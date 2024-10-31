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    Зверев снова проиграет Фису?

    Зверев — Фис. Ставка (к. 1.92) и прогноз на «Мастерс» в Париже 31 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Зверев — Фис
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    Александр Зверев
    Немец Александр Зверев сыграет против француза Артура Фиса в третьем круге «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 31 октября, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Зверев — Фис, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Зверев

    Саша — единственный, кто в текущем сезоне смог добраться как минимум до третьего круга на всех «Мастерсах». Более того, ничего подобного не было с 2017 года, когда то же самое сделал Рафаэль Надаль.

    В среду немецкий теннисист одержал победу над Таллоном Грикспором — 7:6, 6:3.

    Как и во всех предыдущих матчах против нидерландца было нервно, но на этот раз Зверев хорошо действовал на своей подаче, так и не позволив сопернику взять на приеме хотя бы гейм.

    Прогнозы на теннис

    Зверев последний раз выигрывал меньше двух матчей в рамках одного турнира еще в середине апреля. Тогда он неудачно выступил на домашнем турнире в Мюнхене.

    Фис

    Артур тем временем уверенно преодолел предыдущие раунды, обыграв двух опытнейших соперников.

    В первом круге 20-летний теннисист одержал победу над хорватом Марином Чиличем — 7:6, 6:4.

    В следующем матче Фис выиграл у немца Яна-Леннарда Штруффа — 6:3, 6:4. Здесь у соперника было восемь брейк-пойнтов, но француз в итоге не отдал ни гейма на подаче.

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    На прошлой неделе Фис дошел до полуфинала в Базеле, а в конце прошлого месяца стал победителем турнира в Токио. Всё идет к тому, что Артур уже в начале следующего сезона дебютирует в топ-10.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.47, победу Фиса букмекеры предлагают за 2.68.

    Прогноз: летом Саша с трудом выиграл у француза на травяном турнире в Галле. Вскоре Артур взял реванш, победив немца в финале турнира в Гамбурге.

    Предстоящий матч, скорее всего, тоже не разочарует. Звереву будет очень сложно подтвердить статус фаворита.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.92.

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    Зверев — Фис: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 31.10.2024. Прогнозы на теннис. Зверев снова проиграет Фису?
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