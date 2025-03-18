Россиянка Эрика Андреева сыграет против армянки Элины Аванесян в первом круге турнира WTA 1000 в Майами (США). Матч пройдет 18 марта, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Андреева — Аванесян, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Андреева

В отличие от своей младшей сестры Мирры, которая вот-вот дебютирует в топ-5, Эрике никак не удается закрепиться в топ-100.

Эту неделю она начала в статусе 95-й ракетки мира. Несколько неудачных результатов — и она снова окажется за пределами первой сотни рейтинга.

В этом году Эрика до сих пор выиграла лишь три матча.

При этом у нее пока лишь одна победа на уровне основной сетки. В январе Андреева выиграла у китаянки Сайсай Чжэн в первом круге Australian Open.

Прогнозы на теннис

В конце января 20-летняя теннисистка проиграла 158-й ракетке мира Доминике Салковой на старте турнира в Сингапуре. После этого она не смогла пройти квалификацию в Абу-Даби и Дохе.

Аванесян

Элина тем временем совсем скоро может дебютировать в топ-30. Сейчас она занимает в рейтинге 36-ю строчку.

В текущем сезоне армянская теннисистка провела уже 18 матчей — одержала 10 побед и восемь раз проиграла.

Две недели назад Аванесян остановилась в шаге от финала на «пятисотнике» в мексиканской Мериде, проиграв в 1/2-й американке Эмме Наварро.

Также стоит отметить, что в январе Аванесян выиграла два матча в Брисбене и добралась до полуфинала в Хобарте.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Андрееву в этом матче можно поставить за 3.64, победу Аванесян букмекеры предлагают за 1.28.

Прогноз: Эрика и Элина второй год подряд сыграют друг с другом на старте «тысячника» в Майами. В 2024-м Андреева уступила Аванесян со счетом 0:6, 6:3, 1:6. Скорее всего, в предстоящем матче сопернице не понадобится дополнительный сет — старшая сестра Мирры Андреевой в последнее время вообще не впечатляет.

Рекомендуемая ставка: победа Аванесян с форой по геймам (-4,5) за 1.92.