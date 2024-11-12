Россиянин Даниил Медведев сыграет против австралийца Алекса Де Минора во втором туре группового этапа Итогового турнира ATP. Матч пройдет в Турине (Италия), начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Медведев — Де Минор, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Медведев

Уже в перый день стало ясно, что на этом турнире Дениил действиельно не готов конкурировать с лучшими игроками сезона.

В стартовом матче Медведев потерпел поражение от Тейлора Фрица — 4:6, 3:6.

В принципе, уже привыкли все привыкли к тому, что Даниил не стесняется выплескивать эмоции, когда матч идет не по его сценарию, однако здесь он, кажется, слегка переборщил.

Самый неприятный эпизод случился во втором сете, когда Медведев принимал подачу американца ручкой ракетки.

Прогнозы на теннис

С таким настроем Медведеву надо было ехать куда-нибудь в отпуск, а не на Итоговый турнир.

Де Минор

Австралийский теннисист в своем первом матче на итоговом проиграл Яннику Синнеру.

Как и ожидалось, Де Минор уступил итальянцу в двух сетах — 3:6, 4:6.

Но в отличие от Медведева, Алекс все равно достойно провел матч, пытаясь в каждом гейме навязать борьбу первой ракетке мира.

Де Минор станет серьезной проблемой не только для Медведева, но и для Фрица, с которым он встретится в заключительном туре группового этапа.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Медведева в этом матче можно поставить за 1.79, победу Де Минора букмекеры предлагают за 2.02.

Прогноз: кажется, у Даниила случился эмоциональный срыв в игре против Фрица.

Россиянин быстро понял, что вряд ли выйдет из группы, потому что в третьем туре ему играть против Синнера.

Скорее всего, ничего толкового Медведев не покажет и в ближайшем матче. Де Минор не так прост, как, возможно, многие думают. В начале июня россиянин проиграл австралийцу в четвертом круге Ролан Гаррос.

Рекомендуемая ставка: победа Де Минора за 2.02.