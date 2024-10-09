Американец Тейлор Фриц сыграет против датчанина Хольгера Руне в четвертом круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 9 октября, начало — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч Фриц — Руне, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Фриц

Тейлор не отдал ни сета в предыдущих раундах, но при этом нет смысла отрицать, что ему, пожалуй, досталась самая простая сетка в начале турнира.

В первом матче американский теннисист выиграл у француза Теренса Атмана — 7:6, 7:6.

После этого Фриц одержал победу над японцем Есукэ Ватануки — 6:3, 6:4.

Фриц постепенно приходит в себя после успешного выступления на Открытом чемпионате США. На домашнем мэйджоре он дошел до финала, в котором уступил Яннику Синнеру.

Прогнозы на теннис

Лучшим результатом Фрица на «Мастерсах» в этом году пока остается полуфинал в Мадриде.

Руне

У Хольгера тем временем позади уже две встречи с серьезными соперниками, по итогам которых можно сделать вывод, что он снова в полном порядке.

В первом матче Руне одержал волевую победу над итальянцем Маттео Берреттини — 4:6, 6:4, 6:3.

В следующем раунде датчанин выиграл у Иржи Легечки — 6:4, 7:5. Чеху так и не удалось взять на приеме хотя бы гейм, тогда как Руне сделал по брейку в каждом сете.

В конце сентября бывшая четвертая ракетка мира проиграл французу Артуру Фису в полуфинале турнира в Токио.

В августе Руне остановился в шаге от финала на «тысячнике» в Цинциннати. Пока что это его лучший результат во второй половине сезона.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фрица в этом матче можно поставить за 1.53, победу Руне букмекеры предлагают за 2.50.

Прогноз: весной Хольгер выиграл у Тейлора на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс — 2:6, 7:6, 6:3.

Сложно что-либо сказать по поводу исхода в предстоящем матче, но при этом вполне вероятно, что американцу и датчанину снова понадобится третий сет.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 25,0 за 1.92.