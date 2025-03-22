Меньшик
В первом круге Якуб одержал победу над бывшей девятой ракеткой мира Робертом Баутистой-Агутом.
Особенно заметным его превосходство стало в решающем сете — 6:4, 3:6, 6:1. Чех воспользовался спадом 36-летнего испанца, который в этом году выиграл лишь один матч.
На прошлой неделе Меньшик играл на «челленджере» в Доминиканской Республике. Разумеется, поехал он туда не от хорошей жизни.
На «тысячнике» в Индиан-Уэллс 19-летний теннисист проиграл во втором раунде Карену Хачанову (6:3, 0:6, 3:6), после чего и решил выступить на скромном турнире, на котором в итоге дошел до полуфинала.
Также стоит отметить, что после Открытого чемпионата Австралии Меньшик еще ни разу не выигрывал больше одного матча на турнирах ATP.
Дрейпер
Джек тем временем проведет первый матч после сенсационной победы над «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.
В шести матчах на калифорнийском «тысячнике» британский теннисист проиграл лишь один сет.
Дрейперу понадобилась дополнительная партия в матче против Карлоса Алькараса в 1/2 финала — 6:1, 0:6, 6:4.
В финале Дрейпер не оставил шансов датчанину Хольгеру Руне — 6:2, 6:2.
На этом турнире 22-летний теннисист также одержал победы над Тейлором Фрицем, Беном Шелтоном, Дженсоном Бруксби и Жоао Фонсекой.
В 2025-м Дрейпер провел 15 матчей — одержал 13 побед и два раза проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Меньшика в этом матче можно поставить за 3.76, победу Дрейпера букмекеры предлагают за 1.27.
Прогноз: талантливому чеху в последнее время очень не хватает уверенности в собственных силах. В будущем он, конечно, исправит это, но сейчас у него действительно минимальные шансы на успех в матче против новой звезды тура.
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Рекомендуемая ставка: победа Дрейпера с форой по геймам (-4,0) за 2.11.