Чех Иржи Легечка сыграет против испанца Хауме Муньяра в первом круге турнира в Антверпене (Бельгия). Матч пройдет 15 октября, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Легечка — Муньяр, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Легечка

Иржи в случае успешного выступления в Антверпене уже на этой неделе может дебютировать в топ-30.

В конце прошлого месяца чешский теннисист прошел два раунда в Пекине — выиграл у испанцев Педро Мартинеса и Роберто Баутисты-Агута, после чего уступил Яннику Синнеру.

На «Мастерсе» в Шанхае Легечка проиграл в третьем круге датчанину Хольгеру Руне (4:6, 5:7).

Прогнозы на теннис

После неприятной травмы спины, из-за которой ему пришлоь пропустить большую часть летнего отрезка сезона, Легечка до сих пор обязательно выигрывал хотя бы один раунд на всех турнирах.

Муньяр

Хауме в сентябре дошел до финала на грунтовом «челленджере» в итальянской Генуе и взял титул в австрийском Бад-Вальтерсдорфе.

На харде испанский теннисист, конечно же, не так успешен. В текущем сезоне он провел на твердом покрытии 14 матчей — одержал пять побед и потерпел девять поражений.

При этом Муньяр прошел первый круг на харде только на двух турнирах — на Australian Open и на «Мастерсе» в Шанхае.

В прошлом году Муньяр проиграл эстонцу Марку Лаялу на старте турнира в Антверпене.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Легечку в этом матче можно поставить за 1.28, победу Муньяра букмекеры предлагают за 3.68.

Прогноз: в начале октября Иржи обыграл испанца в Шанхае со счетом 6:4, 7:5. Муньяр довольно упертый игрок, поэтому и в предстоящем матче чеху вряд ли удастся победить с разгромным счетом.

Рекомендуемая ставка: победа Легечки + тотал больше 19,5 за 1.93.