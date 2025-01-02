ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Альваро Мората Яркий Евро-2024 и скандальный «Золотой мяч». Колыванов, Пименов и Шмурнов подводят итоги европейского футбольного года Джон ДжонсВозвращение Джонса, рекорд Перейры, 7 новых чемпионов — главные итоги UFC в 2024 году Френки де ЙонгВошли в пике. Грилиш, Антони, де Йонг и еще 7 главных неудачников 2024 года
  • 14:38
    • Рашфорд надеется покинуть «Манчестер Юнайтед» в январе
    Все новости спорта

    Хватит ли Меньшику двух сетов для победы над Лайовичем?

    Меньшик — Лайович. Ставка (к. 2.04) и прогноз на турнир в Брисбене 2 января 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Душан Лайович
    Прогноз и ставки на Меньшик — Лайович
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Якуб Меньшик
    Чех Якуб Меньшик сыграет против серба Душана Лайовича во втором круге турнира в австралийском Брисбене. Матч пройдет 2 января, начало — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч Меньшик — Лайович, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Брисбен. Мужчины 02 Января 2025 года

    Якуб Меншик(Чехия)

  • Брисбен. Мужчины
    •  Якуб Меншик(Чехия) 04:00 Душан Лайович

    Душан Лайович

  • Сербия
    •

    Меньшик

    Якуб начал текущий турнир и сезон с победы над Михаилом Кукушкиным.

    Несмотря на то, что лучшие спортивные годы соперника давно остались в прошлом, матч получился непростым, о чем свидетельствует в том числе счет — 7:6, 6:4.

    В первом сете Меньшик сразу отдал гейм на подаче, но потом ему все-таки удалось сделать обратный брейк.

    Прогнозы на теннис

    Прошедший сезон чешский теннисист завершил в топ-50 — на 48-й строчке. Также не будем забывать, что Меньшику всего лишь 19 лет.

    Лайович

    Душан изначально не смог пройти квалификацию, но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер.

    В решающем матче отбора сербский теннисист проиграл аргентинцу Федерико Гомесу.

    Но зато после этого Лайович преподнес мини-сенсацию, выиграв у Артура Казо. Примечательно, что ему хватило двух сетов для победы над французом — 6:4, 6:4.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    С учетом того, что 34-летний Лайович крайне редко показывает на харде свой лучший теннис, для него это действительно успех.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Меньшика в этом матче можно поставить за 1.29, победу Лайовича букмекеры предлагают за 3.60.

    Прогноз: Якуб выиграл оба предыдущих матча против Душана. В конце прошлого сезона чех одержал победу над сербом в квалификации «Мастерса» в Париже. Скорее всего, Меньшик снова подтвердит статус фаворита.

    Рекомендуемая ставка: победа Меньшика с форой по геймам (-4,0) за 2.04.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.30
  • Прогноз на матч КПР — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Плимут — Бристоль Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Миллуолл — Оксфорд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Престон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Бернли — Сток Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Кардифф Сити — Ковентри
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Лутон Таун — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Портсмут — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Шеффилд Уэнсдей — Дерби Каунти
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Лидс — Блэкберн
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Брентфорд — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Халл Сити — Мидлсбро
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Хапоэль Иерусалим — Хапоэль Хайфа
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Маккаби Нетания — Бейтар
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Меньшик — Лайович: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 02.01.2025. Прогнозы на теннис. Хватит ли Меньшику двух сетов для победы над Лайовичем?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры