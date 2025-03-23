Музетти
Лоренцо в первом матче с трудом выиграл у француза Кантена Алиса — 3:6, 7:6, 7:5.
Встреча получилась чересчур нервной, но при этом стоит отметить, что итальянец здорово провел решающий сет.
Музетти проводит всего лишь второй турнир после травмы голени, из-за которой ему не удалось поехать в Рио-де-Жанейро и Акапулько.
На «Мастерсе» в Индиан-Уэллс Музетти после победы над Романом Сафиуллиным проиграл французу Артуру Фису.
Ранее в этом сезоне Музетти выиграл больше одного матча только на Открытом чемпионате Австралии.
Оже-Альяссим
Канадец тоже стартовал сразу со второго раунда благодаря тому, что оказался в числе сеяных.
В первом матче Феликс одержал победу над австралийцем Тристаном Скулкейтом — 6:4, 6:4.
В Индиан-Уэллс Оже-Альяссим не прошел ни раунда, сразу проиграв Дженсону Бруксби (4:6, 2:6).
Но это, по сути, его единственный провал в этом году.
В текущем сезоне Оже-Альяссим уже успел выиграть турниры в Аделаиде и Монпелье, а также дошел до полуфинала в Дохе и до финала в Дубае.
После 2019 года Феликс ни разу не проходил в Майами дальше третьего круга.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Музетти в этом матче можно поставить за 2.40, победу Оже-Альяссима букмекеры предлагают за 1.57.
Прогноз: сейчас в этом противостоянии ничья 3-3. В их единственном матче в прошлом году Лоренцо выиграл у Феликса в матче за третье место на олимпийском турнире в Париже — 6:4, 1:6, 6:3.
Скорее всего, в предстоящем матче итальянец и канадец тоже проведут больше 20 геймов. Но на харде итальянцу действительно будет не так легко, как на грунте.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.94.