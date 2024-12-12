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    Блинкова снова обыграет Лепченко с разгромным счетом?

    Лепченко — Блинкова. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Лиможе 12 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на Лепченко — Блинкова
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    Анна Блинкова
    Россиянка Анна Блинкова сыграет против американки Варвары Лепченко во втором круге турнира WTA 125 в Лиможе (Франция). Матч пройдет 12 декабря, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Лепченко — Блинкова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Лепченко

    Варвара в первом раунде с трудом выиграла у 230-й ракетки мира Марго Рувруа — 6:3, 6:7, 6:4.

    Примечательно, что американская теннисистка выиграла хотя бы матч на шестом из семи последних турниров.

    Также стоит отметить, что в четырех случаях на этом отрезке 38-летняя Лепченко дошла до четвертьфинала.

    Прогнозы на теннис

    На прошлой неделе бывшая 19-я ракетка мира прошла два раунда в Анже — выиграла у Анук Куверманс и Елены-Габриэлы Рузе, после чего уступила Доминике Салковой.

    Блинкова

    Анна тем временем третий год подряд вышла во второй раунд в Лиможе. При этом в двух предыдущих сезонах она остановилась в шаге от финала. В контексте рейтинга ей важно снова повторить этот результат.

    На старте текущего турнира Блинкова неожиданно легко разобралась с румынкой Рузе — 6:4, 6:1.

    По всей видимости, россиянке пошел на пользу перерыв. Для нее это был первый официальный матч за полтора месяца.

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    Но также не будем забывать, что у Блинковой был очень успешный октябрь, когда она взяла титул в Мейконе, а также дошла до полуфинала в Гонконге и до финала в Тампико.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Лепченко в этом матче можно поставить за 3.20, победу Блинковой букмекеры предлагают за 1.31.

    Прогноз: в конце октября Анна одержала уверенную победу над Варварой в Тампико — 6:2, 6:4. Считаем, что россиянка снова переиграет соперницу из США.

    Рекомендуемая ставка: победа Блинковой с форой по геймам (-4,5) за 1.92.

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    Лепченко — Блинкова: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 12.12.2024. Прогнозы на теннис. Блинкова снова обыграет Лепченко с разгромным счетом?
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