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    Музетти переиграет Оже-Альяссима на решающем тай-брейке?

    Музетти — Оже-Альяссим. Ставка (к. 1.94) и прогноз на «Мастерс» в Индиан-Уэллс 23 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Музетти — Оже-Альяссим
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    Лоренцо Музетти
    Канадец Феликс Оже-Альяссим сыграет против итальянца Лоренцо Музетти в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 23 марта, начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч Музетти — Оже-Альяссим, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Музетти

    Лоренцо в первом матче с трудом выиграл у француза Кантена Алиса — 3:6, 7:6, 7:5.

    Встреча получилась чересчур нервной, но при этом стоит отметить, что итальянец здорово провел решающий сет.

    Музетти проводит всего лишь второй турнир после травмы голени, из-за которой ему не удалось поехать в Рио-де-Жанейро и Акапулько.

    На «Мастерсе» в Индиан-Уэллс Музетти после победы над Романом Сафиуллиным проиграл французу Артуру Фису.

    Прогнозы на теннис

    Ранее в этом сезоне Музетти выиграл больше одного матча только на Открытом чемпионате Австралии.

    Оже-Альяссим

    Канадец тоже стартовал сразу со второго раунда благодаря тому, что оказался в числе сеяных.

    В первом матче Феликс одержал победу над австралийцем Тристаном Скулкейтом — 6:4, 6:4.

    В Индиан-Уэллс Оже-Альяссим не прошел ни раунда, сразу проиграв Дженсону Бруксби (4:6, 2:6).

    Но это, по сути, его единственный провал в этом году.

    В текущем сезоне Оже-Альяссим уже успел выиграть турниры в Аделаиде и Монпелье, а также дошел до полуфинала в Дохе и до финала в Дубае.

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    После 2019 года Феликс ни разу не проходил в Майами дальше третьего круга.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Музетти в этом матче можно поставить за 2.40, победу Оже-Альяссима букмекеры предлагают за 1.57.

    Прогноз: сейчас в этом противостоянии ничья 3-3. В их единственном матче в прошлом году Лоренцо выиграл у Феликса в матче за третье место на олимпийском турнире в Париже — 6:4, 1:6, 6:3.

    Скорее всего, в предстоящем матче итальянец и канадец тоже проведут больше 20 геймов. Но на харде итальянцу действительно будет не так легко, как на грунте.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.94.

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    Музетти — Оже-Альяссим: прогноз и ставка за 1.94, статистика, коэффициенты матча 23.03.202519:30. Музетти переиграет Оже-Альяссима на решающем тай-брейке?
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