Чех Якуб Меньшик сыграет против серба Душана Лайовича во втором круге турнира в австралийском Брисбене. Матч пройдет 2 января, начало — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч Меньшик — Лайович, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Меньшик

Якуб начал текущий турнир и сезон с победы над Михаилом Кукушкиным.

Несмотря на то, что лучшие спортивные годы соперника давно остались в прошлом, матч получился непростым, о чем свидетельствует в том числе счет — 7:6, 6:4.

В первом сете Меньшик сразу отдал гейм на подаче, но потом ему все-таки удалось сделать обратный брейк.

Прогнозы на теннис

Прошедший сезон чешский теннисист завершил в топ-50 — на 48-й строчке. Также не будем забывать, что Меньшику всего лишь 19 лет.

Лайович

Душан изначально не смог пройти квалификацию, но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер.

В решающем матче отбора сербский теннисист проиграл аргентинцу Федерико Гомесу.

Но зато после этого Лайович преподнес мини-сенсацию, выиграв у Артура Казо. Примечательно, что ему хватило двух сетов для победы над французом — 6:4, 6:4.

С учетом того, что 34-летний Лайович крайне редко показывает на харде свой лучший теннис, для него это действительно успех.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Меньшика в этом матче можно поставить за 1.29, победу Лайовича букмекеры предлагают за 3.60.

Прогноз: Якуб выиграл оба предыдущих матча против Душана. В конце прошлого сезона чех одержал победу над сербом в квалификации «Мастерса» в Париже. Скорее всего, Меньшик снова подтвердит статус фаворита.

Рекомендуемая ставка: победа Меньшика с форой по геймам (-4,0) за 2.04.