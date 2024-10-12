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    Сможет ли Чжэн выйти в финал в Ухане?

    Чжэн — Ван. Ставка (к. 2.20) и прогноз на турнир в Ухане 12 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Чжэн — Ван
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    Циньвэнь Чжэн
    Китаянки Циньвэнь Чжэн и Синьюй Ван встретятся в полуфинале турнира WTA 1000 в Ухане (Китай). Матч пройдет 12 октября, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Чжэн — Ван, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Чжэн

    Циньвэнь дошла до полуфинала на втором «тысячнике» подряд. На прошлой неделе она уступила на этой стадии чешке Каролине Муховой в Пекине.

    На текущем турнире китайская теннисистка стартовала с победы над румынкой Жаклин Кристиан (6:2, 6:4).

    В следующем матче Чжэн одержала волевую победу над канадской теннисисткой Лейлой Фернандес — 5:7, 6:3, 6:0.

    В четвертьфинале первая ракетка Китая остановила финалистку Ролан Гаррос и Уимблдона Жасмин Паолини — 6:2, 3:6, 6:3.

    Прогнозы на теннис

    Циньвэнь выиграла не менее трех матчей на пяти из шести последних турниров.

    Ван

    Синьюй, в отличие от соотечественницы, впервые вышла в полуфинал WTA 1000.

    В четвертьфинале китаянка одержала волевую победу над Екатериной Александровой — 4:6, 7:5, 7:6.

    В третьем сете Ван спасла матчбол при счете 4:5. Кроме того, на решающем тай-брейке она уступала 5:6, но в итоге взяла три очка подряд и вырвала победу.

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    Но пока что главным событием остается победа 23-летней Ван над третьей ракеткой мира Джессикой Пегулой в четвертом круге — 6:3, 7:5.

    Синьюй впервые в сезоне выиграла четыре матча подряд.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Чжэн в этом матче можно поставить за 1.18, победу Ван букмекеры предлагают за 4.85.

    Прогноз: здесь, наверное, надо учитывать и психологический момент — Ван все-таки будет попроще в эмоциональном плане, она и так уже прыгнула здесь выше головы.

    Но мы все равно считаем, что Чжэн обыграет соотечественницу. Но легко ей точно не будет.

    Рекомендуемая ставка: победа Чжэн + тотал геймов больше 19,5 за 2.20.

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    Чжэн — Ван: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 12.10.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Чжэн выйти в финал в Ухане?
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