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    Дрейпер обыграет Меньшика и продлит победную серию?

    Меньшик — Дрейпер. Ставка (к. 2.11) и прогноз на «Мастерс» в Индиан-Уэллс 22 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Меньшик — Дрейпер
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    Джек Дрейпер
    Британец Джек Дрейпер сыграет против чеха Якуба Меньшика во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 22 марта, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Меньшик — Дрейпер, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Меньшик

    В первом круге Якуб одержал победу над бывшей девятой ракеткой мира Робертом Баутистой-Агутом.

    Особенно заметным его превосходство стало в решающем сете — 6:4, 3:6, 6:1. Чех воспользовался спадом 36-летнего испанца, который в этом году выиграл лишь один матч.

    На прошлой неделе Меньшик играл на «челленджере» в Доминиканской Республике. Разумеется, поехал он туда не от хорошей жизни.

    На «тысячнике» в Индиан-Уэллс 19-летний теннисист проиграл во втором раунде Карену Хачанову (6:3, 0:6, 3:6), после чего и решил выступить на скромном турнире, на котором в итоге дошел до полуфинала.

    Прогнозы на теннис

    Также стоит отметить, что после Открытого чемпионата Австралии Меньшик еще ни разу не выигрывал больше одного матча на турнирах ATP.

    Дрейпер

    Джек тем временем проведет первый матч после сенсационной победы над «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.

    В шести матчах на калифорнийском «тысячнике» британский теннисист проиграл лишь один сет.

    Дрейперу понадобилась дополнительная партия в матче против Карлоса Алькараса в 1/2 финала — 6:1, 0:6, 6:4.

    В финале Дрейпер не оставил шансов датчанину Хольгеру Руне — 6:2, 6:2.

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    На этом турнире 22-летний теннисист также одержал победы над Тейлором Фрицем, Беном Шелтоном, Дженсоном Бруксби и Жоао Фонсекой.

    В 2025-м Дрейпер провел 15 матчей — одержал 13 побед и два раза проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Меньшика в этом матче можно поставить за 3.76, победу Дрейпера букмекеры предлагают за 1.27.

    Прогноз: талантливому чеху в последнее время очень не хватает уверенности в собственных силах. В будущем он, конечно, исправит это, но сейчас у него действительно минимальные шансы на успех в матче против новой звезды тура.

    Рекомендуемая ставка: победа Дрейпера с форой по геймам (-4,0) за 2.11.

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