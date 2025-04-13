ПерерывБавария — Боруссия ДОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Харри Кейн«Бавария» — «Боруссия» Д. Онлайн Карло АнчелоттиУвольнение Анчелотти не решит проблемы «Реала»: итальянец расплачивается за бездействие клуба на трансферном рынке Александр Степанов«Секрет Овечкина — трудолюбие и голевое чутье». Александр Степанов — о рекорде и феномене «The Great 8»
  • 20:01
    • «Монако» разбил «Марсель» и поднялся на второе место
  • 19:27
    • Музетти победил де Минора и вышел в финале турнира в Монте-Карло
    Все новости спорта

    Сможет ли Ботик выйти в основную сетку в Мюнхене?

    Тьен — ван де Зандшульп. Ставка (к. 1.88) и прогноз на турнир в Мюнхене 13 апреля 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Ботик ван де Зандсхулп
    Прогноз и ставки на Тьен — ван де Зандшульп
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ботик ван де Зандшульп
    Американец Лернер Тьен сыграет против Ботика ван де Зандшульпа во втором раунде квалификации турнира в Мюнхене (Германия). Матч пройдет 13 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Тьен — ван де Зандшульп, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Тьен

    Лернер в первом раунде выиграл у немца Хенри Сквире — 7:5, 2:6, 6:0.

    Благодаря этой победе американец прервал серию из четырех поражений.

    В конце февраля Тьен проиграл чеху Томашу Махачу в четвертьфинале «пятисотника» в Акапулько, после чего не прошел первый раунд на «Мастерсах» в Индиан-Уэллс и Майами, а также на грунтовом турнире в Хьюстоне.

    Лучшим результатом Тьена в этом году пока остается сенсационный выход в четвертый круг Australian Open.

    Прогнозы на теннис

    В Мельбурне главным событием стала победа 19-летнего Тьена над бывшей первой ракеткой мира Даниилом Медведевым.

    Ван де Зандшульп

    Ботик в субботу спокойно переиграл 21-летнего немца Макса Реберга — 6:3, 6:1.

    Для нидерландца это был всего лишь второй в этом году матч на грунте. В конце марта он проиграл 38-летнему французу Ришару Гаске на старте турнира в Бухаресте.

    В прошлом месяце ван де Зандшульп преподнес одну из главных сенсаций на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс, обыграв во втором круге Новака Джоковича.

    Но также стоит отметить, что в этом сезоне Ботика пока выиграл меньше половины матчей — восемь из десяти.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    И еще один любопытный факт: в 2023-м и 2024 году ван де Зандшульп дошел в Мюнхене до финала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Тьена в этом матче можно поставить за 2.07, победу ван де Зандшульпа букмекеры предлагают за 1.69.

    Прогноз: скорее всего, Ботик все-таки обыграет американца, у которого пока минимальный опыт выступлений на грунте. Лернер до сих пор провел лишь три матча на этом покрытии.

    Рекомендуемая ставка: победа ван де Зандшульпа с форой по геймам (-1,5) за 1.88.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Тьен — ван де Зандшульп?

    Матч Тьен — ван де Зандшульп состоится 13 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Какой прогноз на матч Тьен — ван де Зандшульп?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа ван де Зандшульпа с форой по геймам (-1,5).

    Какую сделать ставку на матч Тьен — ван де Зандшульп?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа ван де Зандшульпа с форой по геймам (-1,5)» с коэффициентом у букмекеров 1.88.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Тьен — ван де Зандшульп?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Тьен — ван де Зандшульп?

    Коэффициенты букмекеров: на Тьена в этом матче можно поставить за 2.07, победу ван де Зандшульпа букмекеры предлагают за 1.69.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.80
  • Прогноз на матч Ювентус — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Леганес — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Каролина — Нью-Йорк Рейнджерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •  4.03
  • Экспресс дня 12 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Страсбург — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 22:05
    •  2.49
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Колорадо
  • Хоккей
  • Сегодня в 23:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Флорида — Баффало
  • Хоккей
  • Завтра в 01:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Чикаго — Виннипег
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Торонто — Монреаль
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Хупер — Миллер
  • Бои
  • Завтра в 03:35
    •  1.70
  • Прогноз на матч Дэн Иге — Шон Вудсон
  • Бои
  • Завтра в 03:40
    •  1.67
  • Прогноз на матч Яндироба — Сяонань
  • Бои
  • Завтра в 04:10
    •  2.22
  • Прогноз на матч Крылов — Рейес
  • Бои
  • Завтра в 05:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Эннис — Станенис
  • Бои
  • Завтра в 06:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Тьен — ван де Зандшульп: прогноз и ставка за 1.88, статистика, коэффициенты матча 13.04.202512:00. Сможет ли Ботик выйти в основную сетку в Мюнхене?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры