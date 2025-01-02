Якуб Меншик(Чехия)
Душан Лайович
Меньшик
Якуб начал текущий турнир и сезон с победы над Михаилом Кукушкиным.
Несмотря на то, что лучшие спортивные годы соперника давно остались в прошлом, матч получился непростым, о чем свидетельствует в том числе счет — 7:6, 6:4.
В первом сете Меньшик сразу отдал гейм на подаче, но потом ему все-таки удалось сделать обратный брейк.
Прошедший сезон чешский теннисист завершил в топ-50 — на 48-й строчке. Также не будем забывать, что Меньшику всего лишь 19 лет.
Лайович
Душан изначально не смог пройти квалификацию, но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер.
В решающем матче отбора сербский теннисист проиграл аргентинцу Федерико Гомесу.
Но зато после этого Лайович преподнес мини-сенсацию, выиграв у Артура Казо. Примечательно, что ему хватило двух сетов для победы над французом — 6:4, 6:4.
С учетом того, что 34-летний Лайович крайне редко показывает на харде свой лучший теннис, для него это действительно успех.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Меньшика в этом матче можно поставить за 1.29, победу Лайовича букмекеры предлагают за 3.60.
Прогноз: Якуб выиграл оба предыдущих матча против Душана. В конце прошлого сезона чех одержал победу над сербом в квалификации «Мастерса» в Париже. Скорее всего, Меньшик снова подтвердит статус фаворита.
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Рекомендуемая ставка: победа Меньшика с форой по геймам (-4,0) за 2.04.