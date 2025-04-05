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    Карбальес-Баэна третий год подряд дойдет в Марракеше до финала?

    Карбальес-Баэна — Дардери. Ставка (к. 1.96) и прогноз на турнир в Марракеше 5 апреля 2025 года

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    Роберто Карбальес-Баэна
    Испанец Роберто Карбальес-Баэна сыграет против итальянца Лучано Дардери в полуфинале турнира в Марракеше (Марокко). Матч пройдет 5 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Карбальес-Баэна — Дардери, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Карбальес-Баэна

    Роберто третий год подряд дошел в Марракеше до полуфинала.

    При этом в 2023-м испанец выиграл этот турнир, а в 2024-м дошел до финала, в котором уступил Маттео Берреттини.

    На текущем турнире он пока не проиграл ни одного сета.

    В первом круге Карбальес-Баэна выиграл у 703-й ракетки мира Таа Баади — 7:6, 6:3, а во втором — у финна Отто Виртанена — 6:4, 6:4.

    Прогнозы на теннис

    В четвертьфинале Карбальес-Баэна одержал победу над португальцем Нуну Боржешем — 6:4, 6:4.

    Карбальес-Баэна впервые в сезоне выиграл три подряд матча.

    Дардери

    Лучано дошел до полуфинала на втором турнире подряд.

    На прошлой неделе итальянец остановился в шаге от титула на «челленджере» в Неаполе, уступив в финале Виту Копршиве.

    В первом матче на этой неделе Дардери выиграл у американца Тристана Бойера (6:4, 6:4), а во втором — у француза Юго Гастона (2:6, 6:2, 6:3).

    Прогнозы на теннис

    В четвертьфинале его соперником снова стал Копршива. На этот раз Дардери выиграл у чеха со счетом 7:5, 6:2.

    В прошлом году Дардери выиграл 37 из 52-х матчей на грунте.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет явного фаворита в этом матче — на Карбальеса-Баэну можно поставить за 1.99, и на Дардери за 1.82.

    Прогноз: оба неплохо играют на грунте, поэтому здесь есть смысл рассмотреть ставку на тотал геймов или сетов. Матч, скорее всего, будет затяжным.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.96.

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    Карбальес-Баэна — Дардери: прогноз и ставка за 1.96, статистика, коэффициенты матча 05.04.202512:00. Карбальес-Баэна третий год подряд дойдет в Марракеше до финала?
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