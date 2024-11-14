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    Фриц обыграет Де Минора и выйдет в полуфинал ATP Finals?

    Фриц — Де Минор. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Итоговый турнир ATP 14 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Фриц — Де Минор
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    Тейлор Фриц
    Американец Тейлор Фриц сыграет против австралийца Алекса Де Минора в третьем туре группового этапа Итогового турнира ATP. Матч пройдет 14 ноября в Турине (Италия), начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Фриц — Де Минор, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Фриц

    Тейлор выиграл один из двух предыдущих матчей, благодаря чему сохраняет неплохие шансы на выход в полуфинал.

    В первом туре американец одержал победу над Даниилом Медведевым — 6:4, 6:3.

    В матче против россиянина Фриц действительно показал классный теннис, но также нельзя не отметить, что соперник в некоторых ситуациях откровенно валял дурак.

    Прогнозы на теннис

    Во втором туре Фриц проиграл Яннику Синнеру со счетом 4:6, 4:6. Поражение в каком-то смысле показательное: и в первом сете, и во втором Тейлор не смог взять свою подачу при счете 4:5. Да, в самых стрессовых моментах американец банально не справился с волнением.

    Де Минор

    Алекс тем временем проиграл оба предыдущих матча.

    Сначала австралийский теннисист уступил Синнеру — 3:6, 4:6. Старался, боролся, но заставить первую ракетку мира по-настоящему волноваться так и не смог.

    Главным разочарованием стало поражение от Медведева. В этом матче Де Минор взял лишь шесть геймов — 2:6, 4:6.

    Де Минор, похоже, тоже чересчур рано поверил в нежелание россиянина бороться на этом турнире.

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    «Он был намного агрессивнее. По его ударам было видно, что он чувствовал себя уверенно. У него было гораздо больше виннерсов, чем в прошлых матчах», — сказал австралиец после матча с Медведевым.

    В общем, пока Де Минору все-таки рано претендовать на что-то серьезное на таком турнире.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Фрица в этом матче можно поставить за 1.40, победу Де Минора букмекеры предлагают за 2.95.

    Прогноз: Фриц проиграл шесть из девяти предыдущих матчей против Де Минора, и это четкий намек на то, что здесь может произойти все что угодно, если говорить об исходе.

    Но мы при этом склоняемся к такому, что в предстоящем матче будет серьезная борьба. Может, даже вплоть до решающего тай-брейка.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.92.

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    Фриц — Де Минор: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 14.11.2024. Прогнозы на теннис. Фриц обыграет Де Минора и выйдет в полуфинал ATP Finals?
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