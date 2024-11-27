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    Сможет ли Семенистая выйти в четвертьфинал в Буэнос-Айресе?

    Аранго — Семенистая. Ставка (к. 2.65) и прогноз на турнир в Буэнос-Айресе 27 ноября 2024 года

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    Дарья Семенистая
    Колумбийка Эмилиана Аранго сыграет против Дарьи Семенистой из Латвии во втором круге турнира WTA 125 в Буэнос-Айресе (Аргентина). Матч пройдет 27 ноября, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Аранго — Семенистая, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Аранго

    Эмилиана в первом раунде разгромила аргентинку Юлию Каффарену — 6:0, 6:0.

    В принципе, в этом нет ничего удивительного, ведь соперница находится за пределами первой тысячи рейтинга.

    На прошлой неделе Аранго прошла только один раунд на турнире в Колине (Чили). Во втором круге 181-я ракетка мира уступила египтянке Майар Шериф.

    Осенью лучшим результатом 23-летней Аранго пока остается выход в финал турнира в боливийском Санта-Крузе.

    Прогнозы на теннис

    К слову, в этом году Эмилиана выиграла больше одного матча только на двух грунтовых турнирах.

    Семенистая

    Дарья начала неделю с победы над полькой Майей Хвалинской — 6:3, 4:6, 6:2.

    На недавнем турнире в Колине теннисистка из Латвии дошла до четвертьфинала, где проиграла сербке Нине Стоянович.

    В сентябре Семенистая добралась до полуфинала в швейцарском Монтрё, в октябре остановилась в шаге от титула в хорватском Шибенике, а в начале ноября дошла до полуфинала в Санта-Крузе.

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    В случае успешного выступления в Буэнос-Айресе Семенистая будет максимально близка к дебюту в топ-100.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Аранго в этом матче можно поставить за 2.42, победу Семенистой букмекеры предлагают за 1.51.

    Прогноз: скорее всего, Дарья обыграет колумбийку, которая очень неубедительно выступает в этом году.

    Рекомендуемая ставка: победа Семенистой + тотал геймов больше 19,5 за 2.65.

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    Аранго — Семенистая: прогноз, ставка (2.65), статистика, коэффициенты матча 27.11.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Семенистая выйти в четвертьфинал в Буэнос-Айресе?
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