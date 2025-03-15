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    Сможет ли Карацев обыграть 17-летнего итальянца?

    Чина — Карацев. Ставка (к. 1.98) и прогноз на «челленджер» в Херсониссосе 15 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Чина — Карацев
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    Аслан Карацев
    Россиянин Аслан Карацев сыграет против итальянца Федерико Чины в полуфинале «челленджера» Херсониссосе (Греция). Матч пройдет 15 марта, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Чина — Карацев, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Чина

    Федерико впервые в карьере прошел три раунда на «челленджере».

    Но здесь важно отметить, что этому итальянцу всего лишь 17 лет.

    На этой неделе Чина пока не проиграл ни одного сета.

    Прогнозы на теннис

    В предыдущих раундах Чина обыграл австралийца Мэтью Деллаведову, узбекистанца Хумоюна Султанова и турка Эрги Кыркына.

    Чина занимает 557-е место в рейтинге ATP.

    Карацев

    Аслан тем временем второй раз в сезоне дошел до полуфинала на «челленджере», благодаря чему вернется в топ-200.

    В четвертьфинале российский теннисист одержал победу над Крисом Родешем из Люксембурга — 6:2, 7:5.

    В первом круге Карацев одержал победу над немцем Марко Топо, а во втором — над колумбийцем Адрией Сориано Баррерой. Оба соперника находятся в четвертой сотне рейтинга.

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    Лучшим результатом Аслана в этом году пока остается победа на «челленджере» в Нонтхабури в начале января.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Чину в этом матче можно поставить за 2.99, победу Карацева букмекеры предлагают за 1.35.

    Прогноз: итальянец явно талантлив, но в 17 лет ему будет тяжело противостоять сопернику, который пару лет назад входил в топ-20. Считаем, что Аслан обыграет Чину и продолжит борьбу за титул.

    Рекомендуемая ставка: победа Карацева в двух сетах за 1.98.

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    Чина — Карацев: прогноз и ставка за 1.98, статистика, коэффициенты матча 15.03.202512:00. Сможет ли Карацев обыграть 17-летнего итальянца?
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