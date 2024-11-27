Аранго
Эмилиана в первом раунде разгромила аргентинку Юлию Каффарену — 6:0, 6:0.
В принципе, в этом нет ничего удивительного, ведь соперница находится за пределами первой тысячи рейтинга.
На прошлой неделе Аранго прошла только один раунд на турнире в Колине (Чили). Во втором круге 181-я ракетка мира уступила египтянке Майар Шериф.
Осенью лучшим результатом 23-летней Аранго пока остается выход в финал турнира в боливийском Санта-Крузе.
К слову, в этом году Эмилиана выиграла больше одного матча только на двух грунтовых турнирах.
Семенистая
Дарья начала неделю с победы над полькой Майей Хвалинской — 6:3, 4:6, 6:2.
На недавнем турнире в Колине теннисистка из Латвии дошла до четвертьфинала, где проиграла сербке Нине Стоянович.
В сентябре Семенистая добралась до полуфинала в швейцарском Монтрё, в октябре остановилась в шаге от титула в хорватском Шибенике, а в начале ноября дошла до полуфинала в Санта-Крузе.
В случае успешного выступления в Буэнос-Айресе Семенистая будет максимально близка к дебюту в топ-100.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Аранго в этом матче можно поставить за 2.42, победу Семенистой букмекеры предлагают за 1.51.
Прогноз: скорее всего, Дарья обыграет колумбийку, которая очень неубедительно выступает в этом году.
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Рекомендуемая ставка: победа Семенистой + тотал геймов больше 19,5 за 2.65.