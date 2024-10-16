Путинцева
Юлия Путинцева вышла во второй круг турнира в Нинбо. В стартовой игре состязаний теннисистка из Казахстана разгромила американку Кэролайн Долхайд, проиграв сопернице лишь два гейма (6:2, 6:0). Сама встреча длилась больше часа игрового времени.
Стоит отметить, что казахстанка одержала волевую победу над Долхайд, так как Путинцева проигрывала по сетам 0:2, затем последовали 12 победных подряд гейма.
Также в игре первого круга казашка не выполнила подач навылет и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13.
В рейтинге WTA Юлия Путинцева занимает 32 место.
Зайдель
Путь Эллы Зайдель в стартовых матчах турнира в Нинбо начался с квалификации. В отборочных играх немецкая теннисистка выиграла у китаянки Хан Ши (6:4 7:6) и проиграла австралийке Айле Томлянович (1:6, 2:6).
Несмотря на проигрыш Зайдель всёже получила прямуюв основную сетку соревнований. В первом круге теннисистка из Германии выиграла у Фон Дайхманн из Лихтенштейна (6:3, 6:1), на игру ушло 1 час и 3 минуты.
В стартовой встреча основного раунда Зайдель 4 раза подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнта.
Элла Зайдель занимает 121 место в рейтинге WTA.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Юлию Путинцеву в этом матче можно поставить за 1.06, победу Эллы Зайдель букмекеры предлагают за 9.20.
Прогноз: В том что, вторая ракетка Казахстана одержит победу, нет сомнений. Путинцеву стоит ожидать в числе четвертьфиналисток турнира в Нинбо.
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Рекомендуемая ставка: Фора Юлии Путинцевой (-7) с коэффициентом 2.08.