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    Аванесян выйдет в финал турнира в Хобарте?

    Кесслер — Аванесян. Ставка (к. 1.85) и прогноз на полуфинальный матч WTA Хобарт (Австралия) 10 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на Кесслер — Аванесян
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    Элина Аванесян
    Маккартни Кесслер из США сыграет против Элины Аванесян из Армении в полуфинале рейтингового турнира в Австралии. Матч пройдёт 10 января, начало — в 07:00 мск. Ставка и прогноз на матч Кесслер — Аванесян, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Хобарт. Женщины 10 Января 2025 года

    Маккартни Кесслер(США)

  • Хобарт. Женщины
    •  Маккартни Кесслер(США) 07:00 Элина Аванесян (Россия)

    Элина Аванесян (Россия)

  • Хобарт. Женщины
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    Кесслер

    Маккартни Кесслер на турнире в Хобарте еще не проиграла ни одного сета. За выход в полуфинал австралийских соревнований американка переиграла первую сеяную соревнований Даяну Ястремскую (7:5, 6:4) из Украины.

    В Хобарте Кесслер также нанесла поражения Марии Лурдес Карле из Аргентины (6:2, 6:2) и Ребекке Шрамковой из Словакии (6:3, 7:5). Со всеми своими соперницами Маккартни Кесслер справилась примерно за 1 час 30 минут.

    Маккартни Кесслер готовится и к старту Открытого чемпионата Австралии. В первом круге AO американка сразится с Чжан Шуай из Китая. Игра запланирована на 12 января.

    Прогнозы на теннис

    В рейтинге WTA Маккартни Кесслер занимает 67 место.

    Аванесян

    Элина Аванесян получила автоматическую путёвку в полуфинал турнира в Хобарте, так как её соперница по четвертьфиналу Аманда Анисимова из США не явилась на поединок. 36-я ракетка мира снялась с турнира из-за болезни.

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    • В остальных поединках WTA-Хобарт 250 Аванесян с легкостью преодолела бельгийку Грет Миннен (6:2, 6:2) и китаянку Сю Ван (6:3, 7:5).

    На Australian Open, который стартует 12 января Элина Аванесян сразится против Юлии Путинцевой из Казахстана.

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    На данный момент Элина Аванесян занимает 44 место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Аванесян в этом матче можно поставить за 1.78, победу Кесслер букмекеры предлагают за 2.04.

    Прогноз: Маккартни Кесслер и Элина Аванесян ранее на кортах не встречались, это их будет первая очная встреча. Обе теннисистки на турнире в Хобарте не проиграли ни одного сета, к тому же сыграли очень результативно. Предположим, что в предстоящей игре соперницы сыграют в открытую.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 21.5 с коэффициентом 1.85.

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    Кесслер — Аванесян: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 10.01.2025. Прогнозы на теннис. Аванесян выйдет в финал турнира в Хобарте?
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