Маккартни Кесслер из США сыграет против Элины Аванесян из Армении в полуфинале рейтингового турнира в Австралии. Матч пройдёт 10 января, начало — в 07:00 мск. Ставка и прогноз на матч Кесслер — Аванесян, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Кесслер

Маккартни Кесслер на турнире в Хобарте еще не проиграла ни одного сета. За выход в полуфинал австралийских соревнований американка переиграла первую сеяную соревнований Даяну Ястремскую (7:5, 6:4) из Украины.

В Хобарте Кесслер также нанесла поражения Марии Лурдес Карле из Аргентины (6:2, 6:2) и Ребекке Шрамковой из Словакии (6:3, 7:5). Со всеми своими соперницами Маккартни Кесслер справилась примерно за 1 час 30 минут.

Маккартни Кесслер готовится и к старту Открытого чемпионата Австралии. В первом круге AO американка сразится с Чжан Шуай из Китая. Игра запланирована на 12 января.

Прогнозы на теннис

В рейтинге WTA Маккартни Кесслер занимает 67 место.

Аванесян

Элина Аванесян получила автоматическую путёвку в полуфинал турнира в Хобарте, так как её соперница по четвертьфиналу Аманда Анисимова из США не явилась на поединок. 36-я ракетка мира снялась с турнира из-за болезни.

В остальных поединках WTA-Хобарт 250 Аванесян с легкостью преодолела бельгийку Грет Миннен (6:2, 6:2) и китаянку Сю Ван (6:3, 7:5).

На Australian Open, который стартует 12 января Элина Аванесян сразится против Юлии Путинцевой из Казахстана.

На данный момент Элина Аванесян занимает 44 место в рейтинге WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Аванесян в этом матче можно поставить за 1.78, победу Кесслер букмекеры предлагают за 2.04.

Прогноз: Маккартни Кесслер и Элина Аванесян ранее на кортах не встречались, это их будет первая очная встреча. Обе теннисистки на турнире в Хобарте не проиграли ни одного сета, к тому же сыграли очень результативно. Предположим, что в предстоящей игре соперницы сыграют в открытую.

Рекомендуемая ставка: ТБ 21.5 с коэффициентом 1.85.