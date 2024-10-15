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    У Легечки будут серьезные проблемы в матче против Муньяра?

    Легечка — Муньяр. Ставка (к. 1.93) и прогноз на турнир в Антверпене 15 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Легечка — Муньяр
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    Иржи Легечка
    Чех Иржи Легечка сыграет против испанца Хауме Муньяра в первом круге турнира в Антверпене (Бельгия). Матч пройдет 15 октября, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Легечка — Муньяр, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Легечка

    Иржи в случае успешного выступления в Антверпене уже на этой неделе может дебютировать в топ-30.

    В конце прошлого месяца чешский теннисист прошел два раунда в Пекине — выиграл у испанцев Педро Мартинеса и Роберто Баутисты-Агута, после чего уступил Яннику Синнеру.

    На «Мастерсе» в Шанхае Легечка проиграл в третьем круге датчанину Хольгеру Руне (4:6, 5:7).

    Прогнозы на теннис

    После неприятной травмы спины, из-за которой ему пришлоь пропустить большую часть летнего отрезка сезона, Легечка до сих пор обязательно выигрывал хотя бы один раунд на всех турнирах.

    Муньяр

    Хауме в сентябре дошел до финала на грунтовом «челленджере» в итальянской Генуе и взял титул в австрийском Бад-Вальтерсдорфе.

    На харде испанский теннисист, конечно же, не так успешен. В текущем сезоне он провел на твердом покрытии 14 матчей — одержал пять побед и потерпел девять поражений.

    При этом Муньяр прошел первый круг на харде только на двух турнирах — на Australian Open и на «Мастерсе» в Шанхае.

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    В прошлом году Муньяр проиграл эстонцу Марку Лаялу на старте турнира в Антверпене.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Легечку в этом матче можно поставить за 1.28, победу Муньяра букмекеры предлагают за 3.68.

    Прогноз: в начале октября Иржи обыграл испанца в Шанхае со счетом 6:4, 7:5. Муньяр довольно упертый игрок, поэтому и в предстоящем матче чеху вряд ли удастся победить с разгромным счетом.

    Рекомендуемая ставка: победа Легечки + тотал больше 19,5 за 1.93.

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    Легечка — Муньяр: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 15.10.2024. Прогнозы на теннис. У Легечки будут серьезные проблемы в матче против Муньяра?
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