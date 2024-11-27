Чешка Сара Бейлек сыграет против испанки Анхелы Фиты-Болуды во втором круге турнира WTA 125 в Буэнос-Айресе (Аргентина). Матч пройдет 27 ноября, начало — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч Бейлек — Фита-Болуда, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Бейлек

Сара в первом круге выиграла у американки Робин Монтгомери — 5:7, 7:6, 6:1.

Несмотря на счет решающего сета, это был очень нервный матч. Во втором сете соперница трижды не смогла подать на матч.

По правде говоря, обе теннисистки допустили просто катастрофическое количество ошибок.

Достаточно сказать, что 18-летняя Бейлек в этом матче реализовала девять брейк-пойнтов из 25-ти.

Прогнозы на теннис

Бейлек выиграла девять из десяти последних матчей. В октябре она взяла титул в хорватском Шибенике, а на прошлой неделе дошла до полуфинала в Колине (Чили).

Фита-Болуда

Испанская теннисистка в первом раунде одержала волевую победу над аргентинкой Мартиной Капурро-Табордой — 4:6, 6:3, 6:1.

Стоит сказать, что в этом году Фита-Болуда провела на грунте почти 80 матчей — одержала 55 побед и 22 раза проиграла.

Судя по недавним результатам, 25-летняя теннисистка подустала к концу сезона. На прошлой неделе она не выиграла ни одного матча в Колине, а в конце октября не смогла завершить матч против россиянки Алины Чараевой на небольшом турнире в Испании.

Но у Фиты-Болуды, безусловно, было и немало хороших матчей на грунте, пусть и на скромных турнирах.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Бейлек в этом матче можно поставить за 1.27, победу Фиты-Болуды букмекеры предлагают за 3.48.

Прогноз: летом Сара с трудом выиграла у испанки на турнире в Маспаломасе -6:4, 4:6, 6:4. Скорее всего, предстоящая встреча тоже получится нервной.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 20,5 за 1.92.