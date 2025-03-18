Россиянка Анастасия Павлюченкова сыграет против польки Магды Линетт в первом круге турнира WTA 1000 в Майами (США). Матч пройдет 18 марта, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Павлюченкова — Линетт, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Павлюченкова

Анастасия после успешного выступления на Открытом чемпионате Австралии до сих пор провела лишь три матча.

В феврале российская теннисистка не смогла завершить матч против Магды Линетт во втором круге турнира в Дубае, а также проиграла Людмиле Самсоновой (2:6, 2:6) на старте «тысячника» в Дубае.

Павлюченкова была далека от своей оптимальной формы из-за вирусной инфекции, которую он подхватила еще в январе.

Именно по этой причине Павлюченкова отказалась от участия в недавнем турнире в Индиан-Уэллс, решив сосредоточиться на восстановлении и тренировках.

Прогнозы на теннис

На Australian Open-2025 Настя дошла до четвертьфинала. Прежде чем проиграть Арине Соболенко, она одержала победы над Юэ Юань, Анастасией Потаповой, Лаурой Зигемунд и Донной Векич.

Линетт

Магда на «тысячнике» в Индиан-Уэллс смогла пройти лишь один раунд — после победы над Пейтон Стернс проиграла Джессике Пегуле.

Главным успехом польской теннисистки в этом году пока остается выход в третий круг «тысячника» в Дохе. На старте турнира она обыграла россиянку Веронику Кудерметову.

На «пятисотнике» в Аду-Даби Линетт проиграла в третьем круге чешке Линде Носковой.

На остальных турнирах в текущем сезоне 33-летняя Линетт в лучшем случае доходила до второго раунда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Павлюченкову в этом матче можно поставить за 1.48, победу Линетт букмекеры предлагают за 2.65.

Прогноз: на февральском турнире в Абу-Даби Настя выиграла у Магды в первом сете, а во втором ей пришлось сняться из-за плохого самочувствия. Если россиянке удалось восстановиться, она спокойно обыграет польскую теннисистку.

Рекомендуемая ставка: победа Павлюченковой в двух сетах за 2.17.