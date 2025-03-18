Андреева
В отличие от своей младшей сестры Мирры, которая вот-вот дебютирует в топ-5, Эрике никак не удается закрепиться в топ-100.
Эту неделю она начала в статусе 95-й ракетки мира. Несколько неудачных результатов — и она снова окажется за пределами первой сотни рейтинга.
В этом году Эрика до сих пор выиграла лишь три матча.
При этом у нее пока лишь одна победа на уровне основной сетки. В январе Андреева выиграла у китаянки Сайсай Чжэн в первом круге Australian Open.
В конце января 20-летняя теннисистка проиграла 158-й ракетке мира Доминике Салковой на старте турнира в Сингапуре. После этого она не смогла пройти квалификацию в Абу-Даби и Дохе.
Аванесян
Элина тем временем совсем скоро может дебютировать в топ-30. Сейчас она занимает в рейтинге 36-ю строчку.
В текущем сезоне армянская теннисистка провела уже 18 матчей — одержала 10 побед и восемь раз проиграла.
Две недели назад Аванесян остановилась в шаге от финала на «пятисотнике» в мексиканской Мериде, проиграв в 1/2-й американке Эмме Наварро.
Также стоит отметить, что в январе Аванесян выиграла два матча в Брисбене и добралась до полуфинала в Хобарте.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Андрееву в этом матче можно поставить за 3.64, победу Аванесян букмекеры предлагают за 1.28.
Прогноз: Эрика и Элина второй год подряд сыграют друг с другом на старте «тысячника» в Майами. В 2024-м Андреева уступила Аванесян со счетом 0:6, 6:3, 1:6. Скорее всего, в предстоящем матче сопернице не понадобится дополнительный сет — старшая сестра Мирры Андреевой в последнее время вообще не впечатляет.
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Рекомендуемая ставка: победа Аванесян с форой по геймам (-4,5) за 1.92.