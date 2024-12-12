Россиянка Анна Блинкова сыграет против американки Варвары Лепченко во втором круге турнира WTA 125 в Лиможе (Франция). Матч пройдет 12 декабря, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Лепченко — Блинкова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Лепченко

Варвара в первом раунде с трудом выиграла у 230-й ракетки мира Марго Рувруа — 6:3, 6:7, 6:4.

Примечательно, что американская теннисистка выиграла хотя бы матч на шестом из семи последних турниров.

Также стоит отметить, что в четырех случаях на этом отрезке 38-летняя Лепченко дошла до четвертьфинала.

Прогнозы на теннис

На прошлой неделе бывшая 19-я ракетка мира прошла два раунда в Анже — выиграла у Анук Куверманс и Елены-Габриэлы Рузе, после чего уступила Доминике Салковой.

Блинкова

Анна тем временем третий год подряд вышла во второй раунд в Лиможе. При этом в двух предыдущих сезонах она остановилась в шаге от финала. В контексте рейтинга ей важно снова повторить этот результат.

На старте текущего турнира Блинкова неожиданно легко разобралась с румынкой Рузе — 6:4, 6:1.

По всей видимости, россиянке пошел на пользу перерыв. Для нее это был первый официальный матч за полтора месяца.

Но также не будем забывать, что у Блинковой был очень успешный октябрь, когда она взяла титул в Мейконе, а также дошла до полуфинала в Гонконге и до финала в Тампико.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Лепченко в этом матче можно поставить за 3.20, победу Блинковой букмекеры предлагают за 1.31.

Прогноз: в конце октября Анна одержала уверенную победу над Варварой в Тампико — 6:2, 6:4. Считаем, что россиянка снова переиграет соперницу из США.

Рекомендуемая ставка: победа Блинковой с форой по геймам (-4,5) за 1.92.