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    Эрика Андреева возьмет реванш у Аванесян?

    Андреева — Аванесян. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Майами 18 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Андреева — Аванесян
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    Эрика Андреева
    Россиянка Эрика Андреева сыграет против армянки Элины Аванесян в первом круге турнира WTA 1000 в Майами (США). Матч пройдет 18 марта, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Андреева — Аванесян, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Андреева

    В отличие от своей младшей сестры Мирры, которая вот-вот дебютирует в топ-5, Эрике никак не удается закрепиться в топ-100.

    Эту неделю она начала в статусе 95-й ракетки мира. Несколько неудачных результатов — и она снова окажется за пределами первой сотни рейтинга.

    В этом году Эрика до сих пор выиграла лишь три матча.

    При этом у нее пока лишь одна победа на уровне основной сетки. В январе Андреева выиграла у китаянки Сайсай Чжэн в первом круге Australian Open.

    Прогнозы на теннис

    В конце января 20-летняя теннисистка проиграла 158-й ракетке мира Доминике Салковой на старте турнира в Сингапуре. После этого она не смогла пройти квалификацию в Абу-Даби и Дохе.

    Аванесян

    Элина тем временем совсем скоро может дебютировать в топ-30. Сейчас она занимает в рейтинге 36-ю строчку.

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    • В текущем сезоне армянская теннисистка провела уже 18 матчей — одержала 10 побед и восемь раз проиграла.

    Две недели назад Аванесян остановилась в шаге от финала на «пятисотнике» в мексиканской Мериде, проиграв в 1/2-й американке Эмме Наварро.

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    Также стоит отметить, что в январе Аванесян выиграла два матча в Брисбене и добралась до полуфинала в Хобарте.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Андрееву в этом матче можно поставить за 3.64, победу Аванесян букмекеры предлагают за 1.28.

    Прогноз: Эрика и Элина второй год подряд сыграют друг с другом на старте «тысячника» в Майами. В 2024-м Андреева уступила Аванесян со счетом 0:6, 6:3, 1:6. Скорее всего, в предстоящем матче сопернице не понадобится дополнительный сет — старшая сестра Мирры Андреевой в последнее время вообще не впечатляет.

    Рекомендуемая ставка: победа Аванесян с форой по геймам (-4,5) за 1.92.

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    Андреева — Аванесян: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 18.03.202518:00. Эрика Андреева возьмет реванш у Аванесян?
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