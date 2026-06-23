Сможет ли Сафиуллин выйти в финал квалификации Уимблдона?

прогноз на матч квалификации Уимблдона, ставка за 2.06

Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против бельгийца Киммера Коппеянса во втором раунде квалификации Уимблдона. Матч пройдет 24 июня, начало — в 13:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.06.

Кто победит? Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК BetBoom 10 000 рублей. Получить фрибет →

Сафиуллин

В отличие от трех предыдущих сезонов, в этом году Роману не удалось избежать участия в квалификации британского мэйджора.

В первом отборочном раунде российский теннисист одержал победу над австралийцем Джеймсом Маккейбом — 6:3, 7:6.

Это был уже седьмой матч Сафиуллина на траве в текущем сезоне.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

В начале июня Сафиуллин проиграл французу Джованни Мпетши-Перрикару в первом круге турнира в Штутгарте. Примечательно, что в решающем сете он вел со счетом 4:1.

На прошлой неделе 28-летний россиянин дошел до четвертьфинала на «челленджере» в Ноттингеме.

Сафиуллин пропустил из-за травмы заключительную часть прошлого сезона и начало текущего. Именно по этой причине он свалился за пределы топ-100. В текущей версии рейтинга Роман занимает 127-ю строчку.

Коппеянс

Киммер в первом раунде квалификации выиграл у эстонца Даниила Глинки — 6:4, 6:3.

Ранее в этом году бельгийский теннисист не смог пройти отбор на Открытом чемпионате Австралии и на Ролан Гаррос.

Также стоит обратить внимание, что в текущем сезоне Коппеянс пока ни разу не играл на уровне основного тура.

Коппеянс выиграл 26 из 43 матчей в этом году. Большую часть из них он провел на «челленджерах».

Эту неделю Киммер начал в статусе 222-й ракетки мира.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Сафиуллина в этом матче можно поставить за 1.18, победу Коппеянса букмекеры предлагают за 4.45.

Прогноз: Роман вряд ли обыграет бельгийца с разгромным счетом, но мы тоже считаем, что он подтвердит статус фаворита.

2.06 Победа Сафиуллина + тотал геймов больше 20,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.06 на матч Сафиуллин — Коппеянс принесёт чистый выигрыш 1060₽, общая выплата — 2060₽

Рекомендуемая ставка: победа Сафиуллина + тотал геймов больше 20,5 за 2.06.