Итальянец Маттео Арнальди сыграет против австралийца Алексея Попырина в первом круге турнира в Брисбене (Австралия). Матч пройдет 31 декабря, начало — в 06:00 мск. Ставка и прогноз на матч Арнальди — Попырин, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Арнальди

Маттео в прошедшем сезоне успел дебютировать в топ-30, но под конец года опустился в рейтинге на 37-е место.

В 2024-м главным успехом итальянского теннисиста стал выход в полуфинал «тысячника» в Монреале.

Правда, после этого Арнальди смог выиграть больше одного матча только на Открытом чемпионате США. На мэйджоре в Нью-Йорке он уступил в третьем раунде австралийцу Джордану Томпсону.

Прогнозы на теннис

В минувшем сезоне Арнальди дошел в Брисбене до четвертьфинала.

Попырин

Алексей тем временем по итогам прошлого сезона приблизился к топ-20.

Внушительный пропыв австралийца в рейтинге случился в первой половине августа, когда он сенсационно стал чемпионом «Мастерса» в Монреале.

В столице Квебека Попырин собрал целую коллекцию побед над сильными соперниками.

Алексей выиграл у Томаша Махача, Бена Шелтона, Григора Димитров, Хуберта Хуркача, Себастьяна Корды и Андрея Рублева.

Еще одним важным событием стала победа Попырина над Новаком Джоковичем в третьем круге Открытого чемпионата США. Правда, уже в следующем матче он уступил Фрэнсису Тиафо.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Арнальди в этом матче можно поставить за 2.26, победу Попырина букмекеры предлагают за 1.64.

Прогноз: Маттео ведет 2-1 в личных встречах с Алексеем. Но здесь важно отметить, что во всех предыдущих матчах им понадобился дополнительный сет. Скорее всего, предстоящая встреча не станет исключением.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.92.