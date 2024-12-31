Маттео Арнальди (Италия)
Алексей Попырин
Арнальди
Маттео в прошедшем сезоне успел дебютировать в топ-30, но под конец года опустился в рейтинге на 37-е место.
В 2024-м главным успехом итальянского теннисиста стал выход в полуфинал «тысячника» в Монреале.
Правда, после этого Арнальди смог выиграть больше одного матча только на Открытом чемпионате США. На мэйджоре в Нью-Йорке он уступил в третьем раунде австралийцу Джордану Томпсону.
В минувшем сезоне Арнальди дошел в Брисбене до четвертьфинала.
Попырин
Алексей тем временем по итогам прошлого сезона приблизился к топ-20.
Внушительный пропыв австралийца в рейтинге случился в первой половине августа, когда он сенсационно стал чемпионом «Мастерса» в Монреале.
В столице Квебека Попырин собрал целую коллекцию побед над сильными соперниками.
Алексей выиграл у Томаша Махача, Бена Шелтона, Григора Димитров, Хуберта Хуркача, Себастьяна Корды и Андрея Рублева.
Еще одним важным событием стала победа Попырина над Новаком Джоковичем в третьем круге Открытого чемпионата США. Правда, уже в следующем матче он уступил Фрэнсису Тиафо.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Арнальди в этом матче можно поставить за 2.26, победу Попырина букмекеры предлагают за 1.64.
Прогноз: Маттео ведет 2-1 в личных встречах с Алексеем. Но здесь важно отметить, что во всех предыдущих матчах им понадобился дополнительный сет. Скорее всего, предстоящая встреча не станет исключением.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.92.