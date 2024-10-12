Китаянки Циньвэнь Чжэн и Синьюй Ван встретятся в полуфинале турнира WTA 1000 в Ухане (Китай). Матч пройдет 12 октября, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Чжэн — Ван, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Чжэн

Циньвэнь дошла до полуфинала на втором «тысячнике» подряд. На прошлой неделе она уступила на этой стадии чешке Каролине Муховой в Пекине.

На текущем турнире китайская теннисистка стартовала с победы над румынкой Жаклин Кристиан (6:2, 6:4).

В следующем матче Чжэн одержала волевую победу над канадской теннисисткой Лейлой Фернандес — 5:7, 6:3, 6:0.

В четвертьфинале первая ракетка Китая остановила финалистку Ролан Гаррос и Уимблдона Жасмин Паолини — 6:2, 3:6, 6:3.

Прогнозы на теннис

Циньвэнь выиграла не менее трех матчей на пяти из шести последних турниров.

Ван

Синьюй, в отличие от соотечественницы, впервые вышла в полуфинал WTA 1000.

В четвертьфинале китаянка одержала волевую победу над Екатериной Александровой — 4:6, 7:5, 7:6.

В третьем сете Ван спасла матчбол при счете 4:5. Кроме того, на решающем тай-брейке она уступала 5:6, но в итоге взяла три очка подряд и вырвала победу.

Но пока что главным событием остается победа 23-летней Ван над третьей ракеткой мира Джессикой Пегулой в четвертом круге — 6:3, 7:5.

Синьюй впервые в сезоне выиграла четыре матча подряд.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Чжэн в этом матче можно поставить за 1.18, победу Ван букмекеры предлагают за 4.85.

Прогноз: здесь, наверное, надо учитывать и психологический момент — Ван все-таки будет попроще в эмоциональном плане, она и так уже прыгнула здесь выше головы.

Но мы все равно считаем, что Чжэн обыграет соотечественницу. Но легко ей точно не будет.

Рекомендуемая ставка: победа Чжэн + тотал геймов больше 19,5 за 2.20.