Чина
Федерико впервые в карьере прошел три раунда на «челленджере».
Но здесь важно отметить, что этому итальянцу всего лишь 17 лет.
На этой неделе Чина пока не проиграл ни одного сета.
В предыдущих раундах Чина обыграл австралийца Мэтью Деллаведову, узбекистанца Хумоюна Султанова и турка Эрги Кыркына.
Чина занимает 557-е место в рейтинге ATP.
Карацев
Аслан тем временем второй раз в сезоне дошел до полуфинала на «челленджере», благодаря чему вернется в топ-200.
В четвертьфинале российский теннисист одержал победу над Крисом Родешем из Люксембурга — 6:2, 7:5.
В первом круге Карацев одержал победу над немцем Марко Топо, а во втором — над колумбийцем Адрией Сориано Баррерой. Оба соперника находятся в четвертой сотне рейтинга.
Лучшим результатом Аслана в этом году пока остается победа на «челленджере» в Нонтхабури в начале января.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Чину в этом матче можно поставить за 2.99, победу Карацева букмекеры предлагают за 1.35.
Прогноз: итальянец явно талантлив, но в 17 лет ему будет тяжело противостоять сопернику, который пару лет назад входил в топ-20. Считаем, что Аслан обыграет Чину и продолжит борьбу за титул.
- 1.92Андреева — Свентек: прогноз и ставкаСегодня в 02:00
- 2.23Руне — Медведев: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
- 2.03Дрейпер — Алькарас: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: победа Карацева в двух сетах за 1.98.