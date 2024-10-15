Легечка
Иржи в случае успешного выступления в Антверпене уже на этой неделе может дебютировать в топ-30.
В конце прошлого месяца чешский теннисист прошел два раунда в Пекине — выиграл у испанцев Педро Мартинеса и Роберто Баутисты-Агута, после чего уступил Яннику Синнеру.
На «Мастерсе» в Шанхае Легечка проиграл в третьем круге датчанину Хольгеру Руне (4:6, 5:7).
После неприятной травмы спины, из-за которой ему пришлоь пропустить большую часть летнего отрезка сезона, Легечка до сих пор обязательно выигрывал хотя бы один раунд на всех турнирах.
Муньяр
Хауме в сентябре дошел до финала на грунтовом «челленджере» в итальянской Генуе и взял титул в австрийском Бад-Вальтерсдорфе.
На харде испанский теннисист, конечно же, не так успешен. В текущем сезоне он провел на твердом покрытии 14 матчей — одержал пять побед и потерпел девять поражений.
При этом Муньяр прошел первый круг на харде только на двух турнирах — на Australian Open и на «Мастерсе» в Шанхае.
В прошлом году Муньяр проиграл эстонцу Марку Лаялу на старте турнира в Антверпене.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Легечку в этом матче можно поставить за 1.28, победу Муньяра букмекеры предлагают за 3.68.
Прогноз: в начале октября Иржи обыграл испанца в Шанхае со счетом 6:4, 7:5. Муньяр довольно упертый игрок, поэтому и в предстоящем матче чеху вряд ли удастся победить с разгромным счетом.
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Рекомендуемая ставка: победа Легечки + тотал больше 19,5 за 1.93.