Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против бельгийца Киммера Коппеянса во втором раунде квалификации Уимблдона. Матч пройдет 24 июня, начало — в 13:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.06.
Сафиуллин
В отличие от трех предыдущих сезонов, в этом году Роману не удалось избежать участия в квалификации британского мэйджора.
В первом отборочном раунде российский теннисист одержал победу над австралийцем Джеймсом Маккейбом — 6:3, 7:6.
Это был уже седьмой матч Сафиуллина на траве в текущем сезоне.
В начале июня Сафиуллин проиграл французу Джованни Мпетши-Перрикару в первом круге турнира в Штутгарте. Примечательно, что в решающем сете он вел со счетом 4:1.
На прошлой неделе 28-летний россиянин дошел до четвертьфинала на «челленджере» в Ноттингеме.
Сафиуллин пропустил из-за травмы заключительную часть прошлого сезона и начало текущего. Именно по этой причине он свалился за пределы топ-100. В текущей версии рейтинга Роман занимает 127-ю строчку.
Коппеянс
Киммер в первом раунде квалификации выиграл у эстонца Даниила Глинки — 6:4, 6:3.
Ранее в этом году бельгийский теннисист не смог пройти отбор на Открытом чемпионате Австралии и на Ролан Гаррос.
Также стоит обратить внимание, что в текущем сезоне Коппеянс пока ни разу не играл на уровне основного тура.
Коппеянс выиграл 26 из 43 матчей в этом году. Большую часть из них он провел на «челленджерах».
Эту неделю Киммер начал в статусе 222-й ракетки мира.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Сафиуллина в этом матче можно поставить за 1.18, победу Коппеянса букмекеры предлагают за 4.45.
Прогноз: Роман вряд ли обыграет бельгийца с разгромным счетом, но мы тоже считаем, что он подтвердит статус фаворита.
Рекомендуемая ставка: победа Сафиуллина + тотал геймов больше 20,5 за 2.06.