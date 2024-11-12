ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Орельен ЧуамениТрансферный дайджест. 5-11 ноября Кори ГауффГауфф выиграла Итоговый турнир, Медведев устроил ужасное шоу, а Шаповалов взял первый титул за пять лет Карлос ПратесЯркий нокаут Пратеса в бою с Мэгни, удачный дебют Де Риддера. Обзор карда UFC Vegas 100
  • 22:06
    • В «Манчестер Юнайтед» заявили о расставании с ван Нистелроем
    Все новости спорта

    Медведев проиграет даже Де Минору?

    Медведев — Де Минор. Ставка (к. 2.02) и прогноз на Итоговый турнир ATP 12 ноября 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Итоговый чемпионат ATP Прогнозы на ATP Прогнозы на Даниил Медведев Прогнозы на Алекс де Минор
    Прогноз и ставки на Медведев — Де Минор
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против австралийца Алекса Де Минора во втором туре группового этапа Итогового турнира ATP. Матч пройдет в Турине (Италия), начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Медведев — Де Минор, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Итоговый чемпионат ATP 12 Ноября 2024 года

    Даниил Медведев

  • Россия
    •  Даниил Медведев 16:00 Алекс де Минаур

    Алекс де Минаур

  • Австралия
    •

    Медведев

    Уже в перый день стало ясно, что на этом турнире Дениил действиельно не готов конкурировать с лучшими игроками сезона.

    В стартовом матче Медведев потерпел поражение от Тейлора Фрица — 4:6, 3:6.

    В принципе, уже привыкли все привыкли к тому, что Даниил не стесняется выплескивать эмоции, когда матч идет не по его сценарию, однако здесь он, кажется, слегка переборщил.

    Самый неприятный эпизод случился во втором сете, когда Медведев принимал подачу американца ручкой ракетки.

    Прогнозы на теннис

    С таким настроем Медведеву надо было ехать куда-нибудь в отпуск, а не на Итоговый турнир.

    Де Минор

    Австралийский теннисист в своем первом матче на итоговом проиграл Яннику Синнеру.

  • Гауфф выиграла Итоговый турнир, Медведев устроил ужасное шоу, а Шаповалов взял первый титул за пять лет
  • В минувшую субботу завершился женский Итоговый турнир по теннису
  • Сегодня

    • Как и ожидалось, Де Минор уступил итальянцу в двух сетах — 3:6, 4:6.

    Но в отличие от Медведева, Алекс все равно достойно провел матч, пытаясь в каждом гейме навязать борьбу первой ракетке мира.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Де Минор станет серьезной проблемой не только для Медведева, но и для Фрица, с которым он встретится в заключительном туре группового этапа.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Медведева в этом матче можно поставить за 1.79, победу Де Минора букмекеры предлагают за 2.02.

    Прогноз: кажется, у Даниила случился эмоциональный срыв в игре против Фрица.

    Россиянин быстро понял, что вряд ли выйдет из группы, потому что в третьем туре ему играть против Синнера.

    Скорее всего, ничего толкового Медведев не покажет и в ближайшем матче. Де Минор не так прост, как, возможно, многие думают. В начале июня россиянин проиграл австралийцу в четвертом круге Ролан Гаррос.

    Рекомендуемая ставка: победа Де Минора за 2.02.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.64
  • Прогноз на матч Коритиба — Сантос
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Хьюстон — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Сакраменто
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Бруклин
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Оклахома — Лос-Анджелес Клипперс
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Колорадо — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Вегас — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 06:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Лада
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Спартак Москва — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Витязь — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Барселона (жен) — Санкт-Пёльтен (жен)
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ювентус (жен) — Арсенал (жен)
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Синнер — Фриц
  • Теннис
  • Завтра в 22:30
    •  4.38
  • Экспресс дня 12 ноября
  • Завтра в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Медведев — Де Минор: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 12.11.2024. Прогнозы на теннис. Медведев проиграет даже Де Минору?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры