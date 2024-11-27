Колумбийка Эмилиана Аранго сыграет против Дарьи Семенистой из Латвии во втором круге турнира WTA 125 в Буэнос-Айресе (Аргентина). Матч пройдет 27 ноября, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Аранго — Семенистая, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Аранго

Эмилиана в первом раунде разгромила аргентинку Юлию Каффарену — 6:0, 6:0.

В принципе, в этом нет ничего удивительного, ведь соперница находится за пределами первой тысячи рейтинга.

На прошлой неделе Аранго прошла только один раунд на турнире в Колине (Чили). Во втором круге 181-я ракетка мира уступила египтянке Майар Шериф.

Осенью лучшим результатом 23-летней Аранго пока остается выход в финал турнира в боливийском Санта-Крузе.

Прогнозы на теннис

К слову, в этом году Эмилиана выиграла больше одного матча только на двух грунтовых турнирах.

Семенистая

Дарья начала неделю с победы над полькой Майей Хвалинской — 6:3, 4:6, 6:2.

На недавнем турнире в Колине теннисистка из Латвии дошла до четвертьфинала, где проиграла сербке Нине Стоянович.

В сентябре Семенистая добралась до полуфинала в швейцарском Монтрё, в октябре остановилась в шаге от титула в хорватском Шибенике, а в начале ноября дошла до полуфинала в Санта-Крузе.

В случае успешного выступления в Буэнос-Айресе Семенистая будет максимально близка к дебюту в топ-100.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Аранго в этом матче можно поставить за 2.42, победу Семенистой букмекеры предлагают за 1.51.

Прогноз: скорее всего, Дарья обыграет колумбийку, которая очень неубедительно выступает в этом году.

Рекомендуемая ставка: победа Семенистой + тотал геймов больше 19,5 за 2.65.