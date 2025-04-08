Аргентинец Томас Этчеверри сыграет против француза Корантена Муте в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 8 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Этчеверри — Муте, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Этчеверри

Томас слабо проводит текущий сезон, не впечатляя даже на своем любимом грунте.

В этом году аргентинец выиграл лишь восемь из 19-ти матчей.

Лучшим результатом Этчеверри в 2025-м пока остается выход в четвертьфинал скромного турнира в Сантьяго.

При этом на грунтовых турнирах в Буэнос-Айресе Этчеверри не смог пройти даже первый раунд.

Прогнозы на теннис

На «пятисотнике» в Рио-де-Жанейро Этчеверри проиграл во втором круге французу Александру Мюллеру.

Муте

Корантен тем временем попал в основную сетку «тысячника» на Лазурном берегу через квалификацию.

В отборе француз одержал две волевые победы — над канадцем Габриэлем Диалло и бельгийцем Давидом Гоффеном.

Лучшим результатом Муте в этом сезоне пока остается сенсационный выход в третий круг Australian Open.

С тех пор Муте выиграл лишь три матча на уровне основной сетки ATP.

Также стоит отметить, что в феврале Муте слабо выступил на грунтовых турнирах в Южной Америке: в Буэнос-Айресе француз прошел только первый раунд, а в Рио-де-Жанейро и Сантьяго не выиграл ни одного матча.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Этчеверри в этом матче можно поставить за 1.57, победу Муте букмекеры предлагают за 2.40.

Прогноз: в феврале Томас выиграл у Корантена на старте турнира в Рио со счетом 6:3, 7:6. Скорее всего, в предстоящем матче аргентинец и француз тоже проведут больше 20 геймов, только не факт, что на этот раз счет будет в пользу Этчеверри.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.99.