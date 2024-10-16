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    Путинцева без проблем пройдёт в четвертьфинал?

    Путинцева — Зайдель. Ставка (к. 2.08) и прогноз на матч второго круга турнира в Нинбо 16 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Путинцева — Зайдель
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    Юлия Путинцева
    Тенниситка из Казахстана Юлия Путинцева сыграет против немки Эллы Зайдель во втором круге турнира WTA Нинбо. Матч пройдёт 16 октября, начало — в 9:00 мск. Ставка и прогноз на матч Путинцева — Зайдель, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Путинцева

    Юлия Путинцева вышла во второй круг турнира в Нинбо. В стартовой игре состязаний теннисистка из Казахстана разгромила американку Кэролайн Долхайд, проиграв сопернице лишь два гейма (6:2, 6:0). Сама встреча длилась больше часа игрового времени.

    Стоит отметить, что казахстанка одержала волевую победу над Долхайд, так как Путинцева проигрывала по сетам 0:2, затем последовали 12 победных подряд гейма.

    Также в игре первого круга казашка не выполнила подач навылет и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13.

    Прогнозы на теннис

    В рейтинге WTA Юлия Путинцева занимает 32 место.

    Зайдель

    Путь Эллы Зайдель в стартовых матчах турнира в Нинбо начался с квалификации. В отборочных играх немецкая теннисистка выиграла у китаянки Хан Ши (6:4 7:6) и проиграла австралийке Айле Томлянович (1:6, 2:6).

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    • Несмотря на проигрыш Зайдель всёже получила прямуюв основную сетку соревнований. В первом круге теннисистка из Германии выиграла у Фон Дайхманн из Лихтенштейна (6:3, 6:1), на игру ушло 1 час и 3 минуты.

    В стартовой встреча основного раунда Зайдель 4 раза подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнта.

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    Элла Зайдель занимает 121 место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Юлию Путинцеву в этом матче можно поставить за 1.06, победу Эллы Зайдель букмекеры предлагают за 9.20.

    Прогноз: В том что, вторая ракетка Казахстана одержит победу, нет сомнений. Путинцеву стоит ожидать в числе четвертьфиналисток турнира в Нинбо.

    Рекомендуемая ставка: Фора Юлии Путинцевой (-7) с коэффициентом 2.08.

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    Путинцева — Зайдель: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 16.10.2024. Прогнозы на теннис. Путинцева без проблем пройдёт в четвертьфинал?
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