройдет 16 апреля, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Циципас — Корда, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Барселона. Мужчины 16 Апреля 2025 года

    Стефанос Циципас

  • Греция
    •  Стефанос Циципас 17:00 Себастьян Корда

    Себастьян Корда

  • США
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    Циципас

    Стефанос в первом раунде спокойно переиграл Райли Опелку — 6:2, 6:2.

    Матч совершенно не оправдал ожидания, американец играл значительно хуже грека, который продемонстрировал весьма солидный уровень.

    На недавнем «Мастерсе» в Монте-Карло Циципас не смог защитить титул, проиграв в четвертьфинале итальянцу Лоренцо Музетти.

    Прогнозы на теннис

    Циципас четыре раза доходил в Барселоне до финала — в 2018-м, 2021-м, 2023-м и 2024 году. Во всех случаях он проиграл в решающем матче.

    Корда

    Себастьян в стартовом матче одержал волевую победу над Маттео Арнальди — 3:6, 6:3, 6:2.

    С учетом того, насколько слабо он провел первый сет, камбэк американца стал сюрпризом.

    На «Мастерсе» в Монте-Карло Корда проиграл в первом круге чеху Иржи Легечке (3:6, 6:7).

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    Ранее в этом сезоне Корда выиграл больше одного матча только на двух турнирах — в Аделаиде и Майами.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Циципаса в этом матче можно поставить за 1.35, победу Корды букмекеры предлагают за 3.20.

    Прогноз: в прошлом месяце Стефанос проиграл американцу на «Мастерсе» в Майами — 6:7, 3:6. На грунте Корде будет гораздо сложнее противостоять греку, который очень любит играть на этом покрытии.

    Рекомендуемая ставка: победа Циципаса с форой по геймам (-3,5) за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Циципас — Корда?

    Матч Циципас — Корда состоится 16 апреля 2025 года в 17:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Какой прогноз на матч Циципас — Корда?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Циципаса с форой по геймам (-3,5).

    Какую сделать ставку на матч Циципас — Корда?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Циципаса с форой по геймам (-3,5)» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Циципас — Корда?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Циципас — Корда?

    Коэффициенты букмекеров: на Циципаса в этом матче можно поставить за 1.35, победу Корды букмекеры предлагают за 3.20.

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    Циципас — Корда: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 16.04.202517:00. Сможет ли Циципас взять реванш у Корды?
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