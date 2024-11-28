Итальянец Франческо Пассаро сыграет против литовца Вилюса Гаубаса во втором круге «челленджера» в Майя (Португалия). Матч пройдет 28 ноября, начало — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч Пассаро — Гаубас, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Пассаро

Франческо при удачном стечении обстоятельств уже на этой неделе может дебютировать в топ-100. Правда, для этого ему надо взять титул.

В первом круге итальянский теннисист разгромил француза Максима Жанвье — 6:2, 6:4.

Во второй половине сезона лучшим результатом Пассаро пока остается победа на сентябрьском «челленджере» в Генуе. В решающем матче он тогда выиграл у опытного испанского грунтовика Хауме Муньяра.

Прогнозы на теннис

Кроме того, у 23-летнего Пассаро было несколько неплохих результатов в первой половине сезона. Например, в мае он дошел до третьего круга на «Мастерсе» в Риме и выиграл «челленджер» в Турине.

Гаубас

Вилюс тем временем пока только 187-й в рейтинге ATP, но для 19-летнего парня это не так уж и плохо.

На текущем турнире литовец не прошел квалификацию, но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер.

В первом круге Гаубас одержал победу над 20-летним соотечественником Эдасом Бутвиласом — 7:5, 6:4.

Свои лучшие результаты в этом сезоне Гаубас показал весной и летом. В конце апреля он дошел до финала на грунтовом «челленджере» в Риме, в июля добрался до финала в Вероне, а августе взял титул в Корденонсе.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Пассаро в этом матче можно поставить за 1.58, победу Гаубаса букмекеры предлагают за 2.26.

Прогноз: в данном случае сложно спрогнозировать исход, но при этом логично предположить, что итальянец и литовец проведут больше 20 геймов.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.95.