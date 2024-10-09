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    В матче Фрица и Руне будет больше 25 геймов?

    Фриц — Руне. Ставка (к. 1.92) и прогноз на «Мастерс» в Шанхае 9 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Фриц — Руне
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    Хольгер Руне
    Американец Тейлор Фриц сыграет против датчанина Хольгера Руне в четвертом круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 9 октября, начало — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч Фриц — Руне, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Фриц

    Тейлор не отдал ни сета в предыдущих раундах, но при этом нет смысла отрицать, что ему, пожалуй, досталась самая простая сетка в начале турнира.

    В первом матче американский теннисист выиграл у француза Теренса Атмана — 7:6, 7:6.

    После этого Фриц одержал победу над японцем Есукэ Ватануки — 6:3, 6:4.

    Фриц постепенно приходит в себя после успешного выступления на Открытом чемпионате США. На домашнем мэйджоре он дошел до финала, в котором уступил Яннику Синнеру.

    Прогнозы на теннис

    Лучшим результатом Фрица на «Мастерсах» в этом году пока остается полуфинал в Мадриде.

    Руне

    У Хольгера тем временем позади уже две встречи с серьезными соперниками, по итогам которых можно сделать вывод, что он снова в полном порядке.

    В первом матче Руне одержал волевую победу над итальянцем Маттео Берреттини — 4:6, 6:4, 6:3.

    В следующем раунде датчанин выиграл у Иржи Легечки — 6:4, 7:5. Чеху так и не удалось взять на приеме хотя бы гейм, тогда как Руне сделал по брейку в каждом сете.

    В конце сентября бывшая четвертая ракетка мира проиграл французу Артуру Фису в полуфинале турнира в Токио.

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    В августе Руне остановился в шаге от финала на «тысячнике» в Цинциннати. Пока что это его лучший результат во второй половине сезона.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Фрица в этом матче можно поставить за 1.53, победу Руне букмекеры предлагают за 2.50.

    Прогноз: весной Хольгер выиграл у Тейлора на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс — 2:6, 7:6, 6:3.

    Сложно что-либо сказать по поводу исхода в предстоящем матче, но при этом вполне вероятно, что американцу и датчанину снова понадобится третий сет.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 25,0 за 1.92.

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    Фриц — Руне: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 09.10.2024. Прогнозы на теннис. В матче Фрица и Руне будет больше 25 геймов?
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