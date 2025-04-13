Американец Лернер Тьен сыграет против Ботика ван де Зандшульпа во втором раунде квалификации турнира в Мюнхене (Германия). Матч пройдет 13 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Тьен — ван де Зандшульп, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Тьен

Лернер в первом раунде выиграл у немца Хенри Сквире — 7:5, 2:6, 6:0.

Благодаря этой победе американец прервал серию из четырех поражений.

В конце февраля Тьен проиграл чеху Томашу Махачу в четвертьфинале «пятисотника» в Акапулько, после чего не прошел первый раунд на «Мастерсах» в Индиан-Уэллс и Майами, а также на грунтовом турнире в Хьюстоне.

Лучшим результатом Тьена в этом году пока остается сенсационный выход в четвертый круг Australian Open.

Прогнозы на теннис

В Мельбурне главным событием стала победа 19-летнего Тьена над бывшей первой ракеткой мира Даниилом Медведевым.

Ван де Зандшульп

Ботик в субботу спокойно переиграл 21-летнего немца Макса Реберга — 6:3, 6:1.

Для нидерландца это был всего лишь второй в этом году матч на грунте. В конце марта он проиграл 38-летнему французу Ришару Гаске на старте турнира в Бухаресте.

В прошлом месяце ван де Зандшульп преподнес одну из главных сенсаций на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс, обыграв во втором круге Новака Джоковича.

Но также стоит отметить, что в этом сезоне Ботика пока выиграл меньше половины матчей — восемь из десяти.

И еще один любопытный факт: в 2023-м и 2024 году ван де Зандшульп дошел в Мюнхене до финала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Тьена в этом матче можно поставить за 2.07, победу ван де Зандшульпа букмекеры предлагают за 1.69.

Прогноз: скорее всего, Ботик все-таки обыграет американца, у которого пока минимальный опыт выступлений на грунте. Лернер до сих пор провел лишь три матча на этом покрытии.

Рекомендуемая ставка: победа ван де Зандшульпа с форой по геймам (-1,5) за 1.88.