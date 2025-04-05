Карбальес-Баэна
Роберто третий год подряд дошел в Марракеше до полуфинала.
При этом в 2023-м испанец выиграл этот турнир, а в 2024-м дошел до финала, в котором уступил Маттео Берреттини.
На текущем турнире он пока не проиграл ни одного сета.
В первом круге Карбальес-Баэна выиграл у 703-й ракетки мира Таа Баади — 7:6, 6:3, а во втором — у финна Отто Виртанена — 6:4, 6:4.
В четвертьфинале Карбальес-Баэна одержал победу над португальцем Нуну Боржешем — 6:4, 6:4.
Карбальес-Баэна впервые в сезоне выиграл три подряд матча.
Дардери
Лучано дошел до полуфинала на втором турнире подряд.
На прошлой неделе итальянец остановился в шаге от титула на «челленджере» в Неаполе, уступив в финале Виту Копршиве.
В первом матче на этой неделе Дардери выиграл у американца Тристана Бойера (6:4, 6:4), а во втором — у француза Юго Гастона (2:6, 6:2, 6:3).
В четвертьфинале его соперником снова стал Копршива. На этот раз Дардери выиграл у чеха со счетом 7:5, 6:2.
В прошлом году Дардери выиграл 37 из 52-х матчей на грунте.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет явного фаворита в этом матче — на Карбальеса-Баэну можно поставить за 1.99, и на Дардери за 1.82.
Прогноз: оба неплохо играют на грунте, поэтому здесь есть смысл рассмотреть ставку на тотал геймов или сетов. Матч, скорее всего, будет затяжным.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.96.