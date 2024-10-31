Зверев
Саша — единственный, кто в текущем сезоне смог добраться как минимум до третьего круга на всех «Мастерсах». Более того, ничего подобного не было с 2017 года, когда то же самое сделал Рафаэль Надаль.
В среду немецкий теннисист одержал победу над Таллоном Грикспором — 7:6, 6:3.
Как и во всех предыдущих матчах против нидерландца было нервно, но на этот раз Зверев хорошо действовал на своей подаче, так и не позволив сопернику взять на приеме хотя бы гейм.
Зверев последний раз выигрывал меньше двух матчей в рамках одного турнира еще в середине апреля. Тогда он неудачно выступил на домашнем турнире в Мюнхене.
Фис
Артур тем временем уверенно преодолел предыдущие раунды, обыграв двух опытнейших соперников.
В первом круге 20-летний теннисист одержал победу над хорватом Марином Чиличем — 7:6, 6:4.
В следующем матче Фис выиграл у немца Яна-Леннарда Штруффа — 6:3, 6:4. Здесь у соперника было восемь брейк-пойнтов, но француз в итоге не отдал ни гейма на подаче.
На прошлой неделе Фис дошел до полуфинала в Базеле, а в конце прошлого месяца стал победителем турнира в Токио. Всё идет к тому, что Артур уже в начале следующего сезона дебютирует в топ-10.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.47, победу Фиса букмекеры предлагают за 2.68.
Прогноз: летом Саша с трудом выиграл у француза на травяном турнире в Галле. Вскоре Артур взял реванш, победив немца в финале турнира в Гамбурге.
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Предстоящий матч, скорее всего, тоже не разочарует. Звереву будет очень сложно подтвердить статус фаворита.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.92.