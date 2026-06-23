прогноз на матч второго круга турнира в Бад-Хомбурге, ставка за 1.97

Россиянка Анна Калинская сыграет против румынки Елены Габриэлы Русе во втором круге турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге (Германия). Матч пройдет 24 июня, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.97.

Калинская

Анна в первом раунде одержала уверенную победу над Синьей Краус.

Российская теннисистка отдала австрийке всего лишь пять геймов — 6:4, 6:1.

Калинская впервые в сезоне выиграла матч на траве.

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На прошлой неделе она не смогла завершить матч против Элины Свитолиной в первом раунде «пятисотника» в Берлине.

Матч против украинки в столице Германии был первым для Калинской после неожиданного выхода в четвертьфинал Ролан Гаррос.

Калинская выиграла 18 из 30-ти матчей в текущем сезоне.

Русе

Елена Габриэла в первом круге разгромила Линду Носкову.

Румынская теннисистка выиграла у 21-летней чешки со счетом 6:1, 6:3.

Но здесь важно уточнить, что Носкова банально не успела прийти в себя после победы на недавнем «пятисотнике» в Берлине.

С учетом квалификации Русе провела в Бад-Хомбурге уже три матча.

В отборе ее соперницами были китаянка Шуай Чжан и американка Тейлор Таунсенд.

Русе проводит второй на траве. Ранее в этом месяце она дошла до четвертьфинала на турнире в Хертогенбосе, обыграв Тамару Корпач и Элизу Мертенс.

Лучшим результатом 28-летней румынки в этом сезоне пока остается выход в полуфинал «пятисотника» в Линце.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Калинскую в этом матче можно поставить за 1.66, победу Русе букмекеры предлагают за 2.21.

Прогноз: в начале года Анна разгромила румынскую теннисистку на харде в Аделаиде — 6:0, 6:3.

Несмотря на это, оптимальной будет ставка на количество геймов или сетов, а не на исход. Все-таки Русе только что обыграла чемпионку престижного турнира.

1.97 Тотал геймов больше 22,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.97 на матч Калинская — Русе принесёт прибыль 970₽, общая выплата — 1970₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.97.