Россиянка Анна Калинская сыграет против румынки Елены Габриэлы Русе во втором круге турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге (Германия). Матч пройдет 24 июня, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.97.
Калинская
Анна в первом раунде одержала уверенную победу над Синьей Краус.
Российская теннисистка отдала австрийке всего лишь пять геймов — 6:4, 6:1.
Калинская впервые в сезоне выиграла матч на траве.
На прошлой неделе она не смогла завершить матч против Элины Свитолиной в первом раунде «пятисотника» в Берлине.
Матч против украинки в столице Германии был первым для Калинской после неожиданного выхода в четвертьфинал Ролан Гаррос.
Калинская выиграла 18 из 30-ти матчей в текущем сезоне.
Русе
Елена Габриэла в первом круге разгромила Линду Носкову.
Румынская теннисистка выиграла у 21-летней чешки со счетом 6:1, 6:3.
Но здесь важно уточнить, что Носкова банально не успела прийти в себя после победы на недавнем «пятисотнике» в Берлине.
С учетом квалификации Русе провела в Бад-Хомбурге уже три матча.
В отборе ее соперницами были китаянка Шуай Чжан и американка Тейлор Таунсенд.
Русе проводит второй на траве. Ранее в этом месяце она дошла до четвертьфинала на турнире в Хертогенбосе, обыграв Тамару Корпач и Элизу Мертенс.
Лучшим результатом 28-летней румынки в этом сезоне пока остается выход в полуфинал «пятисотника» в Линце.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Калинскую в этом матче можно поставить за 1.66, победу Русе букмекеры предлагают за 2.21.
Прогноз: в начале года Анна разгромила румынскую теннисистку на харде в Аделаиде — 6:0, 6:3.
Несмотря на это, оптимальной будет ставка на количество геймов или сетов, а не на исход. Все-таки Русе только что обыграла чемпионку престижного турнира.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.97.