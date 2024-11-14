Американец Тейлор Фриц сыграет против австралийца Алекса Де Минора в третьем туре группового этапа Итогового турнира ATP. Матч пройдет 14 ноября в Турине (Италия), начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Фриц — Де Минор, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Фриц

Тейлор выиграл один из двух предыдущих матчей, благодаря чему сохраняет неплохие шансы на выход в полуфинал.

В первом туре американец одержал победу над Даниилом Медведевым — 6:4, 6:3.

В матче против россиянина Фриц действительно показал классный теннис, но также нельзя не отметить, что соперник в некоторых ситуациях откровенно валял дурак.

Прогнозы на теннис

Во втором туре Фриц проиграл Яннику Синнеру со счетом 4:6, 4:6. Поражение в каком-то смысле показательное: и в первом сете, и во втором Тейлор не смог взять свою подачу при счете 4:5. Да, в самых стрессовых моментах американец банально не справился с волнением.

Де Минор

Алекс тем временем проиграл оба предыдущих матча.

Сначала австралийский теннисист уступил Синнеру — 3:6, 4:6. Старался, боролся, но заставить первую ракетку мира по-настоящему волноваться так и не смог.

Главным разочарованием стало поражение от Медведева. В этом матче Де Минор взял лишь шесть геймов — 2:6, 4:6.

Де Минор, похоже, тоже чересчур рано поверил в нежелание россиянина бороться на этом турнире.

«Он был намного агрессивнее. По его ударам было видно, что он чувствовал себя уверенно. У него было гораздо больше виннерсов, чем в прошлых матчах», — сказал австралиец после матча с Медведевым.

В общем, пока Де Минору все-таки рано претендовать на что-то серьезное на таком турнире.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фрица в этом матче можно поставить за 1.40, победу Де Минора букмекеры предлагают за 2.95.

Прогноз: Фриц проиграл шесть из девяти предыдущих матчей против Де Минора, и это четкий намек на то, что здесь может произойти все что угодно, если говорить об исходе.

Но мы при этом склоняемся к такому, что в предстоящем матче будет серьезная борьба. Может, даже вплоть до решающего тай-брейка.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.92.