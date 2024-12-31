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    Попырину и Арнальди снова понадобится третий сет?

    Арнальди — Попырин. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Брисбене 31 декабря 2024 года

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    Алексей Попырин
    Итальянец Маттео Арнальди сыграет против австралийца Алексея Попырина в первом круге турнира в Брисбене (Австралия). Матч пройдет 31 декабря, начало — в 06:00 мск. Ставка и прогноз на матч Арнальди — Попырин, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Брисбен. Мужчины 31 Декабря 2024 года

    Маттео Арнальди (Италия)

  • Брисбен. Мужчины
    •  Маттео Арнальди (Италия) 04:00 Алексей Попырин

    Алексей Попырин

  • Австралия
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    Арнальди

    Маттео в прошедшем сезоне успел дебютировать в топ-30, но под конец года опустился в рейтинге на 37-е место.

    В 2024-м главным успехом итальянского теннисиста стал выход в полуфинал «тысячника» в Монреале.

    Правда, после этого Арнальди смог выиграть больше одного матча только на Открытом чемпионате США. На мэйджоре в Нью-Йорке он уступил в третьем раунде австралийцу Джордану Томпсону.

    Прогнозы на теннис

    В минувшем сезоне Арнальди дошел в Брисбене до четвертьфинала.

    Попырин

    Алексей тем временем по итогам прошлого сезона приблизился к топ-20.

    Внушительный пропыв австралийца в рейтинге случился в первой половине августа, когда он сенсационно стал чемпионом «Мастерса» в Монреале.

    В столице Квебека Попырин собрал целую коллекцию побед над сильными соперниками.

    Алексей выиграл у Томаша Махача, Бена Шелтона, Григора Димитров, Хуберта Хуркача, Себастьяна Корды и Андрея Рублева.

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    Еще одним важным событием стала победа Попырина над Новаком Джоковичем в третьем круге Открытого чемпионата США. Правда, уже в следующем матче он уступил Фрэнсису Тиафо.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Арнальди в этом матче можно поставить за 2.26, победу Попырина букмекеры предлагают за 1.64.

    Прогноз: Маттео ведет 2-1 в личных встречах с Алексеем. Но здесь важно отметить, что во всех предыдущих матчах им понадобился дополнительный сет. Скорее всего, предстоящая встреча не станет исключением.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.92.

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    Арнальди — Попырин: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 31.12.2024. Прогнозы на теннис. Попырину и Арнальди снова понадобится третий сет?
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